Emil Constantinescu primește premiul pentru „Președintele care a condus România în linia întâi a politicii mondiale”: „Schimbarea o fac liderii”

Emil Constantinescu

Este președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului din 2017, profesor emerit al Universității din București, președinte fondator al Forumului Academic Român și președinte al Fundației Române pentru Democrație de trei decenii. La Gala Premiilor Capital, care sărbătorește trei decenii de la prima apariție a ziarului Capital pe piață, președintele Emil Constantinescu a primit premiul pentru „Președintele care a condus România în linia întâi a politicii mondiale”.

Este liderul român care a inițiat parteneriatul strategic cu Statele Unite, care este în vigoare și astăzi. A reușit să aducă un președinte american, Bill Clinton, la București după 27 de ani. Tot în timpul mandatului său România a fost invitată oficial să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Practic, construcția României în care trăim astăzi a început în timpul președinției lui Emil Constantinescu.

Emil Constantinescu pe scena Galei 30 de ani de Capital

„Pentru cei care vor fi premiați, pentru meritele lor, aș vrea doar să le spun câteva cuvinte, pentru că la vârsta mea îmi pot permite să dau sfaturi. S-a vorbit de rolul lor în schimbare. Schimbarea o fac liderii. Un manager bun reușește să facă performant grupul, țara, sistemul, un lider bun o schimbă. Liderii trebuie să știe de la început: ce este mai important pentru ei? Succesul misiunii sau succesul personal? Mai trebuie să știe că dacă își asumă acest lucru nu vor avea succes pe termen scurt și vor primi premii poate peste 30 de ani, pentru că trebuie să aștepte judecata istoriei! Mulțumesc!”, a declarat dl. Președinte Emil Constantinescu, la Gala Premiilor Capital.

Despre viața după președinție a lui Constantinescu

După președinție, Emil Constantinescu a revenit în domeniul universitar și a continuat cu consolidarea ONG-urilor, având funcția de președinte al Asociației pentru Educație Cetățenească, al Fundației Române pentru Democrație. De asemenea, acesta este și președintele-fondator al Institutului pentru Cooperarea Regională și Prevenirea Conflictelor.

Din 2001, acesta este membru fondator și membru în cadrul Comitetului director al Clubului Politic Balcanic și membru în Board-ul directorilor Institutului Est Vest din New York. Pe plan internațional, acest are o mare ieșire, întrucât ocupă diverse funcții înalte în diferite comitete, centre și fundații.

În anul 2006, domnul Constantinescu devine membru fondator al Fundației Generația Europeană. Totodată, a fost lansat și proiectul Forumului Generația Europeană XXI. Scopul principal al acestuia a fost formarea unei elite profesionale și morale românești noi, dar și realizarea enciclopediei „România 2007- Starea națiunii”.

Un an mai târziu, devine co-chairman al World Justice Project, iar în cadrul aceleiași organizații devine director în 2008.

În același an, Constantinescu, alături de prim-ministrul Poloniei (1997-2001), Jerzy Buzek, prim-ministrul Estoniei (1992-1994, 1999-2002), Mart Laar și fostul prim-ministru al Ungariei(1998-2002), Viktor Orban u contribuit la realizarea Advisors on Cuban Transition. De-a lungul anilor, datoria activității sale, Emil Constainescu a primit numeroase premii și decorațiuni, dintre care amintim: Premiul pentru Omul European de Stat al Anului 1998, distincție conferintă de Institutul East- West, New York, SUA, Premiul Asociației Barourilor Americane pentru merite excepționale în promovarea statului de drept (Atlanta, 1999), Premiul Gusi pentru Pace, Manila, Filipine, 27 noiembrie 2013, Trofeul “Pace prin Cultură și Educație” decernat la Berlin “pentru realizări excepționale obținute de-a lungul întregii vieți”, 19 decembrie 2013.