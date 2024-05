Noutățile Fiction Connection și Fiction Connection Crime la Bookfest 2024

În cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2024 veți putea găsi la standul Editurii Trei cele mai noi titluri din aceste colecții.

Casa ușilor de Tan Twan Eng, roman nominalizat la Premiul Booker în 2023, bazat pe evenimente reale, spune povestea lui Lesley Hamlyn și a soțului ei, Robert. Viețile lor sunt revigorate când „Willie“ Somerset Maugham, unul dintre marii scriitori ai vremii și vechi prieten al lui Robert, sosește în Penang pentru o vizită prelungită, împreună cu secretarul său, Gerald. De aici înainte viețile lor se întrepătrund în acest roman fermecător care urmărește liniile de falie ale rasei, genului, sexualității și puterii în vremea imperiului și analizează în profunzime natura complicată a iubirii și prieteniei.

Iubitorii romanelor istorice se vor bucura de o apariție inedită – Furtuna pe care am dezlănțuit-o de Vanessa Chan, un debut extrem de complex, care aduce înaintea cititorului un teritoriu pe cât de idilic, pe atât de puțin cunoscut: Malaysia în două etape – sub ocupație britanică în anii 1930 și sub ocupație japoneză, un deceniu mai târziu. În mijlocul acestei schimbări de paradigmă se găsește o mamă cu cei trei copii care modifică fără să vrea destinul propriei țări, întâmpinând cu brațele deschise o formă distrugătoare de dictatură japoneză, în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Un roman curajos și emoționant despre slăbiciuni, dorințe, voința de a trăi și consecințele pe care le pot aduce deciziile noastre.

Seria de autor Agnès Martin-Lugand continuă cu o nouă apariție – Rătăcitorul. Două personaje atașante se întâlnesc pe o insulă în mijlocul Oceanului Indian și, cu toate că nu-și dezvăluie secretele, se împrietenesc. Când primul decide să se întoarcă în Franța, al doilea îi adresează o rugăminte ciudată: să se ducă la Saint-Malo și să-i trimită vești despre cea pe care a abandonat-o cu șapte ani înainte. „Mă las călăuzită de personaje, care au propriul liber-arbitru și care adesea chiar mă surprind", declară Agnès Martin-Lugand.

O apariție editorială extrem de curajoasă este Măreața elvețiană de Jen Beagin, un roman plin de umor cu o poveste extrem de seducătoare. Greta își petrece zilele transcriind ședințe de terapie pentru un sex coach, o slujbă de vis având în vedere că întotdeauna i-a plăcut să descopere secretele oamenilor. Însă viața îi este complet dată peste cap când dezvoltă o fascinație neobișnuită pentru una dintre cliente: o femeie căsătorită inhibată, pe care o numește cu afecțiune Măreața Elvețiană, fermecată de atitudinea revigorantă a acesteia în fața traumelor.

Romanul lui Virginie Despentes, Dragă nemernicule, va surprinde prin abordarea unei teme atât de actuale astăzi: #metoo, un schimb de mesaje și mai mult decât atât, o odă închinată prieteniei, în cele din urmă. Rebecca e actriță, are 50 de ani, dar e în continuare seducătoare. Oscar are 43 de ani, e un autor relativ cunoscut şi ascultă rap, încercând să scrie o nouă carte. Şi unul, şi celălalt au crescut şi au îmbătrânit în cultura artistului chinuit şi sunt specialişti în abuzul de droguri, însă simt că ar trebui să-şi schimbe obiceiurile. Primele mesaje dintre ei sunt agresive şi totul pare să-i despartă. Apare şi o a treia voce, a lui Zoé, care nu are nici 30 de ani, e feministă şi dependentă de rețelele sociale. Toți trei sunt certăreți, dar vulnerabili. În cele din urmă între ei se naşte o prietenie care îi obligă să depună armele. O carte tulburătoare și efervescentă, despre contraste și felul în care se pot armoniza umbrele personale.

Bărbații, de Holly Gramazio, este un roman care ne pune în față problema alegerii și a posibilităților pe care le avem astăzi, din punct de vedere relațional. Când Lauren se întoarce acasă, în apartamentul său din Londra, noaptea târziu, este întâmpinată la ușă de soțul ei, Michael. Există însă o problemă – ea nu este căsătorită. Nu l-a mai văzut niciodată pe acest bărbat. După câteva momente, în locul lui apare un bărbat nou și o viață nouă, ușor modificată, se reorganizează în jurul ei. Dându-și seama că podul creează un șir infinit de soți, Lauren își pune următoarea întrebare: dacă a-ți schimba viața este la fel de simplu ca a schimba un bec, cum știi că ai făcut alegerea potrivită? Când încetezi să încerci o altă variantă, sperând că e mai bună și începi să trăiești cu adevărat? Vă invităm să aflați răspunsul din carte în acest roman palpitant și original.

Pentru pasionații literaturii pline de suspans și răsturnări de situație, noi titluri vor apărea curând în colecția Fiction Connection Crime. Zero days, un nou roman de Ruth Ware, autoarea bestsellerelor Femeia din cabina 10 (în curs de ecranizare pe Netflix) și Crimă la Oxford, spune povestea unei femei aflate într-o cursă contracronometru pentru a-și dovedi nevinovăția și pentru a-l găsi pe ucigașul soțului ei. Angajați de companii să intre prin efracție în diverse clădiri și să spargă sisteme informatice, Jack și soțul ei, Gabe, sunt cei mai buni specialiști din domeniu. Însă o misiune de rutină dă greș, iar Jack își găsește partenerul mort. Mai mult, se pare că poliția vede un singur suspect: chiar pe ea. Ajunsă brusc fugară și cu tot mai puține opțiuni de scăpare, Jack trebuie să se hotărască în cine poate să aibă încredere în timp ce se apropie tot mai mult de adevăratul ucigaș.

Fără îndoială regele încoronat al genului nordic noir și un superstar internațional al romanelor crime, Jo Nesbø revine în atenția cititorilor. Seria Harry Hole continuă! Al 13-lea volum, Luna ucigașă, tocmai a intrat în librării. Când două tinere sunt date dispărute, legendarul Harry Hole nu e disponibil — dat afară din poliție, își bea mințile la Los Angeles și nimic nu-l convinge să se întoarcă la Oslo. Până când femeia care i-a salvat viața e în pericol. Va trebui să adune o echipă ieșită din tipare ca să oprească un criminal de neoprit.

Benjamin Stevenson, autorul bestsellerului Toți cei din familia mea au ucis pe cineva se întoarce cu o parodie inteligentă a genului mystery. Inteligent și creativ, autorul jonglează cu canoanele Epocii de Aur a literaturii polițiste, aducându-ne și propria enigmă extrem de convingătoare.

”Când Societatea Scriitorilor de Cărți Polițiste m-a invitat la festivalul organizat într-un tren ce străbate Australia, speram să găsesc inspirație pentru a doua mea carte. Invitații erau ca un catalog al familiei regale a scriitorilor de romane polițiste: debutantul (eu!), scriitorul de ficțiune criminalistică, scriitorul de blockbustere, scriitorul de ficțiune literară, scriitorul de thrillere psihologice. Când unul dintre noi este ucis, ceilalți devin detectivi. Împreună, ar trebui să știm cum să rezolvăm o crimă. Desigur, ar trebui să știm și cum să comitem o crimă. Cum poți găsi ucigașul când toți suspecții știu cum să scape basma curată?”

Toate titlurile din colecțiile Fiction Connection și Fiction Connection Crime vor beneficia de o reducere specială în cadrul Salonului de Carte Bookfest iar sâmbătă, 1 iunie, ora 16:00, vă invităm la evenimentul de prezentare a cărților din colecția Fiction Connection care va avea loc la scena Arena, moderat de coordonatoarea colecției, Magdalena Mărculescu.