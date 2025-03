9 cărți pentru femei și fete

1. Cântecul profetului

Autor: Paul Lynch

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Iulia Gorzo

Palpitantă și originală, distopia Cântecul profetului este de o actualitate tulburătoare: democrația se poate prăbuși într-o singură noapte. În același timp, lupta unei mame pentru a-și salva familia oferă cititorului o perspectivă pătrunzătoare asupra rezilienței și iubirii necondiționate. Provocarea pe care o lansează Paul Lynch ne smulge din propria orbire, amintindu-ne cât de fragilă și de prețioasă e libertatea.

În inima Dublinului, în casa unei familii cu patru copii, se strecoară atmosfera apăsătoare care stăpânește, de la o vreme, toată Irlanda. Partidul de dreapta Alianța Națională a ajuns la guvernare, iar legile adoptate impun o stare de urgență prin care sunt limitate drepturile cetățenilor. Eilish Stack speră că soțul ei, secretar al sindicatului profesorilor, va reveni acasă după interogatoriul la care fusese chemat. Haosul ia locul liniștii aparente, școlile și magazinele se închid, mulți cetățeni își pierd locurile de muncă sau dispar fără urmă. De la democrație la autocrație nu e decât un pas, iar Eilish trebuie să ia urgent o hotărâre după ce Mark, fiul cel mare, se alătură luptei rebelilor pentru răsturnarea noului guvern. În mijlocul unui conflict armat care nu mai ține cont de viețile civililor, ieșirea din labirintul distopic înseamnă să-i lase în urmă pe cei dragi dispăruți și să plece din Irlanda pe furiș pentru a-și proteja copiii.

Roman câștigător al Booker Prize în 2023 și al Dayton Literary Peace Prize în 2024.

2. Cele șapte văluri ale lui Esther Wilding

Autoare: Holly Ringland

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Domnica Macri

Ultima dată când Aura, sora lui Esther Wilding, a fost văzută, se îndrepta spre mare. Pentru a descoperi adevărul despre dispariția acesteia, Esther călătorește din Tasmania spre Copenhaga și Insulele Feroe, urmând indiciile lăsate de Aura: basme despre selkie, lebede și femei, condensate în șapte versuri criptice, pe care Aura și le-a tatuat, ca tot atâtea văluri care să-i acopere povestea. Un roman puternic despre intensitatea iubirii dintre surori, despre doliu, împăcare și transformare.

Scriitoarea australiană Holly Ringland, binecunoscuta autoare a romanului Florile pierdute ale lui Alice Hart, creează în acest nou bestseller internațional un mozaic narativ în care realitatea și simbolismul se întrepătrund într-o explorare penetrantă a identității și pierderii. Romanul a fost finalist, în 2023, la The Courier-Mail People’s Choice Queensland Book of the Year Award și la Australian Independent Book Awards.

3. Inimă neagră

Autoare: Silvia Avallone

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Irina Pricop

Singura cale de-a ajunge la Sassaia, un sat micuț, cuibărit în munți, e o potecă foarte abruptă, ascunsă printre fagi. De acolo apare într-o zi Emilia, roșcată și cu părul creț, incredibil de slabă. O adolescentă de treizeci de ani, cu bocanci mov și o geacă verde fluorescent. Din casa alăturată, Bruno asistă la sosirea ei ca și cum ar fi martorul unei invazii. Femeia are un accent „străin” și o grămadă de genți, iar simpla ei prezență într-un loc uitat de lume pare nefirească.

Când în sfârșit se întâlnesc, fiecare cu singurătatea sa, Bruno simte că în ochii Emiliei se ascunde un abis asemănător cu al său, dar cumva opus. Le e familiar amândurora - lui, pentru că l-a suferit, ei, pentru că l-a provocat - un rău pentru care a plătit cu mulți ani de închisoare, însă care nu poate fi reparat. Sassaia e refugiul lor, singura soluție pentru a scăpa de un viitor în care amândoi au încetat să mai creadă. Dar viitorul sosește și își urmează propriile legi…

4. Soția plantatorului de ceai

Autoare: Dinah Jefferies

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Monica Șerban

Roman de epocă, cu acțiunea plasată în Ceylonul anilor 1920, despre o tânără englezoaică ce se căsătorește cu un văduv fermecător, Soția plantatorului de ceai este o frescă tulburătoare și fascinantă.

Proaspăt căsătorită, Gwendolyn Hooper, în vârstă de doar nouăsprezece ani, ajunge în Sri Lanka, nerăbdătoare să înceapă o viață nouă. O întâmpină însă un soț distant, secretos și întotdeauna ocupat. Explorând singură plantația de ceai, Gwendolyn descoperă uși încuiate, rochii vechi, o piatră funerară năpădită de buruieni și alte semne ale unui trecut necunoscut. Dar secretele nu pot rămâne îngropate pentru totdeauna…

5. Născute din vinovăție

Autoare: Ioana Elmy

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Mariana Mangiulea Jatop

Născute din vinovăţie abordează istoria contemporană a Europei de Est - dictaturi totalitare, tranziţia spre democraţie, migraţia în Occident - prin intermediul poveştilor a trei femei bântuite de violenţă, dependenţă şi de neputinţa de-a găsi un loc pe care să-l numească „acasă”. Iana, o studentă din Bulgaria sosită recent în SUA, este martora unui accident de maşină. Evenimentul tragic, a cărui victimă este tot o studentă dintr-o ţară fostă comunistă, constituie un catalizator pentru Iana, care deapănă povestea propriei vieţi, pe cea a mamei, Lili, şi a bunicii, Eva. Când Eva este pe moarte, Lili şi Iana se văd nevoite să se întoarcă în Bulgaria, întâlnindu-se pentru prima oară după dureroasa lor despărţire.

Romanul descrie o călătorie: din trecutul generaţiilor persecutate de regimul instaurat după 1944 până în perioada migraţiei de după căderea Cortinei de Fier. Bătrâni şi tineri, vremea lor şi prezentul nostru, generaţii de sacrificiu şi emigranţi, părinţi care îşi doresc pentru copiii lor lucrurile de care ei n-au avut parte, tonuri de cenuşiu şi visul american viu colorat. Sărăcie, refugiu în alcool, violenţă domestică, temeri şi valori ale unei epoci transmise din generaţie în generaţie. Ruine, rugină, buruieni. Şi peste toate regretul, înţelegerea de pe urmă şi speranţa.

6. Șiragul cu inele

Autoare: Aurora Liiceanu

Editura: Polirom, 2025

Îl admirăm în vitrinele magazinelor de bijuterii, îl purtăm ca simbol al iubirii sau al puterii, îl păstrăm în casetă ca amintire prețioasă de la mama, bunica sau străbunica... Inelul nu este un simplu obiect, iar legendele și poveștile populare ne arată cum încă din vechime i s-au atribuit puteri neobișnuite. Omul își pune în inel un gând, o dorință - un fel de misiune pe care i-o dă. Dar nu întotdeauna inelul face ce-și dorește omul. Uneori vindecă, alteori nu, uneori îl apără pe soldatul care-l poartă și pleacă la luptă, alteori acesta nu se mai întoarce cu bine acasă. Cele douăsprezece povești reunite în carte au în centrul lor inele reale sau imaginare. Sunt inele care leagă familii, inele ce simbolizează faima, inele vorbărețe sau nostalgice, inele complice, inele blestemate. Tuturor omul le-a dat o misiune, fără să aibă însă garanția că și-o vor îndeplini.

7. Vladimir

Autoare: Julia May Jonas

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Iulia Gorzo

Ca un personaj din tragediile antice, protagonista acestui roman curajos cedează pasiunii interzise, scandaloase, și aruncă totul în joc - căsnicia, cariera, poate chiar propria libertate. Cât de departe va merge ca să îl cucerească pe seducătorul și (oare?) neștiutorul Vladimir? Ce o va opri? Julia May Jonas redă, fără nicio prejudecată sau falsă pudoare, povestea unei pasiuni inavuabile care o determină pe o profesoară universitară cu o imagine publică ireproșabilă să abandoneze orice urmă de rațiune și prudență.

8. O simplă poveste de dragoste

Autoare: Katelyn Doyle

Editura: Trei, 2025

Traducere: Elena Marcu

Molly Marks își câștigă existența scriind comedii romantice pentru Hollywood - ceea ce-i întărește convingerea că „romantismul“ este o afacere. Singura dată când a fost suficient de naivă să se îndrăgostească a fost de iubitul ei din liceu, Seth, pe care l-a părăsit în ajunul absolvirii. Seth Rubinstein crede în dragostea adevărată și predestinată, deși este unul dintre cei mai de succes avocați specializați în divorțuri din Chicago. Știe că undeva există și sufletul său pereche, dar până acum, nimeni nu s-a putut compara cu Molly, prima fată care i-a frânt inima. Când cei doi se reîntâlnesc la reuniunea de cincisprezece ani de la terminarea liceului, decid să facă un pariu: cine reușește să prezică destinul a cinci cupluri înainte de următoarea reuniune trebuie să îi dea dreptate celuilalt în privința dragostei adevărate. Surpriza este că al cincilea cuplu sunt chiar ei doi.

O comedie romantică savuroasă!

9. Foc

Autoare: Anaïs Nin

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Luana Schidu

Foc, al treilea volum din celebrul jurnal necenzurat al scriitoarei, are ca fundal New Yorkul anilor 1934-1937, „o uriașă jucărie sclipitoare”, în care Anaïs Nin evadează din colivia aurită a vieții alături de soțul ei, Hugo Guiler. Pentru ea, erosul înseamnă dualitate și, inevitabil, tragedie. Alături de psihanalistul Otto Rank, trăiește orgii ale minții; cu scriitorul Henry Miller, împărtășește febra creației și atinge extazul. Mărturisește însă că îl așteaptă pe bărbatul care o va mântui de toți ceilalți și, poate, îl găsește în pasionalul Gonzalo Moré, de descendență incașă, care îi deschide porțile misticismului. Meditează asupra naturii masculine și feminine, asupra sexualității, viselor, psihanalizei și dorinței de creație. Cât din ființa ei profundă ne dezvăluie însă Anaïs Nin? Cât din jurnalul ei este persona, mască, plăsmuire, și cât este „pură” autobiografie?

