Bucureștiul găzduiește o nouă ediție a UrbanEye Film Festival

Timp de cinci zile, cinefilii pasionați de documentare, precum și cei interesați de subiecte din sfera arhitecturii, urbanismului, antropologiei, sociologiei sau politicilor publice au ocazia să ia parte la nu mai puțin de 15 proiecții, la Cinema Elvire Popesco și ARCUB.

Programul include o selecție bogată de documentare din întreaga lume, filme din Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Brazilia, Mexic și România, care pun în prim-plan subiecte legate de orașe, arhitectură, comunități și transformările care modelează viața urbană.

„De peste un deceniu, prin festivalul UrbanEye ne dorim să arătăm că orașul și arhitectura nu trebuie privite ca subiecte de nișă. Ele ne aparțin în egală măsură tuturor și poate că ar fi bine să reflectăm mai des asupra lor – în felul acesta, contribuim la aducerea împreună a locuitorilor, dar și la înțelegerea proceselor transformatoare ale orașelor.

Cum facem locuitul împreună mai bun? și Cum facem locuitul mai bun, împreună? sunt două întrebări-cheie la care ne propunem să reflectăm de-a lungul celor cinci zile ale celei de-a XI-a ediții ale UrbanEye Film Festival”, a declarat Monica Sebestyen, co-fondatoare a Festivalului.

Tema ediției din acest este comunitatea și binele comun, iar programul pregătit abordează subteme precum accesibilitatea spațiilor publice pentru persoanele vulnerabile, reziliența comunităților și a indivizilor, dar include și filme-portret dedicate unor arhitecți celebri sau unor clădiri iconice.

Selecția de filme reunite în secțiunea „Spații pentru fiecare” reunește documentare care ne provoacă să privim arhitectura prin ochii celor mai vulnerabili și să regândim felul în care sunt proiectate spațiile publice pentru persoanele cu dizabilități. Cum putem construi orașe care să includă pe toată lumea? Cum poate arhitectura influența fericirea? – două întrebări-cheie care își pot găsi răspuns la proiecțiile și dezbaterile reunite sub această temă.

Secțiunea „Oameni și comunități care schimbă orașe” grupează filme documentare care spun povești despre rezistență, solidaritate și puterea colectivă, acolo unde comunitatea se unește pentru a proteja ceea ce contează cel mai mult. Când un singur om are o inițiativă, o întreagă comunitate îi poate urma exemplul – acesta ar putea fi firul-roșu al documentarelor reunite în cadrul acestei secțiuni tematice.

Cel de-al treilea calup, „Portrete”, include o selecție de filme care portretizează personalități și creații iconice, oferindu-ne o privire intimă asupra muncii și viziunii arhitecților care au lăsat o amprentă puternică asupra lumii: un om, o clădire, o viață întreagă dedicată arhitecturii.

Sunt subiecte asupra cărora organizatorii ne propun să reflectăm atât prin proiecții, cât și prin intermediul dezbaterilor care le însoțesc, dialoguri la care iau parte actori urbani, locuitori ai orașului și profesioniști: arhitecți, istorici, antropologi, critici și regizori de film.

Și în acest an, mai multe filme de arhivă au fost digitalizate și vor fi proiectate în premieră la UrbanEyeFilm Festival București. Sub tema „Orașul socialist: inginerie socială și implicare civică”, vor fi proiectate la Cinema Elvire Popesco 20 de scurtmetraje – o selecție curatoriată de Ana Szel și Andrei Rus. Sunt pelicule despre București care sondează raportul dintre autoritățile și cetățenii perioadei socialiste în construirea unei „noi” societăți, urmărind descrierea practicilor de negociere și de colaborare între acestea.

Cele două serii de proiecții dedicate filmelor de arhivă sunt însoțite de o amplă dezbatere: „Explorări ale orașului în filmele de arhivă”, la care vor lua parte Bogdan Iancu (antropolog), Ștefan Bosomitu (istoric), alături de cei doi curatori. Moderatori: arhitecții Irina Tulbure și Alex Axinte. Totodată, filmele de arhivă constituie și criteriul după care au fost decupate traseele tururilor ghidate prezente în programul ediției din acest an a UrbanEye Film Festival.

Grija pentru cunoașterea valorii arhitecturii, design-ului și a urbanismului de către publicul tânăr reprezintă o preocupare constantă a echipei UrbanEye Film Festival. Ca și la edițiile anterioare, alături de echipa De-a Arhitectura, programul ediției din acest an include două ateliere de design de mobilier urban, dedicate copiilor, pe mai multe grupe de vârstă: „De-a designul de mobilier urban”.

Deschiderea oficială a ediției din acest an a UrbanEye Film Festival va avea loc miercuri, 6 noiembrie, de la ora 18.30, la Cinema Elvire Popesco, cu documentarul Living Together: The Story of De Warren. Proiecția filmului este urmată de o discuție la care vor participa regizorul Sam van Zoest, Sarah van Ierlant, membră a comunității prezentate în film, și arhitectul Lucian Luță.