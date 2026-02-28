x close
Ce face România după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Primele măsuri ale lui Nicușor Dan

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   12:03
Sursa foto: Președintele Nicușor Dan ține legătura cu ambasadele României din Iran și Israel, în contextul atacurilor care au lovit Teheranul

România este în contact permanent cu misiunile sale diplomatice din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a anunțat primele măsuri dispuse de președintele Nicușor Dan.

Consilierul prezidențial Marius Lazurcă a transmis că „șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare”.

Lazurcă a precizat că este în contact nemijlocit și cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei României la Tel Aviv.

Potrivit consilierului prezidențial, i-a fost comunicat președintelui că:

- în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, se menține contactul cu Ambasada din Teheran

- ambasadorul Grecu este în contact cu o bună parte dintre cetățenii români rezidenți în Iran

- Ambasada nu a primit până în prezent solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român

- Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe

(sursa: Mediafax)

 

