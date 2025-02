Crin Antonescu: Călin Georgescu este un mincinos, o stafie a fostei Securități

„Eu doresc toate voturile de la PSD-ști, doresc toate voturile de la susținătorii lui Călin Georgescu cu precădere, pentru că acolo sunt oameni care au aspirații corecte și domnul Călin Georgescu îi păcălește, îi minte. De exemplu îi minte spunând că a doua zi, după ce va deveni președinte, dacă va deveni, va interzice, nu știu ce, rețeaua Soroș sau ceva, niște rețele. Nu poate să interzică nimic. Știm foarte bine, că Constituția României nu poate să interzică nici măcar traversarea peste drum sau zborul unei muște. Nu poate să o facă personal președintele prin semnătura asta, deci este o minciună. Îi prostește pe acești oameni, deci pe voturile și de la susținătorii lui Călin Georgescu, sigur că deci pot acum să spun merge pe online, să mă înjure cum se cuvine cum știu numai ei”, spune la B1Tv Crin Antonescu.

El afirmă că dacă ajunge președinte Călin Georgescu „se pot întâmpla lucruri foarte foarte neplăcute”.

„În privința asta domnul Călin Georgescu e corect, domnul Călin Georgescu spune domnia sa și alții susținători, că trebuie schimbat totul, că nu mai avem nevoie de partide că nu mai avem nevoie de... nu știu... Despre administrațiile locale n-au zis nimic, dar poate se pot sparge geamurile și la primării, dar tot așa suntem nervoși, că poporul poate să facă orice, dar nu, domnul Georgescu cu mânuța domniei sale și cu stilou, pix, ce are, semnează schimbarea Constituției. Schimbarea Constituției este un proces lung. Domnul Georgescu poate să strângă un milion de oameni după victorie, după euforie și să atace, nu știu, clădirea Parlamentului, să-i alunge pe parlamentari, poate să atace guvernul, dar nu poate schimba Constituția și nu poate interzice nimic pentru că nu are nicio posibilitate constituțională. Domnul Georgescu este un mincinos, domnul Georgescu este, cum am spus, o stafie a fostei securități dar care, și asta e marea noastră problemă, a ajuns să fie confundat cu poporul chiar de către oameni care postează de la Washington”, încheie Antonescu.

(sursa: Mediafax)