Lecturi sănătoase pentru minți ascuțite

C.J. Jung, Opere complete

Operele complete (18 volume, 22 de cărți) ale gânditorului C.J. Jung, publicate de Editura Trei de-a lungul a cincisprezece ani, sunt acum reunite într-un singur pachet-mărțișor.

„Scrierile mele pot fi privite drept niște stații de-a lungul vieții mele, ele sunt expresia dezvoltării mele interioare și au luat naștere sub presiunea destinului. Ce am scris m-a invadat, m-a asaltat dinspre interior. Spiritului care m-a frământat i-am dat cuvântul. N-am contat niciodată pe un ecou puternic al lucrărilor mele. Este chiar miraculos ce succes am avut, mai mult decât m-aș fi putut aștepta vreodată. Pentru mine, esențialul a fost întotdeauna să spun ceea ce trebuia să spun” - C. J. Jung

Autor: C. J. Jung

Opere Complete, Vol. 1-18/22 cărți

Preț: 1450 RON

Anul apariției: 2023

Editura Trei

Arta de a asculta

Cunoașterea de sine și descoperirea propriului inconștient, curajul de a trăi cu adevărat experiența, autoanaliza, empatia sunt câteva dintre elementele necesare pentru a avea capacitatea de a iubi oamenii. Din perspectiva lui Fromm, să-l putem înțelege pe celălalt înseamnă să-l iubim, adică să îi fim aproape fără teama de a ne pierde pe noi înșine. Pentru a dobândi arta de a asculta, e necesar să descoperim arta de a iubi și arta de a fi om.

Erich Fromm (1900-1980), sociolog și psihanalist, s-a format în cadrul Școlii de la Frankfurt, pentru ca în 1933 să emigreze în SUA. Din cărțile sale traduse la Editura Trei: Arta de a iubi, Arta de a fi, Anatomia distructivității umane, Omul pentru sine, Fuga de libertate, Din dragoste de viață, Patologia normalității, Limbajul Uitat. O introducere în înțelegerea viselor, basmelor și miturilor.

Autor: Erich Fromm

Traducere: Irina Henegar

Pagini: 240

Preț: 49 RON

Anul apariției: 2023

Editura: Trei

Cum ne ajută psihoterapia să înțelegem relațiile sexuale

De ce simțim ce simțim și de ce facem ce facem? Care e efectul anxietății de performanță asupra bărbaților și asupra societății în general? De ce se întâmplă în continuare ca femeile să mimeze orgasmul? Ce le determină pe femei să fie misogine? Omniprezența pornografiei online dă timpul înapoi? Autoarea ne invită să căutăm alături de ea răspunsuri la diferite întrebări legate de sex, gen și relații de cuplu, oferindu-ne atât informații din literatura științifică despre fricile și dorințele noastre inconștiente în relațiile de cuplu, cât și posibilitatea de a întâlni o mulțime de situații fascinante.

Autor: Cherry Potter

Traducere: Vlad Vedeanu

Pagini: 272

Preț: 49 RON

Anul apariției: 2023

Editura: Trei

Dacă mă gândesc mai bine

Iubim și urâm, vrem să plecăm, dar și să rămânem, putem simți și bucurie, și tristețe cu privire la un anumit aspect al vieții. Ambivalența ne însoțește constant. După ce a studiat mai bine de 50 de ani ambivalența, William Miller consideră că este inerent condiției umane faptul că experiența de zi cu zi presupune motivații conflictuale la nivel individual și colectiv și că alegerea pe care o faci contează cu adevărat. Ambivalența nu trebuie să fie întotdeauna rezolvată; uneori hotărâm să tolerăm și să echilibrăm aspecte care par opuse. Însă unele dintre cele mai importante alegeri de viață se iau în miezul ambivalenței, creuzetul în care se plăsmuiește caracterul.



William R. Miller este profesor de psihologie și psihiatrie la University of New Mexico.

Autor: William Miller

Traducere: Vlad Vedeanu

Pagini: 240

Preț: 45 RON

Anul apariției: 2023

Editura: Trei

Transformarea traumei

După cinci decenii de experiență clinică, Dr. Gordon știe că trauma ne va afecta pe fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu, dar este convins și că avem capacitatea de a ne înțelege și a ne vindeca singuri. Și că lecțiile pe care le învățăm din traume pot să ne deschidă mintea și inima spre empatie, înțelegere și iubire. „Transformarea traumei” propune câteva instrumente practice pentru reducerea stresului și anxietății, precum și soluții împotriva insomniei.

Medic psihiatru, James S. Gordon este expert în utilizarea medicinei minte-corp pentru tratarea și prevenirea depresiei, anxietății și bolilor cronice, precum și a traumelor psihice. Predă la Facultatea de Medicină a Universității din Georgetown.

Autor: Dr. James S. Gordon

Traducere: George Chiriță

Pagini: 448

Preț: 59 RON

Anul apariției: 2022

Editura: Lifestyle Publishing

Mintea ascuțită

Oprește-te o clipă. Ești aici în acest moment? Ești concentrat la textul acesta sau mintea îți rătăcește iar aiurea? Vestea bună e că nimic nu e în neregulă cu tine. Pur și simplu creierul uman este ușor de distras. Vestea și mai bună este că îl poți antrena astfel încât să învețe să acorde atenție într-un mod mai eficient. Dr. Amishi Jha, specialistă în neuroștiințe, și-a dedicat viața profesională încercării de a înțelege știința atenției la toate nivelurile - de la studii de imagistică cerebrală în laborator, la testarea pe teren a soldaților, pompierilor și sportivilor. Și-a asumat misiunea de a determina științific cum putem dirija întreaga putere a atenției noastre pentru a face față mai bine tuturor solicitărilor vieții. În „Mintea ascuțită”, dr. Jha demontează supozițiile comune privitoare la concentrare și atenție. În plus, oferă exerciții de 12 minute pe zi, remarcabil de flexibile și ușor de adaptat, pentru a limpezi mintea încețoșată și întări concentrarea, astfel încât să ne bucurăm cât mai mult de viață.

Autor: Dr. Amishi Jha

Traducere: Roxana Aneculăesei

Pagini: 464

Preț: 59 RON

Anul apariției: 2022

Editura: Lifestyle Publishing

Inteligența hormonală

În cartea Inteligența hormonală, dr. Aviva Romm folosește o abordare holistică, de schimbare a regimului alimentar și a stilului de viață, trecând dincolo de tratarea simptomelor și ajungând la factorii care au impact asupra sănătății feminine. Studiul, remarcabilă aventură științifică, te ajută să înțelegi faptul că un diagnostic nu înseamnă neapărat o sentință și nu îți determină destinul decât dacă tu lași să se întâmple asta. De cercetat!

Autor: Dr. Aviva Romm

Traducere: Otilia Tudor

Pagini: 496

Preț: 85 RON

Anul apariției: 2022

Editura: Lifestyle Publishing

În zona cenușie

Lucrarea profesorului Adrian Owen te poartă la marginea unei frontiere uimitoare: așa-numita „zonă cenușie”, aflată între conștiința deplină și moartea creierului. Cercetarea sintetizează și o mirare esențială: încercând să definim ce înseamnă o viață care merită trăită, suntem oare prea preocupați de fizic și nu acordăm suficientă importanță puterii gândirii? Ce definește, cu adevărat, o viață satisfăcătoare?

Adrian Owen este profesor de neuroștiință cognitivă și imagistică la departamentul de fiziologie și farmacologie/psihologie din cadrul Universității Western Ontario, Canada.

Autor: Adrian Owen

Traducere: Smaranda Nistor

Pagini: 368

Preț: 55 RON

Anul apariției: 2023

Editura: Trei

De ce iubim

Ce ne pot spune științele sociale și umaniste despre experiența umană cel mai greu de cuantificat - dragostea? Cercetătoarea Anna Machin caută cel mai cuprinzător răspuns cu putință, care consideră prietenia și familia pe picior de egalitate cu dragostea romantică, dar și cu poliamoria, familia aleasă, dragostea queer și chiar iubirea pentru animalele de companie, celebrități sau zeități. Ea studiază în detaliu aceste relații intime, pornind de la nivelul biologiei, chimiei și neuroștiinței și ajungând până la psihologie, sociologie și evoluție, într-o lucrare antrenantă, accesibilă și fermecătoare.

Autoarea nu se ferește să analizeze și consecințele mai întunecate ale dragostei - caracterul ei generator de dependență, care ne poate duce spre manipulare, coerciție sau chiar violență.

Anna Machin este cercetătoare la Departamentul de Psihologie Experimentală de la Oxford University.

Autor: Anna Machin

Traducere: Anca Bărbulescu

Pagini: 384

Preț: 59 RON

Anul apariției: 2022

Editura: Trei

Psihicul și corpul

Teoria complexelor dezvoltată de Carl Gustav Jung, împreună cu perspectivele sale despre emoții, imaginație și puterea creatoare a psihicului, a deschis calea cercetărilor actuale privind efectele placebo și interacțiunile dintre psihic și sistemul imunitar. Conceptul lui Jung despre relația minte-corp ajută la depășirea noțiunilor nepotrivite de cauză și vină. Este important de menționat că prevenirea și tratarea bolilor fizice sunt imposibile fără a lua în considerare psihicul uman, așa cum este exemplificat în practica psihoterapeutică prin numeroase studii de caz, care ajută la conturarea conținutului acestei cărți.

Renate Daniel este specialistă în psihiatrie, psihoterapie și psihanaliză și director de programe la Institutul C.G. Jung din Zürich. De aceeași autoare, la Editura Trei au mai apărut Coșmarurile. Cum să alunăm spaima din timpul nopții și Sinele. Bazele și implicațiile unui concept central din psihologia analitică.

Autor: Renate Daniel

Traducere: Adrian Oroșanu

Pagini: 220

Preț: 49 RON

Anul apariției: 2022

Editura: Trei