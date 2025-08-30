„Back to School” cu Shrek – musicalul revine la Opera Națională București pe 19 și 21 septembrie

Într-un decor fermecător, întreaga familie este invitată să transforme emoțiile primei săptămâni de școală într-o aventură scenică memorabilă.

Întoarcerea la școală devine o poveste despre curaj, prietenie și autenticitate, alături de Shrek, Fiona, Măgărușul și celelalte personaje emblematice din universul fantastic DreamWorks, readuse la viață în acest musical plin de culoare și energie, în regia lui Răzvan Ioan Dincă.

După succesul spectacolelor din iunie, musicalul revine într-o formulă spectaculoasă, cu o distribuție ce reunește nume consacrate ale scenei românești. Horia Brenciu și Dan Helciug vor interpreta din nou, cu carismă și umor, rolul căpcăunului morocănos, dar adorabil, iar alături de ei, pe scenă vor urca artiști precum Oana Laura Gabriela, Bianca Purcărea (Fiona), Adrian Nour (Măgărușul), Julie Mayaya (Dragonița), Andrei Petre și Ernest Fazekaș (Lord Farquaad).

Spectacolul este o producție marca Opera Națională București și Musicals.ro, aceeași echipă care a oferit publicului român titluri de referință precum Fantoma de la Operă, Mamma Mia! și My Fair Lady.

O producție de Broadway pentru publicul român

Bazat pe filmul animat premiat cu Oscar și pe cartea scrisă de William Steig, Shrek – Musicalul este mai mult decât o comedie muzicală, este o reflecție ludică asupra valorii autenticității, acceptării de sine și a curajului de a fi diferit.

„Shrek este un spectacol pentru minte și inimă, care ne reamintește că a fi diferit este o forță, nu o slăbiciune. Într-un moment în care copiii se întorc în băncile școlii, acest musical aduce un mesaj de încurajare, autenticitate și bucurie pentru întreaga familie.”, au concluzionat reprezentanții musicalului.

Back to School cu Shrek devine astfel o experiență scenică pentru toate vârstele, o călătorie emoționantă și amuzantă în lumea personajelor care ne-au fascinat copilăria și care continuă să inspire generații noi de spectatori.

Biletele la spectacol sunt puse în vânzare pe site-ul Operei Naționale București (https://operanb.ro/spectacol/shrek-musical/), Bilet.ro (https://www.bilet.ro/eveniment/shrek-musical-13492).

Regia: Răzvan Ioan Dincă

Muzică: Jeanine Tesori

Libret: David Lindsay-Abaire

Dirijor: Daniel Jinga

Scenograf decor și costume: Gary McCann

Coregraf: Violeta Dincă

Regizor secund: Raluca Popa

Coregraf secund: Florin Tănase

Traducerea și adaptarea: Ernest Fazekas

Lighting designer: Daniel Klinger

Video designer: Vali Chincișan

››› Vezi galeria foto ‹‹‹