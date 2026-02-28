Ce face România după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Primele măsuri ale lui Nicușor Dan

Consilierul prezidențial Marius Lazurcă a transmis că „șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare”.

Lazurcă a precizat că este în contact nemijlocit și cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei României la Tel Aviv.

Potrivit consilierului prezidențial, i-a fost comunicat președintelui că:

- în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, se menține contactul cu Ambasada din Teheran

- ambasadorul Grecu este în contact cu o bună parte dintre cetățenii români rezidenți în Iran

- Ambasada nu a primit până în prezent solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român

- Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe

(sursa: Mediafax)