Mesajele ascunse în monedele antice

Dar moneda antică nu este doar un obiect de uz economic, ci o tablă de comunicație vizuală, un discurs simbolic în miniatură. Și aici intervine forța lucrării I simboli nelle monete antiche de Fabio Pettazzoni, care descifrează această comunicare misterioasă și fascinantă.

Deși pare la prima vedere un dicționar de simboluri, lucrarea lui Pettazzoni este mult mai mult: devine o cultură a înțelegerii, o punte între studiile academice și pasiunea colecționarului sau a cititorului curios. Fiecare simbol este explicat nu doar din perspectiva formei, ci mai ales din perspectiva semnificațiilor istorice, culturale și sociale.

Autorul pornește de la premisa că „moneda antică este un document oficial” - iar limbajul iconic nu este niciodată întâmplător. Fiecare semn, fie el o pasăre mitică, o literă arhaică, o frunză, un simbol geometric sau un element religios, este ales pentru a transmite ceva despre comunitatea care emite moneda, despre valorile sale, despre legătura cu divinitatea sau despre legitimitatea conducătorului. Un simbol precum abacul ținut în mâna unei reprezentări a Liberalității pe o monedă romană nu este decorativ - el vorbește despre ideea de generozitate și măsură, despre relația dintre putere și bunăstare.

Moneda nu este doar un mijloc de plată, ci un instrument de comunicare vizuală și ideologică, o mică scenă în care valori, credințe și autoritate se împletesc.

Bufnițele care apar pe tetradrahme simbolizează înțelepciunea și vigilența zeiței Atena, protecția și stabilitatea orașului care îi poartă numele. În acest fel, cetatea elenă transmite, prin moneda sa, mesajul că este guvernată de înțelepciune și că locuitorii săi se bucură de protecția divină.

Pe monedele romane, simboluri precum Abundantia cu cornul său semnifică prosperitatea și grija conducătorului pentru popor. Această alegere iconografică nu este întâmplătoare; fiecare cetățean care primește sau folosește moneda este expus zilnic unui mesaj subtil: conducătorul veghează asupra bunăstării și bogăției publice. La fel, zeul Mercur apare frecvent pe denari, reprezentând comerțul și tranzacțiile, dar și protecția mesagerilor și a inițiativelor economice - o combinație de funcție practică și simbol religios.

Literele arhaice sau semnele alfabetice servesc și ele drept mesaje ascunse. Litera Zeta, de exemplu, folosită pe unele emisiuni grecești, semnifică atelierul de producție sau seria de emisiune a monedei. Pentru ochiul modern, acest simbol pare decorativ, dar Pettazzoni explică faptul că el este o cheie de identificare administrativă, un cod vizual menit să mențină controlul asupra fabricării și circulației monedelor. În același mod, literele și abrevierile apar frecvent pe monedele romane pentru a marca provincia, magistratul sau seria emisiunii, transformând moneda într-un document vizual de administrație și putere.

Simbolurile animale abundă pe monedele grecești și romane. Pe monedele Siciliei antice apar delfini, lei sau porumbei, fiecare cu semnificație particulară: delfinul evocă navigația și legătura cu marea, leul simbolizează puterea și protecția, iar porumbelul aduce mesaje religioase, legate de zeii păcii și fertilității. În Roma imperială, vulturul reprezintă legătura cu Jupiter și autoritatea supremă a împăratului, în timp ce caii și taurii simbolizează forța militară și succesul campaniilor. Fiecare simbol nu este decorativ, ci transmite idei despre putere și protecție divină.

Simbolurile mitologice, precum zeii și eroii, sunt folosite pentru a legitima conducătorii și a reafirma valorile politice. Reprezentarea lui Apollo pe monedele din Asia Mică și Grecia trimite la protecția sănătății și armoniei, dar sugerează și autoritatea culturală a orașului emitent. În Roma imperială, Jupiter și Victoria semnifică puterea supremă și succesul militar, iar cetățenii primesc zilnic, prin monedă, mesajul că statul și armata sunt sub protecția divină.

Pettazzoni evidențiază și simbolurile agricole. Spicele de grâu, fructele și pomii de pe denari sau aurei nu sunt doar ornamentale: ele transmit mesaje despre bunăstarea economică și ordinea socială, oferind cetățenilor o garanție vizuală a stabilității și prosperității. În unele cazuri, aceste simboluri indică chiar legătura dintre conducător și divinitate, ca în cazul lui Traian, unde personificările Abundantia și Ceres transmit atât prosperitate, cât și protecție divină asupra recoltei.

Simbolurile militare au un mesaj clar: putere, victorie și securitate. Trofee, scuturi, stindarde și echipamente de luptă apar pe monedele romane pentru a arăta cetățenilor că imperiul este apărat și că victoria militară conferă legitimitate conducătorului. Pettazzoni arată că aceste simboluri sunt percepute imediat de popor: ele nu sunt simple decoruri, ci mesaje vizuale despre puterea imperială și stabilitatea socială.

Simbolurile antropomorfe și zoomorfe locale au și ele o dimensiune politică și religioasă. Orașele grecești, prin reprezentarea animalelor sacre sau a zeilor locali pe monede, își afirmă identitatea culturală și autonomă, chiar în contextul hegemoniei altor cetăți sau imperii. În Roma provincială, simbolurile locale sunt păstrate pe monedele imperiale pentru a menține coerența între puterea centrală și tradițiile locale, arătând că mesajul politic este adaptat cultural, dar clar recunoscut de cetățeni.

Pettazzoni evidențiază și simbolurile cosmologice și astrale. Stelele, luna și soarele apar pe monedele grecești și romane nu doar pentru frumusețe, ci pentru a transmite idei despre ordinea universului, ciclicitatea timpului și protecția divină. Un simbol simplu de stea poate indica legătura unui oraș sau a unui împărat cu cosmosul, subliniind că autoritatea și ordinea politică sunt în armonie cu forțele Universului.

În Grecia și Roma, monedele sunt astfel mesaje complexe, combinând elemente religioase, politice, culturale și economice într-un singur obiect. Un simbol aparent decorativ, fie că este o pasăre, o literă, un trofeu sau un zeu, transmite idei profunde despre identitate, autoritate și credință, iar Pettazzoni ne învață să „citim” aceste monede, să le descifrăm ca pe texte vizuale și să înțelegem mesajul pe care societatea dorește să îl transmită.

Astfel, I simboli nelle monete antiche nu este doar un catalog, ci o cercetare care transformă monedele antice din simple instrumente economice în documente vizuale cu multiple niveluri de mesaj. Prin exemplele grecești și romane, prin simbolurile animale, antropomorfe, mitologice, alfabetice, agricole și militare, Pettazzoni demonstrează că fiecare ornament are un rol semnificativ. Moneda devine o fereastră către mentalitatea, valorile și credințele unei civilizații, iar lectura simbolurilor oferă înțelegerea subtilă a politicii, religiei și culturii antice.

În final, ideea fundamentală este că în spatele aparentelor ornamente se ascund mesaje politice, religioase și culturale, iar volumul lui Pettazzoni oferă cheia de a descifra aceste mesaje, transformând orice monedă veche într-un text plin de sens și înțeles. Este o resursă indispensabilă pentru istorici, numismați, studenți sau pasionați de simbolism, care doresc să înțeleagă nu doar forma monedelor, ci și mesajul lor.

