9 cărți la început de vară

1a. Fluviul șoaptelor

Autor: Marian Coman

Editura: Nemira, 2026

Ilustrații: Andrei Moldovan

Într-o lume sfâșiată de războaie, credințe și superstiții, Haiganu, un zeu decăzut, este osândit să trăiască printre muritori. În mintea lui curge necontenit Fluviul Șoaptelor: un torent de rugăciuni, blesteme și gânduri străine, un zgomot fără sfârșit format din toate vocile lumii. De veacuri, Haiganu rătăcește continuu între ură și dorința de răzbunare și încearcă zadarnic să găsească liniștea într-o lume care nu tace niciodată. Când însă din adâncul acestui haos o voce de copil îl strigă, blestemul devine chemare. Zourazi, un băiat cu sânge de vrăjitor, fuge din mâinile lui Dekibalos, un stăpân care adună copii nu pentru a-i salva, ci pentru a-i transforma în arme, în jertfe sau în monștri. Pe urmele lor se dezlănțuie nu doar oameni și fiare, ci și monștri născuți din disperare, zei și magie interzisă. Lumea însăși pare să se strângă în jurul acestei întâlniri, ca și cum ar presimți că echilibrul fragil dintre divin și uman este pe cale să se frângă. Fluviul Șoaptelor nu mai este doar un blestem. Devine o chemare.

Pășește în Fluviul Șoaptelor, cartea întâi a trilogiei Haiganu, un loc în care zeii nu sunt milostivi, iar copiii nu au timp să viseze pentru că învață prea devreme cum se moare.

1b. Furia oarbă

Autor: Marian Coman

Editura: Nemira, 2026

Ilustrații: Andrei Moldovan

Un copil a murit. Iar lumea nu a rămas aceeași. Războiul se întinde ca o plagă: cetăți cad una după alta sub focul și cruzimea celor care au învățat să transforme oamenii în monștri. Dekibalos, Moroianu și Akarun nu mai cuceresc doar teritorii. Dezlănțuie ceva ce nu mai poate fi oprit. Dincolo de granițele lumii cunoscute, un mag proscris descoperă că există locuri în care nici zeii nu privesc. Iar acolo adevărurile nu aduc liniște. Cea mai mare schimbare însă nu vine din război. Prins între vocile care nu tac și o lume care se destramă sub ochii lui, Haiganu ajunge la limita răbdării. Furia Oarbă, al doilea volum al trilogiei Haiganu, este o poveste despre război, transformare și forțe care scapă de sub control într-un loc în care mila este rară, iar ceea ce pare un dar se dovedește a fi doar o altă formă de condamnare.

1c. Tristețea zeilor

Autor: Marian Coman

Editura: Nemira, 2026

Ilustrații: Andrei Moldovan

La capătul lumii, când zeii au obosit de oameni și oamenii au uitat de zei, rămâne doar tăcerea. Iar când liniștea poate fi obținută doar prin distrugere, alegerea devine imposibilă. Haiganu, zeul osândit să trăiască printre oameni, pășește printre ruine, ritualuri crude și jocuri divine. Un rău mai vechi decât zeii înșiși se strecoară în mintea lui, iar granița dintre protector și distrugător se șterge. Alături de el, Zourazi, un om transformat în ceva ce nu mai are nume, și Păi, o regină-copil cu un popor în pribegie. În Tristețea Zeilor, romanul care încheie trilogia Haiganu, zeii se întorc unii împotriva altora, oamenii devin doar o monedă de schimb, iar lumea se apropie de o nouă cădere. Uneori, tăcerea nu înseamnă pace, ci sfârșit.

2. Confruntarea cu moartea

Coordonator: Luis Moris

Editura: Trei, 2026

Traducere: Oana Badea

Confruntarea cu moartea reunește o serie de eseuri pe tema morții și a procesului de a muri, scrise de personalități din lumea psihologiei analitice. Asemenea unui mozaic viu colorat, prezintă moartea din diferite perspective personale, culturale, literare, filosofice, pentru ca efectul întregului să fie o „împrietenire” respectuoasă cu acest dușman de temut al psihologiei noastre, moartea.

3. Oase strălucitoare

Autoare: Moni Stănilă

Editura: Polirom, 2026

Laura, o adolescentă care are o relație disfuncțională cu mama ei, Iana, o întâlnește în fostul Cimitir militar românesc din Chișinău pe nonagenara Maria, iar între ele se leagă o prietenie ce o schimbă pe Laura și îi redă Ianei curajul de a-și trăi viața. Cele trei femei recompun, prin poveștile lor, aproape un secol de istorie basarabeană, cu toate nedreptățile și momentele ei dureroase, de la vizita Regelui Mihai la acest cimitir până în zilele pandemiei și ale războiului din Ucraina.

4. Casa umbrelor

Autor: Charles Dickens

Editura: Corint, 2026

Traducere: Costache Popa

Apărut inițial în foileton în perioada 1852-1853 și considerat unul dintre cele mai bune romane ale lui Charles Dickens, Casa Umbrelor spune povestea întortocheatului caz fictiv Jarndyce și Jarndyce, deschis în urma dezvăluirii unui testament contradictoriu, care se dovedește că are mai mulți beneficiari (și mai multe forme). Cazul Jarndyce și Jarndyce s-a întins pe generații, provocând cheltuieli imense și schimbând vieți și destine. Cu firul ei narativ complex, desfășurat pe mai multe planuri, și cu inovatoarea tehnică a alternării perspectivei auctoriale, Casa Umbrelor a devenit opera definitorie pentru perioada victoriană. Povestea este spusă din două perspective, cea a lui Esther Summerson, singurul personaj-narator feminin al lui Dickens, și cea a unui narator omniscient. Romanul poate fi citit și ca o critică a sistemul judiciar englez, iar impactul subiectului asupra societății a fost atât de însemnat, încât a contribuit la reforma judiciară britanică din 1870.

5. Ceea ce putem ști

Autor: Ian McEwan

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Dan Croitoru

2014: Un mare poem este citit cu voce tare, ca după aceea să nu mai fie auzit de nimeni niciodată. De-a lungul a generaţii întregi, oamenii speculează asupra sensului său, însă nu a fost descoperit încă niciun exemplar.

2119: Zonele de şes ale Marii Britanii au fost înghiţite de creşterea nivelului mărilor. Cei care au supravieţuit sunt bântuiţi de bogăţia lumii pierdute.

Tom Metcalfe, profesor şi cercetător la University of the South Downs, parte a ceea ce a mai rămas din arhipelagul Marii Britanii, se cufundă în studiul arhivelor începutului de secol XXI, fascinat de libertăţile şi posibilităţile vieţii umane aflate la apogeu. Când dă peste un indiciu care ar putea duce la marele poem pierdut, ies la iveală dezvăluiri despre o iubire încurcată şi o crimă brutală, zdruncinându-i convingerile despre o poveste pe care credea că o cunoaşte în amănunt. Ceea ce putem şti este o capodoperă care revendică prezentul din umbra unei catastrofe iminente şi imaginează un viitor în care nu chiar totul este pierdut.

6. În ultima clipă a zilei

Autoare: Claire Keegan

Editura: Trei, 2026

Traducere: Iulia Anania

Apreciată pentru proza sa scurtă plină de forță, Claire Keegan revine cu trei povestiri scrise într-un stil rafinat, care alcătuiesc împreună o analiză strălucită a dinamicii de gen și un arc narativ de la primele până la cele mai recente opere ale sale. În povestirea ce dă titlul volumului, Cathal se confruntă cu un weekend prelungit, mintea lui fiind bântuită de gândul la o femeie cu care ar fi putut să-și petreacă viața, dacă ar fi acționat altfel; în „Lunga și dureroasa moarte”, șederea unei scriitoare la casa de pe malul mării a lui Heinrich Böll pentru o rezidență literară de două săptămâni este tulburată de un profesor care își spune opiniile cu obstinație; iar în „Antarctica”, o femeie căsătorită pleacă din oraș ca să vadă cum e să te culci cu un alt bărbat și ajunge în mâinile unui străin posesiv. Fiecare povestire explorează dinamica ce corupe legătura dintre femei și bărbați: lipsa generozității, greutatea așteptărilor, amenințarea iminentă a violenței.

7. Luați-mă drept un vis

Autor: Ovidiu Lorenz

Editura: Trei, 2026

Cum să concepi o culegere de microficțiuni axată până la identificare pe figura lui Franz Kafka dacă nu rotunjind o vârstă nemaiîmplinită de el în 1924? Compozite, blocurile textuale îmbină tematica onirică și constrângerea oulipiană (n.r. - mișcare literară), ca să respecte la virgulă structura din „Un vis” (1914) - poate cea mai desăvârșită povestire a praghezului, unde alter egoul său cutreieră cimitirul pentru a vedea cum i se gravează numele pe o piatră tombală. După douăsprezece proze poematice inspirate din vise proprii și tot pe atâtea situații absurde ivite în plină zi, ultimul ciclu descrie cum, la un veac și mai bine de la moartea Scriitorului absolut, ajungem să trăim acte doar imaginate de el; fiindcă, până la proba contrară, suntem cu toții creaturi kafkiene în forul nostru intim: eternul domn K., inform și infirm și infim, reluând același proces al unicei zile ca pe un drum spre castelul nopții.

8. Povestea Ástei

Autor: Jón Kalman Stefánsson

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Magda Răduţă

Reykjavík, anii 1950. Într-un apartament mic de la subsol, Sigvaldi şi Helga se abandonează pasiunii lor arzătoare şi-şi numesc a doua fiică Ásta. Ásta ca o eroină a literaturii islandeze. Ásta pentru că ást înseamnă „iubire” şi ea va creşte înconjurată de iubire. Cincisprezece ani mai târziu, Ásta descoperă sentimentul al cărui nume îl poartă la o fermă izolată din Fiordurile de Vest, unde este trimisă după ce-i sparge nasul unui coleg de clasă. Îl învaţă din povestea tulburătoare a unui bărbat şi a unei femei uniţi de singurătate şi de greutăţile vieţii la ţară. Îl simte ea însăşi pentru Jósef, băiatul cu ochi frumoşi şi nume din Biblie care citeşte poezie şi visează la tărâmul însorit al Barcelonei. Însă fericirea e poate doar în cer, şi cerul e departe de străzile din Reykjavík, se gândeşte Sigvaldi acum, după treizeci de ani, prăbuşit de pe o scară pe trotuarul din Stavanger, lângă femeia asta stranie care s-a oprit să-l vegheze şi-i ascultă povestea. O poveste despre dragoste şi nostalgie. Despre Islanda, poezie şi dorinţa de-a cunoaşte lumea. Despre viaţă şi moarte. Şi Ásta. Îmbinând crâmpeie din viaţa a trei generaţii într-un mozaic de întuneric şi lumină, Povestea Ástei e o saga lirică şi senzuală despre promisiuni neîmplinite şi perpetua căutare a fericirii, în care vocile personajelor răsună întrepătrunse într-o auroră boreală a memoriei.

9. 108 bătăi de clopot

Autoare: Keiko Yoshimura

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Cristina Gogianu

Născut pe cea mai mică insulă a arhipelagului japonez Izu, Sohara Mamoru este omul bun la toate care pune întotdeauna binele celorlalți mai presus de propriile dorințe. Pe fâșia sa de pământ acoperită de păduri de camelii, Sohara înfăptuiește miracole în fiecare zi: repară lucruri și bucură inimile locuitorilor insulei. În cele trei zile de dinaintea Anului Nou, se pregătesc mâncăruri tradiționale în așteptarea celor 108 bătăi de clopot de la trecerea dintre ani. Conform ritualului budist, fiecare bătaie de clopot îi ajută pe oameni să lase în urmă o patimă. O scrisoare sosită pe neașteptate de la Yamada, prietenul din copilărie al lui Sohara, îi dă acestuia din urmă întreaga viață peste cap. Prin gesturi de o compasiune tăcută, cartea lui Keiko Yoshimura e o fabulă modernă, delicată și emoționantă, despre sacrificiu și speranță, trăsături definitorii pentru chipul autentic al umanității.

