Școala de vară la Muzeul de Artă Brașov se încheie cu un atelier de fotografie

Programul atelierului coordonat de Corina Drăgan le propune participanților o incursiune completă, de la originile fotografiei până la tehnici experimentale contemporane. Activitățile debutează cu o demonstrație inedită: realizarea unei camere obscure de dimensiunea unui om, în care aceștia pot păși pentru a descoperi principiile optice ale primelor imagini. Pe parcurs, tinerii vor explora noțiuni de compoziție, lumină și culoare, prin exerciții practice menite să îi ajute să creeze fotografii armonioase și expresive. Săptămâna se va încheia cu introducerea în cianotipie, o tehnică fotografică istorică ce produce imagini albastre spectaculoase, realizate fie din fotografiile lucrate în atelier, fie din obiecte și elemente naturale.

Înscrierea la ateliere se face în limita locurilor disponibile, pe baza formularului: https://forms.gle/J7ThEfabiSR9koTUA, cu confirmare de participare.

Atelierele se vor desfășura la sediul Muzeului de Artă Brașov din Bulevardul Eroilor nr. 21, de luni până vineri, între orele 11-13.

Taxa de participare este 100 lei / participant / săptămână.

Corina Drăgan este artistă vizuală din Brașov, absolventă a Facultății Foto-Video din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (promoția 2011). A început să lucreze ca ilustrator freelancer în 2018, activând în domeniul ilustrației de carte și publicitate. Ilustrațiile sale sunt inspirate din experiențe personale, copilărie și iubire, fiind dominate de povești vizuale colorate. Lucrează preponderent în acuarelă, dar experimentează și cu alte tehnici, inclusiv digitale. Pentru ea, ilustrația este un mod de a transforma emoțiile intense în ceva mai ușor de purtat.

Activitate: Școala de Vară la Muzeul de Artă Brașov – Atelier de Fotografie

Perioada: 18 – 22 august 2025

Categoria de vârstă: 11-18 ani

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Partener: Muzeul Național Cotroceni

Coordonator: Corina Drăgan

Locul desfășurării: Muzeul de Artă Brașov, Bulevardul Eroilor 21

Taxă: 100 lei / participant / săptămână

Pentru mai multe informații despre ateliere puteți să ne contactați prin e-mail la adresa comunicare@muzeulartabv.ro.