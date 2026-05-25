Contract uriaș semnat de Administrația Nicușor Dan pentru relația cu SUA. România vrea acces direct la cercurile de putere de la Washington

Lovitură diplomatică la Cotroceni: milioane de dolari pentru acces direct la cercurile de putere din SUA

Administrația Prezidențială a anunțat oficial semnarea unui contract de consultanță strategică și asistență pentru relația României cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii. Acordul a fost încheiat cu firma americană Eversheds Sutherland (US) LLP, companie cu experiență în relațiile guvernamentale și consultanța strategică la Washington.

Potrivit informațiilor transmise de Palatul Cotroceni, contractul are o durată inițială de șase luni și poate ajunge la un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile furnizate și de livrabilele asumate.

Anunțul vine într-un context geopolitic extrem de sensibil, în care România încearcă să își consolideze poziția strategică în cadrul parteneriatului cu Statele Unite și în interiorul structurilor euroatlantice.

Ce obiective urmărește România prin acest contract

Administrația Prezidențială susține că acordul are rolul de a întări capacitatea României de a-și promova interesele strategice în raport cu administrația americană și cu membrii Congresului SUA.

Potrivit comunicatului oficial, printre principalele obiective se află consolidarea securității și apărării, atragerea de investiții majore și dezvoltarea cooperării în domenii considerate vitale pentru viitorul economic și strategic al țării.

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre”, transmite Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială afirmă că proiectele vizate includ domenii precum apărarea, securitatea energetică, tehnologiile avansate și combaterea criminalității transnaționale.

Acces direct la mediile de influență din Washington

În comunicatul oficial se precizează că alegerea firmei Eversheds Sutherland nu este întâmplătoare. Compania este prezentată drept una dintre firmele cu acces direct la mediile politice și administrative relevante din capitala americană.

„Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA”, mai arată Administrația Prezidențială.

Autoritățile române susțin că astfel de contracte sunt frecvent utilizate de statele care urmăresc să își consolideze influența diplomatică și strategică în Statele Unite.

Contractul, susținut politic de partidele pro-occidentale

Palatul Cotroceni susține că semnarea acordului are la bază un consens politic între liderii formațiunilor parlamentare pro-occidentale din România și că demersul respectă atribuțiile constituționale ale președintelui în domeniul politicii externe și al securității naționale.

„Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale”, precizează Administrația Prezidențială.

În același timp, instituția prezidențială susține că inițiativa vine în completarea activităților desfășurate deja de Guvern, Parlament și alte instituții relevante ale statului român în relația bilaterală cu Statele Unite.

România mizează pe consolidarea parteneriatului strategic cu SUA

Oficialii de la Cotroceni consideră că noul contract reprezintă o investiție strategică pentru consolidarea relației cu principalul partener militar și politic al României.

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil”, mai transmite Administrația Prezidențială.

Palatul Cotroceni afirmă că acordul va fi implementat cu respectarea principiilor de transparență și utilizare responsabilă a fondurilor publice.

„Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României”, se mai arată în comunicatul oficial.

Mediafax