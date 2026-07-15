9 cărți ale lunii iulie

1. Muzici în tonuri naționaliste

Autoare: Valentina Sandu-Dediu

Editura: Humanitas, 2026

„E muzica scrisă în vremea unei dictaturi diferită de cea compusă într-o lume liberă? Poți să-i convingi pe auditori că ești autentic, dar să te inspiri din muzica națională a altora? E oare naționalismul o ideologie mai influentă în muzica românească decât în cea franceză, rusă, italiană sau germană? Sunt doar câteva din întrebările la care răspunde Valentina Sandu-Dediu într-o carte populată cu figuri cunoscute ca Enescu, Rahmaninov, Bartók sau Schönberg. Erudită, autoarea ne îndrumă în hățișul instituțiilor, temelor și emoțiilor muzicale care au făcut ca naționalismul să fie la loc de cinste” - Cristian Preda.

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Valentina Sandu-Dediu a absolvit în 1990 Secția de muzicologie la actuala Universitate Națională de Muzică din București, unde în prezent este profesoară de muzicologie, stilistică și teorii ale interpretării. Din 2014 este rector al Institutului de Studii Avansate din București, Colegiul Noua Europă, iar din 2025 este membră corespondentă a Academiei Române.

2. Capcana identității

Autor: Yascha Mounk

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Mirela Mircea

Istoria omenirii este marcată de violență și de discriminarea pe diverse criterii, de la etnie sau religie până la orientarea sexuală. Drept consecință, membrii grupurilor marginalizate ajung să nutrească o mândrie a identității diferențiatoare, ca formă de rezistență în fața discriminării. În ultimele decenii însă, salutara promovare a culturii grupurilor minoritare s-a transformat într-o obsesie contraproductivă pentru identitatea de grup. Noua ideologie contestă capacitatea diferitelor grupuri de a trăi în armonie și insistă că atitudinea statului față de cetățeni ar trebui să țină cont tocmai de ceea ce-i diferențiază și dezbină. Aceasta este capcana identității, în care au alunecat mișcările de stânga. Cei care luptă pentru aceste idei se pun de fapt în calea egalității autentice de care avem atâta nevoie azi.

Yascha Mounk - prestigios cercetător și universitar, el însuși un om de stânga - ajunge la concluzia că, departe de a fi dușmani de moarte, stânga identitară și dreapta populistă se consolidează de fapt reciproc și că, pentru a o învinge pe oricare dintre ele, este necesar să ne opunem amândurora.

3. Miracolul de la Auschwitz

Autori: Michael Calvin și Naftali Schiff

Editura: Corint, 2026

Traducere: Anca Irina Ionescu

Auschwitz, 10 octombrie 1944. Opt sute de băieți evrei, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, sunt luați din barăci și mânați spre Crematoriul V. În urma unei selecții făcute de Josef Mengele, fuseseră deja declarați morți și șterși din evidențe. Dezbrăcați și împinși în camera de gazare, își așteaptă sfârșitul. Însă sfârșitul nu vine. Printr-o întorsătură a destinului aproape imposibil de imaginat, 51 dintre ei scapă din ghearele mașinăriei de exterminare naziste. De atunci, pentru ei începe altă luptă - aceea de a supraviețui, de a-și reconstrui viața și de a-i da un sens, după ce au privit moartea în față. Bazată pe mărturiile directe ale unora dintre supraviețuitori, publicate aici pentru prima oară, Miracolul de la Auschwitz. Băieții evadați din infern scoate la lumină un episod aproape necunoscut al Holocaustului.

O carte tulburătoare despre curaj, memorie și puterea extraordinară a spiritului uman. O poveste adevărată despre pierdere și speranță, despre fraternitate și reziliență și despre ceea ce rămâne viu chiar și în urma confruntării cu răul absolut.

4. Ultima zi la Paris

Autoare: Suzanne Kelman

Editura: Corint, 2026

Traducere: Dorina Tătăran

Paris, 1940. Pretutindeni, familiile evreilor sunt smulse din paturile lor în toiul nopții. Și de când soțul i-a fost împușcat cu sânge rece, Brigitte Goldstein știe că pericolul le pândește pe ea și pe fiica ei, Sophie. Dar înainte de a fugi din Paris, Brigitte trebuie să găsească tabloul furat de naziști al iubitului ei soț. Speră cu disperare că, dacă va salva pânza de la distrugere, o parte din dragostea lor va trăi veșnic. Și poate că, într-o zi, fiica ei va descoperi moștenirea tatălui său… De aceea se angajează, sub o identitate falsă, la Luvru, unde o întâlnește pe Isabelle Valette, care îi mărturisește că face parte din Rezistență. Astfel începe povestea a două femei curajoase și a unui secret ce le va lega pentru totdeauna.

5. M-am măritat cu un comunist

Autor: Philip Roth

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Fraga Cusin

M-am măritat cu un comunist spune povestea uluitoare a ascensiunii şi decăderii lui Ira Ringold, cunoscut ca Iron Rinn. Acesta îşi începe viaţa de adolescent ca muncitor în Newarkul anilor 1930, ajunge vedetă radio în anii 1940 şi este distrus de vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy. În perioada sa de glorie, Ira, care era şi un înflăcărat susţinător al cauzelor politice progresiste, se căsătoreşte cu Eve Frame, o îndrăgită vedetă de film mut de la Hollywood. Dar mariajul lor fericit are viaţă scurtă, iar cariera lui Ira se încheie în urma publicării cărţii-confesiune a lui Eve, ajunsă bestseller, în care ea îl acuză că este agent sovietic. În această poveste despre cruzime, trădare şi răzbunare, Philip Roth a realizat un remarcabil portret ficţional al epocii perfide de după război, când febra anticomunistă nu doar că a contaminat politica naţională, ci a şi traumatizat vieţile a nenumăraţi americani.

6. Povestea asta îți poate salva viața

Autoare: Tiffany Crum

Editura: Crime Scene Press, 2026

Traducere: Liviu Szoke

Benny Abbott și Joy Moore sunt gazdele unuia dintre cele mai apreciate podcasturi din lume. În fiecare săptămână, milioane de ascultători le urmăresc conversațiile despre situații de supraviețuire mai mult sau mai puțin verosimile, dar prezentate cu mult umor. Însă într-o dimineață Benny ajunge la casa lui Joy și descoperă că ea și soțul ei, Xander, au dispărut fără urmă. În locuință găsește doar urmele unei lupte și manuscrisul neterminat al memoriilor lui Joy - o mărturie tulburătoare despre iubire, prietenie și adevărurile pe care alegem să le ascundem chiar și de cei mai apropiați. Pe măsură ce trecutul iese la iveală, imaginea perfectă construită în fața milioanelor de ascultători începe să se destrame.

Un thriller psihologic tensionat și profund, despre limitele încrederii, relațiile toxice și prețul pe care îl plătim pentru secretele pe care le păstrăm.

7. Moașa

Autoare: Bibiana Cau

Editura: ACT și Politon, 2026

Traducere: Roxana Panaite

Romanul prezintă trei luni din viața Mallenei, o moașă în vârstă de 37 de ani, care locuiește împreună cu cei doi copii ai săi, Rosa și Daniele, într-un sat din Sardinia anului 1917. Perioada este marcată de Primul Război Mondial, iar comunitatea care a adoptat-o se confruntă cu numeroase lipsuri, de la căldură sau hrană și până la medicamente. Mallena, alături de bătrânele din sat, asistă la nașterea copiilor din Norolani și din zonele învecinate. Începutul cărții le înfățișează pe Mallena și pe tzia Nonnora (n.r.: în lb. sardă, „tzia” înseamnă „tanti”), o bătrână care cunoaște tradițiile și superstițiile locului, dar și numeroase leacuri băbești, ajutând o femeie din comunitate să aducă pe lume un băiețel. Autoarea surprinde condițiile de trai precare ale locuitorilor, valorile pe care aceștia le au și tăria celor care, în ciuda tuturor lipsurilor, pun pe primul loc bucuria și grija pentru comunitate, în detrimentul lucrurilor materiale.

8. iar sub stratul de zăpadă, furia

Autoare: Cristina Țane

Editura: Curtea Veche, 2026

iar sub stratul de zăpadă, furia propune o lume în care inocența și cruzimea coexistă până la confuzie. Copilării care se termină nedrept de repede, tragicul feminin, relații disfuncționale, trupuri care au cunoscut prea bine durerea, singurătăți pe care prezența celuilalt nu face decât să le adâncească, toate recognoscibile, însă unice prin modul în care sunt transpuse în text. Cu o voce distinctă încă de la volumul său de debut, Cristina Țane decupează cu precizie scene de viață de un realism brutal și totodată casant, prin fisurile căruia pătrunde nelumescul. Fiecare povestire e o incursiune în intimități incomode, în relații de putere și în memoria afectivă care stă în spatele deciziilor ce schimbă radical cursul unei vieți.

9. În numele vieții

Autoare: Franceska Michalska

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Martin Zemleacov

Născută în Volînia, teritoriu înglobat de URSS după 1921, Franceska Michalska devine victima mecanismelor implacabile ale istoriei: supraviețuiește foametei cumplite din Ucraina sovietică, îndură brutalitatea epurărilor staliniste și este aruncată în surghiunul stepelor kazahe în 1936. În numele vieții nu este însă doar un inventar al suferinței, ci cronica unei victorii a voinței asupra destinului potrivnic.

În inima stepei, tânăra deportată îndrăznește imposibilul: să viseze la studii de medicină într-o lume care îi refuză dreptul la viitor. De la Alma-Ata la Harkov și Cernăuți, într-o căutare neîncetată a cunoașterii, de la condiția de infirmieră și moașă la cea de pediatru renumit, destinul Franceskăi Michalska se transformă într-o pildă despre bucuria de a trăi în ciuda tuturor opreliștilor. În numele vieții este o carte despre puterea spiritului de a renaște, mai puternic, din cenușa propriei tragedii.







