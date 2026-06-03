Crime Scene Press aduce la Bookfest cele mai așteptate thrillere ale momentului și lansează colecția de non-ficțiune Spotlight

Crime Scene Press ajunge la Salonul Internațional de Carte Bookfest cu unul dintre cele mai consistente și spectaculoase programe editoriale din istoria sa recentă: bestsellere internaționale mult așteptate, lansarea colecției SPOTLIGHT, dedicată non-ficțiunii mystery & thriller, și continuarea ambițiosului proiect Crime Canon prin publicarea unor titluri importante din istoria literaturii crime și thrillerului.

Într-un moment în care literatura de suspans traversează una dintre cele mai dinamice perioade la nivel mondial, Crime Scene Press propune cititorilor români o selecție care traversează continente, epoci și subgenuri, de la thriller psihologic contemporan și noir scandinav până la true crime, istorie, mister clasic și capodopere care au redefinit genul.

SPOTLIGHT – când realitatea depășește ficțiunea

Crime Scene Press lansează la Bookfest o colecție de nonficțiune: SPOTLIGHT. Colecția este dedicată poveștilor reale care au inspirat unele dintre cele mai fascinante teme din literatura crime: crima organizată, investigațiile, conspirațiile, marile fraude și personajele care au schimbat cursul istoriei din umbră.

Volumele din SPOTLIGHT îmbină documentarea riguroasă cu ritmul alert al unui thriller, oferind cititorilor ocazia de a descoperi adevăratele mecanisme ale puterii, ale crimei și ale influenței la nivel global.

Primul titlu al colecției este "Mafia: O istorie globală", semnat de Ryan Gingeras, un bestseller internațional tradus în 27 de țări.

Cartea urmărește aproape două secole de istorie a crimei organizate și analizează modul în care organizațiile mafiote au influențat economia, politica și funcționarea statelor moderne. De la Al Capone și Pablo Escobar până la El Chapo și Dawood Ibrahim, autorul reconstruiește ascensiunea unor figuri legendare și impactul acestora asupra lumii contemporane.

Ryan Gingeras este profesor de securitate națională la Naval Postgraduate School și specialist în istoria modernă a Europei de Est și a Orientului Mijlociu. Autorul a șapte volume de istorie, Gingeras este cunoscut publicului român și pentru cartea „Ultimele zile ale Imperiului Otoman”.

SPOTLIGHT se adresează cititorilor care iubesc suspansul, dar vor să descopere și poveștile reale din spatele fenomenelor care au modelat lumea modernă. Dacă thrillerul explorează întrebarea „ce s-ar putea întâmpla?”, SPOTLIGHT pornește de la o premisă și mai captivantă: „așa s-a întâmplat cu adevărat”.

EVENIMENT SPECIAL BOOKFEST

Prezentarea colecției SPOTLIGHT și lansarea volumului „Mafia: O istorie globală”

Sâmbătă, ora 14:00

Standul Crime Scene Press – Pavilion B2

Participă:

Adrian Cioroianu, istoric

Alexandru Arion, director Crime Scene Press

Evenimentul marchează lansarea oficială a noii colecții și deschide o conversație despre felul în care marile fenomene criminale au modelat istoria ultimelor două secole.

Thrillerul despre care vorbește toată lumea

Printre cele mai așteptate apariții se află și „Povestea asta îți poate salva viața” de Tiffany Crum, bestseller New York Times și una dintre revelațiile anului în literatura de suspans.

Romanul pornește de la premisa fascinantă a unui podcast fenomen despre supraviețuire și de la dispariția misterioasă a celor două vedete care l-au transformat într-un imperiu media. Cu o atmosferă care combină obsesia pentru cultura influencerilor, true crime-ul și misterul psihologic, cartea explorează diferența dintre imaginea publică și adevărul ascuns din spatele succesului online.

Tradus deja în 23 de limbi, volumul este debutul literar al lui Tiffany Crum și una dintre cele mai comentate apariții internaționale ale momentului.

Vedete ale crime fiction-ului mondial ajung în librării

Tot la Bookfest, cititorii se vor bucura și de apariția romanului „SON”, prima colaborare dintre Thomas Enger și Johana Gustawsson, două dintre cele mai puternice nume ale thrillerului european contemporan.

De la influenceri, la Capri și până în Arctica

Una dintre cele mai discutate lansări internaționale ale anului este „Julie Chan e moartă” de Liann Zhang, un thriller psihologic acid și contemporan despre cultura influencerilor, identitate și obsesia succesului online.

Pentru cititorii care caută mistere cu atmosferă estivală, Crime Scene Press propune „Crima din Capri”, prima colaborare literară dintre Anders și Anette de la Motte. Un roman care combină farmecul Italiei, gastronomia mediteraneană și o crimă misterioasă petrecută într-un paradis aparent perfect.

Cititorii se vor reîntâlni și cu universul creat de Ann Cleeves în „Pietrele ucigașe”, noul caz al inspectorului Jimmy Perez, personaj devenit celebru la nivel mondial prin seria „Shetland” (publicată integral la Crime Scene Press) și prin serialul BBC „Shetland”.

Maestrul nordic al suspansului, Ragnar Jónasson, revine cu „Moarte la sanatoriu”, primul volum al noii trilogii Helgi, un thriller gotic construit în jurul unei crime nerezolvate care traversează aproape trei decenii.

Tot din Scandinavia vine și „Nu vei fi găsit niciodată” de Tove Alsterdal, continuarea bestsellerului „Noi știm că îți amintești”, considerată una dintre cele mai puternice voci ale crime fiction-ului suedez actual.

„Nimeni nu moare la Longyearbyen”, de Morgan Audic, îi transportă pe cititori în Arctica, într-o investigație amplă care îmbină ecologia, geopolitica și suspansul pur, volum recompensat cu Premiul Publicului la Quais du Polar.

Crime Canon se îmbogățește cu două titluri esențiale

Lansată recent pentru a recupera marile opere care au modelat literatura polițistă și de suspans, colecția Crime Canon continuă cu două apariții importante.

„Ziua Șacalului”, romanul lui Frederick Forsyth, a schimbat pentru totdeauna regulile thrillerului politic și a câștigat Premiul Edgar în 1972. Povestea celebrului asasin plătit, cunoscut sub numele de Șacal, rămâne, la peste cinci decenii de la publicare, un model de tensiune narativă și de documentare impecabilă.

„Conștiința lui Montalbano”, de Andrea Camilleri, este o colecție de șase povestiri publicate postum, care îl readuce în prim-plan pe legendarul comisar Salvo Montalbano. Cu umorul, melancolia și profunzimea morală care l-au consacrat pe Camilleri drept unul dintre cei mai importanți autori italieni, volumul reprezintă o întâlnire emoționantă cu unul dintre cele mai iubite personaje din literatura europeană.

Crime Scene Press: mai mult decât o editură de suspans

Prin lansările de la Bookfest, Crime Scene Press își consolidează poziția de lider al literaturii crime, mystery și thriller din România, continuând în același timp să extindă granițele genului prin proiecte editoriale noi și prin autori de prim rang.

De la clasici care au definit literatura de suspans la cele mai puternice voci contemporane și până la non-ficțiune care explică mecanismele ascunse ale lumii moderne, standul Crime Scene Press din Pavilionul B2 se anunță drept una dintre principalele atracții ale acestei ediții Bookfest.