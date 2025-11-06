Fiul marelui scriitor Marin Preda vine la Biblioteca Metropolitană București

Expoziția reunește o selecție de stilouri cu valoare literară și istorică, care au aparținut unor personalități marcante ale culturii românești. Toate piesele expuse fac parte din colecția personală a scriitorului și colecționarului Petre Crăciun, considerată una dintre cele mai valoroase din țară prin simbolismul și raritatea sa.

Evenimentul va fi moderat de Ramona Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane București, și îi va avea ca invitați pe Petre Crăciun și Alexandru Preda, fiul marelui scriitor Marin Preda, care va împărtăși publicului amintiri și reflecții despre moștenirea literară a tatălui său.

Expoziția este organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Stiloului, sărbătorită anual pe 7 noiembrie – o zi dedicată legăturii profunde dintre gând, cuvânt și instrumentul de scris.

„Această expoziție este o invitație la reflecție asupra actului scrisului, asupra emoției care se naște între autor și instrumentul său de creație. Este o bucurie să găzduim la Biblioteca Metropolitană București colecția lui Petre Crăciun, o veritabilă punte între artă, istorie și memorie”, a declarat Ramona Mezei, Director General al Bibliotecii Metropolitane București.

Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să descopere poveștile din spatele fiecărui stilou – martori tăcuți ai inspirației și creației literare.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, ce facilitează accesul liber la informare, educație și lectură prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin oferta sa culturală bogată, desfășurată în filialele din toate sectoarele capitalei, BMB contribuie activ la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor.