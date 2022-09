Baia Mare lansează seria evenimentelor manifest Street Delivery 2022

Abandonate în ultimele decade, Parcul și Cinematograful Dacia din Baia Mare vor fi revitalizate pentru două zile prin proiecte culturale și civice. Pe termen lung, Street Delivery Baia Mare va fi implicat în procesul de reconversie a acestor spații, astfel încât acestea să-și recapete statutul inițial de locuri de întâlnire comunitară.

În anul 2016, Street Delivery a fost declarat proiect strategic al orașului Baia Mare, în contextul candidaturii la titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Pledoarie pentru recuperarea spațiului public în beneficiul oamenilor, Baia Mare Street Delivery 2022 va avea loc, în perioada 3-4 septembrie, în Parcul Dacia din oraș. Festivalul reprezintă o meditație asupra problemelor urgente ale timpului nostru, de la tehnologizare și consumerism, la cele mai acute teme ecologice contemporane. Ajuns la cea de-a patra ediție, Baia Mare Street Delivery deschide seria evenimentelor de educație urbană la nivel național, urmat de Dâmbovița Delivery (București, 16-18 septembrie) sau Bridge Delivery (Iași, 23-25 septembrie). Inspirată de cele mai noi soluții pentru ridicarea bunăstării și calității vieții urbane, ediția de anul acesta de la Baia Mare este, totodată, una dedicată crizelor contemporane, de la agresiuni asupra indivizilor, statelor sau asupra mediului, la crize energetice, economice și umanitare. Evenimentul reunește, sub tema artei sociale și a ecologiei, reprezentanți ai scenei culturale, autorități locale, alături de activiști și jurnaliști specializați pe subiecte de urbanism și mediu. Muzicieni și performeri emergenți, alături de reprezentanți ai mediului antreprenorial, meșteșugari locali sau grupul ucrainienilor refugiați în Baia Mare sunt invitați în agora pentru a dezbate problemele urbane contemporane, în căutarea unor soluții adaptate noilor viziuni comunitare.

Orele petrecute în trafic, bară la bară, drumurile lungi spre școală sau supermarket, aleile întunecate sau spațiile abandonate transformă orașele în cei mai mari inamici ai cetățenilor lor. Visul american a devenit coșmarul european, spun voci tinere ale planificărilor urbane, anticipând colapsul modelelor consumeriste și modul în care criza climatică s-ar putea transforma într-o criză urbană și comunitară. Viziunea modernistă, post-industrială, asupra orașului, care ignoră bunăstarea oamenilor, prioritizând eficiența mașinilor, a dat greș, transformând aglomerările urbane în principalele motoare ale crizelor de orice tip, sociale, mentale, climatice, naturale, de sănătate și de educație. Street Delivery Baia Mare deschide spații pentru discuții, urmărind eliberarea din captivitatea marilor aglomerări citadine, calmul în era vitezei sau umanul în decada expansiunii tehnologice.

“Tema este importantă pentru un oraș ca Baia Mare, un centru stratificat, construit din contraste, de la vestigiile fostului punct minier – aflate încă în plin proces de regenerare și conversie -, la dezvoltări urbane moderne, care vorbesc despre orașele inteligente de mâine. De la spații populate de categorii defavorizate, la zone de întâlnire comunitară care atrag noile generații orientate spre antreprenoriat și industrii creative. Momentul în care s-a produs o schimbare semnificativă în viziunile cu privire la dezvoltarea pe termen lung este, probabil, 2015, anul în care orașul Baia Mare devenea una dintre finalistele cursei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Tot atunci am organizat și prima ediție Street Delivery, o ofertă atipică în peisajul cultural local. Ne place să credem că am devenit o voce importantă în procesul de schimbare, chiar dacă pariul este unul pe termen lung. Tocmai de aceea îi invităm încă o dată în agora pe toți cei interesați de o platformă informală de dialog. Dorim să ne unim eforturile și să facem pașii necesari pentru un oraș în care oamenii să se simtă confortabil, înțelegând importanța comunității și a modului în care ne afectează viața pe repede-înainte. Fiecare voce are importanță, fie că suntem parte din grupuri de inițiativă civică, fie că suntem membri ai unei comunități, a unei organizații pentru pace sau activiști pentru climă, natură și drepturile omului, muzicieni sau artiști stradali. Dar mai ales dacă suntem activiști sociali, urbaniști sau arhitecți care văd întâi de toate oamenii și abia apoi spațiile comerciale sau clădirile".

Izabella KisKasza,

Fondator Street Delivery Baia Mare

Street Delivery Baia Mare își asumă misiunea de a milita pentru a reda orașului cele două hectare ale Parcului Scriitorilor, cunoscut drept Parcul Dacia, un spațiu emblematic al orașului, care și-a uitat demult statutul de punct de întâlnire și relaxare, fiind folosit mai degrabă ca zonă de tranzit. Aflat pe malul Săsarului, un loc cândva fermecător, parcul este total abandonat și alimentează în ultimii ani buletinele de știri cu povești despre dealeri și consumatori de droguri sau despre incidentele pe care le provoacă, din când în când, grupuri violente sau oameni fără adăpost. Dacia este o zonă ocolită chiar și în mijlocul zilei, cu atât mai puțin recomandată după lasarea întunericului, când devine, cel mai adesea, un punct roșu pe harta poliției. Părăsit în mijlocul parcului, Cinematograful Dacia cu greu ar mai putea evoca amintiri de odinioară, de la filmele copilăriei cu buncii, părinții sau prietenii, la prima iubire, parfumul prăjiturilor de la cofetărie sau farmecul plimbărilor târziii. Cinematograful - o sală imensă, cu 800 de locuri și o acustică extraordinară - era inaugurat cu fast în 1968, și a funcționat neîntrerupt vreme de decenii. Echipele care s-au îngrijit de el povestesc cum, în 1998, filmul Titanic a rulat două săptămâni şi a făcut încasări de o jumătate de miliard - o sumă uriaşă pentru acea vreme. Filmul rula până la 4 dimineaţa, pentru că la 9 să o ia de la capăt, iar tehnicienii dormeau, cel mai adesea, chiar în cinematograf. Peste toate acestea s-a așezat, la un moment dat, tăcerea. Timpul a erodat tot, pereți și echipamente, iar sala a rămas captivă în întuneric. Autoritatea locală a preluat imobilul de la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor, proces început în anul 2012 și finalizat în 2021. Urmează o nouă etapă de reabilitare.

"Încă de la ediția din 2019 a festivalului Street Delivery Baia Mare ne-am propus revitalizăm acest spațiu, prin proiecte culturale și inițiative civice și ecologice. Eco-sistemul care a invadat acest perimetru abandonat, format în mare măsură din grupuri… boeme, s-a arătat mirat și ușor deranjat, cu atât mai mult cu cât zona pe care o cuceriseră era tulburată pentru prima oară în ultimii ani. Există în acest parc și locuri cu adevărat insalubre, folosite vreme de ani ca toaletă publică, care urmează să fie igienizate. Noi, la Centrul de Tineret Baia Mare, le asigurăm constant consiliere și sprijin persoanelor care își petrec timpul acest fost parc, însă acesta este, de fapt, un program care trebuie susținut pe termen lung și care are nevoie de finanțare. Anul acesta ne reafirmăm angajamentul în procesul de schimbare. Am implicat în acest proiect și comunitatea ROUA, un grup de 540 de ucraineni refugiați aici din calea războiului, cărora tot noi le asigurăm asistența. Dintre cei care au ales Baia Mare ca a doua casă departe de casă, mulți sunt artiști talentați, oameni cu idei și inițiativă, care vor să răsplătească ospitalitatea băimăreană prin implicarea lor activă în viața comunității", spune Izabella KisKasza.

“Poate că nu este întâmplător faptul că Baia Mare, un fost oraș industrial care se transformă prin proiecte civice și culturale, dă drumul în 2022 seriei de evenimente-manifest Street Delivery care au loc în țară. Cu atât mai mult cu cât Street Delivery Baia Mare este încă o pledoarie pentru recuperarea spațiului public prin promovarea unor soluții simple și inteligente, care să susțină viața și interacțiunea cu sens în orașe prietenoase, deschise oamenilor și cu respect față de natură. Acțiunile constante ale echipelor pe care le formăm din societatea civilă pot aduce în atenția autorităților principii contemporane de urbanism și ecologie, astfel încât orașul sufocat de mașini, împărțit între cartiere dormitor și mall-uri, înghesuit între zone industriale, hypermarketuri și parcări imense să devină o amintire. Noi oferim o alternativă vie la orașul epuizant, cu distanțe mari, descurajante, presărat cu terenuri virane și străbătut de bulevarde largi, inundate de mașini, flancat de străzi pustii și întunecate, pe care nu se plimbă nimeni”.

Cristian Neagoe,

co-fondator și curator Street Delivery

