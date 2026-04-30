Bijuteria ascunsă a Transilvaniei: Tezaur antic și fresce medievale într-un sat din Sibiu

Localitatea Șmig, parte a comunei Alma, are doar 800 de locutori și este considerată astăzi un punct de interes cultural și arheologic rar în Transilvania, potrivit informațiilor prezentate de surse locale și oficiali județeni.

Descoperirea unui tezaur de aur de peste jumătate de kilogram, vechi de peste 3.500 de ani, confirmă importanța istorică a zonei, în timp ce biserica medievală din localitate găzduiește una dintre cele mai mari picturi murale din regiune, care datează din secolul al XIX-lea..

Comunitatea din satul Șmig

Deși este o așezare cu puțini locuitori, Șmigul păstrează un patrimoniu religios divers, cu lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni, inclusiv romano-catolică, greco-catolică, evanghelică, reformată și ortodoxă.

În localitate mai trăiesc doar câțiva reprezentanți ai comunității săsești, etnie care a avut un rol semnificativ în dezvoltarea zonei în Evul Mediu.

Restaurare internațională și proiecte academice

Biserica din Șmig a devenit în ultimii ani un centru de formare pentru restauratori, după ce a intrat în programe internaționale de conservare. Începând din 2020, zeci de studenți din mai multe țări europene participă aici la stagii practice dedicate restaurării frescelor medievale.

Proiectul este derulat în parteneriat cu instituții academice din România și Europa, printre care universități de artă din București, Cluj-Napoca și Budapesta, precum și organizații specializate în conservarea patrimoniului.

Fresca medievală, obiect de studiu unic în Europa

Specialiștii descriu pictura murală care ese află în biserica din Șmig ca un exemplu rar de artă medievală păstrată la scară mare. Cu o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați, fresca ilustrează teme religioase specifice catolicismului medieval.

Potrivit restauratorilor, lucrarea a fost acoperită în perioada trecerii la cultul evanghelic, însă nu a fost distrusă, ceea ce a permis conservarea ei până în prezent.

Lucrările de restaurare implică tehnici complexe, iar studenții și specialiștii folosesc metode de intervenție fină pentru îndepărtarea straturilor depuse în timp și readucerea la suprafață a picturilor originale.

Un sat liniștit cu ecou european

Deși este o comunitate mică, satul Șmig a devenit un punct de interes pentru cercetători și turiști, atrași de patrimoniul său istoric. Proiectele de restaurare continuă să aducă anual specialiști și studenți din mai multe țări, transformând localitatea într-un veritabil laborator de conservare a artei medievale, potriivit observatornews.ro.

Astfel, un sat aparent liniștit din Transilvania se află astăzi în centrul unor inițiative culturale și științifice internaționale care contribuie la redescoperirea și protejarea unui patrimoniu unic.