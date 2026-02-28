Israel și SUA au atacat Iranul: Este stare de urgență la nivel național

Update 3:

Un oficial israelian declară că sunt în curs de desfășurare pregătiri pentru primele patru zile de atacuri comune intense, adăugând că Teheranul „nu va arăta la fel a doua zi”, conform N12.

Conform presei iraniene, țintele confirmate la Teheran sunt:

– Ministerul Informațiilor din Iran

– Ministerul Apărării din Iran

– Biroul Liderului Suprem

– Agenția Iraniană pentru Energie Atomică

– Parchin

Update 2: Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului. Iranul își închide întregul spațiu aerian.

Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA.

Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară.

Iranul își închide întregul spațiu aerian.

Israelul a lansat sâmbătă un atac în plină zi asupra capitalei Iranului, Teheran, un nor dens de fum fiind vizibil în zona centrală a orașului. Lovitura ar fi avut loc în apropierea birourilor liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Nu este clar dacă liderul iranian, în vârstă de 86 de ani, se afla în clădire la momentul atacului. Khamenei nu a mai apărut public de mai multe zile, pe fondul escaladării tensiunilor cu Statele Unite. Atacul survine într-un context extrem de tensionat, în care SUA au desfășurat un amplu dispozitiv militar în regiune — avioane de luptă și nave de război — pentru a presa Iranul să accepte un acord privind programul său nuclear.

Președintele american Donald Trump a susținut anterior necesitatea unui acord care să limiteze programul nuclear iranian și ar vedea acum o oportunitate, în condițiile în care Iranul se confruntă cu tensiuni interne și proteste la nivel național. De cealaltă parte, Teheranul insistă că are dreptul să îmbogățească uraniu și refuză includerea în negocieri a altor teme sensibile, precum programul de rachete cu rază lungă sau sprijinul acordat unor grupări armate precum Hamas și Hezbollah.

Nu este clar dacă Iranul va riposta imediat, însă autoritățile iraniene au avertizat anterior că personalul militar american și bazele SUA din regiune ar putea deveni ținte ale oricărei reacții.

Alarme în Israel și spațiu aerian închis în Iran

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că atacul a fost realizat „pentru eliminarea unor amenințări”, fără a oferi detalii suplimentare.

La Teheran, martorii au relatat că prima explozie a fost auzită în zona birourilor lui Khamenei. Televiziunea de stat iraniană a confirmat ulterior producerea exploziei, fără a preciza cauza.

În același timp, sirenele au sunat pe întreg teritoriul Israelului, armata israeliană anunțând că a emis o alertă preventivă pentru a pregăti populația în eventualitatea lansării unor rachete spre statul israelian.

Mai multe explozii au fost raportate ulterior în capitala iraniană, iar Iranul și-a închis spațiul aerian, emitând avertizări pentru piloți, pe fondul atacurilor în desfășurare.

Deocamdată, nu există informații oficiale despre victime, iar armata americană a refuzat să comenteze imediat implicarea SUA în atac.

UPDATE 1:

Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.

Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare.

„Acesta va fi un atac comun israeliano-american”, anunță postul de televiziune de stat, Kann.

Știrea inițială

Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Teheran, notează AP.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel.

Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului, scrie Mediafax.