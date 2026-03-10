9 cărți în adierea primăverii

1. Curajul de a spune NU

Autor: Ciprian Mihali

Editura: Trei, 2026

Într-o lume aflată permanent într-un vârtej de neoprit, curajul de a spune NU a devenit azi o virtute civică, politică și socială. Este expresia unei forme de rezistență la strategiile care ne seduc cu apelurile pentru o viață „autentică” și „împlinită”, dar care ne fac să fim obedienți de bunăvoie, gata să mergem „cu valul". Ciprian Mihali descrie multiplele forme de supunere voluntară (cognitivă și afectivă, deopotrivă) și felul în care ne lăsăm în voia unor rețete de viață promițătoare sau chiar miraculoase. Dar nu judecă această obediență ca pe o decădere, ci o vede ca pe un mod de a ne integra, de a fi „în rând cu lumea“, fără să ridicăm prea multe întrebări și fără să mai facem un pas înapoi, ca să sesizăm toată țesătura politico-economică în care ne-am lăsat prinși. Acestei tendințe de resemnare și retragere din spațiul public, autorul îi contrapune curajul de a spune NU limitărilor lumii de azi și de a participa activ la un viitor comun, mai just și mai bun pentru cât mai mulți dintre noi.

Ciprian Mihali este profesor de filosofie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Printre cele mai recente lucrări ale sale se numără Dicționar ilustrat de educație socială (Humanitas, 2023), Om precar, om suveran. Rostul filosofiei în societatea digitală (Trei, 2023), precum și traduceri din Michel Foucault, Discursul filosofic (Trei, 2024), respectiv Achille Mbembe, Comunitatea terestră (Idea, 2024).

2. Dezonoare

Autoare: Lea Ypi

Editura: Trei, 2026

Traducere: Bertha Savu

Când Lea Ypi descoperă o fotografie a bunicii sale, Leman, în luna de miere în Alpi, în 1941, postată de un străin pe rețelele de socializare, se confruntă cu întrebări tulburătoare. În timpul copilăriei, i s-a spus că fotografiile din tinerețea bunicii sale au fost distruse în primele zile ale comunismului în Albania. Dar iat-o pe Leman împreună cu soțul ei, Asllan Ypi: proaspăt căsătoriți și plini de farmec, în timp ce Al Doilea Război Mondial făcea ravagii. Urmează o reconstituire palpitantă a trecutului, care ne transportă în lumea dispărută a aristocrației otomane, în perioada formării Greciei și Albaniei moderne, a crizei financiare globale, a ororilor războiului și a începuturilor comunismului în Balcani.

În timp ce investighează adevărul despre familia sa, Lea Ypi se luptă cu incertitudinile. Cine este adevărata Leman Ypi? Ce a determinat-o să se mute la Tirana în tinerețe și să se căsătorească cu un socialist care simpatiza cu Frontul Popular, în timp ce tatăl lui conducea un guvern colaboraționist? Și de ce zâmbea în iarna anului 1941?

Lea Ypi ocupă catedra Ralph Miliband de politică și filosofie la London School of Economics. Prima sa carte, Liberă: Un copil și o țară la sfârșitul istoriei, a câștigat premiul Ondaatje și premiul Slightly Foxed pentru cea mai bună biografie de debut și a fost nominalizată la Premiul Baillie Gifford și Premiul Costa pentru biografie.

3. Ilaria

Autoare: Gabriela Zalapì

Editura: Trei, 2026

Traducere: Cristina Roxana Zaharia

„Cu o virtuozitate provenită din simplitate, cu propoziții scurte și precise, autoarea dezvăluie violența și defectele adulților din perspectiva unui copil. Un roman despre maturizare, de o mare sensibilitate și senzualitate, o călătorie deopotrivă dură și tandră, în care capacitatea de a se mira a unei fetițe supraviețuiește, din fericire, tristeții, temerilor și durerii” - Madame Figaro.

Gabriella Zalapì este o scriitoare de origine engleză, italiană și elvețiană. S-a născut la Milano și locuiește la Paris. Formată la Haute École d’Art et de Design din Geneva, se inspiră, printre altele, din biografia propriei familii, folosind fotografii și amintiri pentru a crea o interacțiune captivantă între istorie și ficțiune. Primul ei roman, Antonia (2019), a primit Grand Prix de l’Héroïne „Madame Figaro” și Prix Bibliomedia. Cel mai recent roman, Ilaria sau drumul spre nesupunere (2024), a fost distins cu numeroase premii literare: Prix Femina des Lycéens 2024; Prix Roman des étudiants France Culture 2024; Prix Blù Jean-Marc Roberts 2024; Prix Jean Freustié 2025; Prix Millepages 2024; Prix Pittard de l’Andelyn 2025; Prix Sils Maria 2025.

4. Patriile noastre

Autor: Timothy Garton Ash

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Iulian Comănescu

Premiul Lionel Gelber 2024

Ce înseamnă „acasă” în contextul unui continent marcat de frontiere schimbătoare, dictaturi, libertăți recâștigate și memorii concurente? În Patriile noastre, Timothy Garton Ash relatează episoade remarcabile dintr-o viață petrecută traversând Europa divizată și reunificată - ca martor, participant și observator atent.

De la Europa Războiului Rece la cea de după 1989, de la Est la Vest, de la Revoluția Maghiară la războiul din Ucraina, această carte îmbină istoria mare cu experiența personală, jurnalul de călătorie cu analiza lucidă. Este o Europă în care viața cotidiană s-a desfășurat adesea într-o alternanță a adaptării, tăcerii și speranței, iar libertatea a venit nu ca o promisiune abstractă, ci ca o schimbare concretă a modului de a trăi. Autorul explorează tensiunea dintre idealul european și realitățile dure ale politicii de putere, oferind o perspectivă unică asupra momentelor de cotitură care ne-au modelat prezentul.

Patriile noastre este o meditație despre identitate, libertate și apartenență - și despre felul în care Europa a devenit, pentru milioane de oameni, nu doar un loc pe hartă, ci o experiență trăită. Scrisă cu eleganța unui mare eseist și cu rigoarea unui istoric care nu se mărginește la arhive, volumul este, în egală măsură, un avertisment și o declarație de dragoste pentru un continent care nu încetează să se reinventeze.

5. O istorie a Rusiei

Autor: Orlando Figes

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Cătălina Staicu și Ioana Aneci

De la creştinarea lui Vladimir în 988 şi întemeierea Rusiei Kievene până la războiul lui Putin împotriva Ucrainei, cartea oferă reperele esenţiale pentru a înţelege tendinţa Rusiei de a-şi construi viitorul reinventându-şi trecutul, pe care îl pune la temelia culturii, convingerilor şi viziunii sale. Punctând evenimentele majore ale acestei bogate istorii, Orlando Figes face mereu legătura cu prezentul, analizând ideile care au călăuzit acţiunile Rusiei pe tot parcursul existenţei sale îndelungate şi frământate şi dezvăluind impulsurile, adesea necunoscute sau greşit înţelese de străini, ce au avut întotdeauna un rol crucial în destinul ţării: mitul medieval al misiunii sacre a Maicii Rusia în lume, tendinţa imperială către un regim autocratic, credinţa oamenilor într-un ţar patern care împarte adevăr şi dreptate, cultul sacrificiului bazat pe ideea „sufletului rus” şi ideea naţionalistă că Rusia este tratată nedrept de Occident.

6. Îngerii de bronz

Autoare: Angela Martin

Editura: Polirom, 2026

„Construind o «contemporaneitate» multisituată, autoarea ne poartă, cu seducătoare dezinvoltură, de la Viena la Arad și Reșița, apoi la Gemlik, în Turcia, prin incursiuni narative palpitante, care pun accente polițiste sau foiletonistice pe evenimente, fără a le scoate de sub cupola unei saga memorabile. Dar simultan cu prezentul fără răgaz timpul nemuritor al familiei devine efigie prin monumentul funerar comandat și ridicat de Cezar în memoria alor săi. Astfel, «îngerii de bronz» fac legătura între «aici» și «dincolo», strămutând lumea Oteștilor și a urmașilor în eternitate” (Rodica Zane).

7. Spioana din bibliotecă

Autor: Alan Hlad

Humanitas, 2026

Traducere: Anca-Maria Pănoiu

Inspirată de ajutorul real oferit de bibliotecari în cel de-Al Doilea Război Mondial, noua carte semnată de Alan Hlad, autorul bestsellerului internațional Lungul zbor spre casă, își poartă cititorii în inima Lisabonei, un oraș plin de pericole, dar și de un romantism fermecător.

În 1942, tânăra Maria Alves nu mai vrea să lucreze ca simplu angajat la Biblioteca Publică din New York. Influențată de exemplul mamei sale, Maria ajunge specialistă în microfilme și e trimisă la Lisabona într-o misiune secretă: să fotografieze cărți și periodice germane din care să poată fi extrase informații despre trupele, armamentul și planurile militare ale naziștilor. Maria îl cunoaște pe Tiago Soares, proprietarul unei librării din Lisabona, unde este adăpostită o altă operațiune tainică: falsificarea de pașapoarte și vize pentru a-i ajuta pe evrei să scape de naziști. Înconjurați de cărți vechi, mâncăruri portugheze tradiționale și savoarea unui oraș cuceritor, Maria și Tiago își văd viitorul comun amenințat de eforturile din ce în ce mai mari ale autorităților de a le dejuca planurile. Ca agent dublu, Maria câștigă încrederea unui bancher apropiat al lui Hitler, într-un joc periculos cu mize uriașe. Un roman despre curajul discret al celor care acționează din umbră, atunci când lumea pare să se destrame.

8. Orientul Mijlociu de ieri și de azi

Autor: Jeremy Bowen

Editura: Corint, 2026

Traducere: Sorin Cristescu

Jeremy Bowen oferă cititorului un fascinant ghid de călătorie prin Orientul Mijlociu, din Afganistan în Sudan, din Egipt în Palestina și din Alep la Ierusalim. Pe parcurs, facem cunoștință cu oameni de rând, bărbați și femei, care își duc viața pe linia frontului, precum și cu lideri de-ai lor, brutali sau blânzi, ale căror acțiuni s-au răsfrânt asupra populației civile din această regiune teribil de încercată. Descrierea traumelor personale, a luptelor regionale pentru deținerea controlului politic, religios și economic, a multiplelor diferențe culturale dintre țări atât de diverse precum Turcia lui Erdoğan, Siria lui Assad, Egiptul lui Mubarak și Israelul lui Netanyahu, toate reflectă o perspectivă unică și profund documentată asupra transformărilor dramatice care au modelat una dintre cele mai tulburate părți ale lumii.

9. Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist

Autoare: Lavinia Betea

Editura: Corint, 2026

Volumul de față, ajuns la cea de-a cincea ediție, adăugită și revizuită pe baza ultimelor lucrări de specialitate apărute recent pe tema regimului comunist din România, prezintă biografia tragică a unuia dintre liderii Partidului Comunist Român. La începutul lui 1948, prin funcțiile ocupate în partid și în stat, Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954) se număra printre persoanele influente ale tinerei Republici Populare Române, ca membru al Comitetului Central și al Biroului Politic al partidului și ministru al justiției. Era cunoscut pentru rolul său în căderea regimului Antonescu, în încheierea armistițiului cu Națiunile Unite și în semnarea Convenției de armistițiu și a Tratatului de Pace cu Puterile Aliate și Asociate.

A fost arestat în aprilie 1948 și, după cea mai lungă anchetă din istoria proceselor staliniste - finalizată cu acuzații de colaborare cu Poliția și Siguranța, spionaj, complot antistatal, crimă contra păcii etc. -, după șase ani, a fost condamnat la moarte și executat. Ancheta și procesul Pătrășcanu sunt un caz tipic din seria proceselor staliniste, a fenomenelor de manipulare și de rescriere a istoriei în consonanță cu ideologia fiecărei etape dintr-un sistem totalitar și, totodată, un exemplu clarificator în cunoașterea regimurilor comuniste, în speță a istoriei României din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.

