Puterea salvatoare a literaturii: ROMÂNIA la Târgul de Carte de la Londra 2025

CENNAC – Centrul Național al Cărții din cadrul ICR va expune la standul național amenajat în spațiul 5B105 din cadrul Olympia Exhibition Centre aproximativ 300 de volume de beletristică românească, albume dedicate artiștilor contemporani și patrimoniului cultural românesc, dar și traduceri în limba engleză ale cărților semnate de autori români, apărute la edituri străine cu sprijinul Institutului Cultural Român prin programele de finanțare Translation and Publication Support Programme și Publishing Romania. Selecția de titluri va fi însoțită de materiale informative despre piața de carte din România (cataloage, flyere, broșuri). De asemenea, va fi expus și prezentat un nou catalog editat de Institutul Cultural Român. Intitulat 35 New Reasons to Read Romanian Literature Today, acesta cuprinde traducerile, în limba engleză, a 25 de fragmente în proză și 10 poeme semnate de autoare și autori români contemporani, selecții din volume care s-au bucurat de o bună primire din partea criticii și a publicului, apărute în 2023 și 2024.

Institutul Cultural Român de la Londra și CENNAC prezintă un program divers de evenimente conexe prezenței României la London Book Fair, care evidențiază puterea salvatoare a literaturii în cele mai întunecate momente ale existenței. Sintetizat prin motto-ul „Literature as Redemption“ și împletind vocile unor figuri emblematice ale României de ieri și de azi, a căror operă este o mărturie elocventă asupra atrocităților istoriei, programul invită publicul la o înțelegere aprofundată a rolului literaturii în viețile noastre.

„Prezența României la London Book Fair este esențială, deoarece reprezintă o oportunitate de a integra operele autorilor români pe o piață deosebit de importantă și exigentă, cu un impact global. Fiind un târg dedicat profesioniștilor din industrie, acesta poate deschide noi perspective pentru literatura română în spațiul anglofon și nu numai. Pe toată durata târgului, invităm la standul României toți profesioniștii interesați – scriitori, traducători, editori – pentru întâlniri cu parteneri din industria de carte. În plus, marcăm prezența României la acest târg prin evenimente literare organizate la ICR Londra cu poetele Ana Blandiana și Fiona Sampson, traducătoarea Viorica Pâtea, editorii și autorii Neil Astley, Monique Charlesworth, Denisa Comănescu și Dan Pleșa și managerul cultural, traducătoarea și editoarea Alexandra Büchler. O experiență extraordinară pentru public va avea loc la Shaw Theatre, unde va avea loc un spectacol de și cu Oana Pellea, dramatizarea cărții autobiografice a Lenei Constante, Evadarea tăcută, 3000 de zile singură în închisorile din România. ” a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

Participarea românească la Târgul de Carte de la Londra este organizată de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții și Institutul Cultural Român din Londra, cu sprijinul Ambasadei României, Shaw Theatre, Kibo Productions, Povești spuse-n românește, Rostalgy, Bloodaxe Books, Moth Books și Asociația Editorilor din România.

PROGRAM

MARȚI, 11 MARTIE

13:00 / Stand 5B105/ Centrul Expozițional Olympia, Hammersmith Road

Inaugurarea prezenței românești la Târgul de Carte de la Londra 2025

Evenimentul de deschidere a standului României reunește autori români și britanici, traducători, editori și alți profesioniști de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Cuvânt de deschidere susținut de E.S. Doamna Laura Popescu – Ambasadorul României în Marea Britanie și Aura Woodward – directoarea Institutului Cultural Român de la Londra.

MARȚI, 11 MARTIE

19:00 / Institutul Cultural Român de la Londra, 1 Belgrave Square, SW1X8PH

„Words’ Long Journey into Light”: An Evening with Award-Winning Poet Ana Blandiana

Evenimentul central al participării românești la ediția din acest an a Târgului de Carte de la Londra este dedicat uneia dintre cele mai importante personalități literare ale țării noastre, poeta și activista Ana Blandiana. Recentei câștigătoare a prestigiosului Premiu Prințesa de Asturia pentru Litere i se vor alătura traducătoarea Viorica Pâtea, precum și aclamata poetă și biografă britanică Fiona Sampson, deținătoare a Ordinului Imperiului Britanic și o veche promotoare a autorilor români în Marea Britanie. Seara va fi prefațată de Neil Astley, editor și fondator al Bloodaxe Books – editura britanică care a publicat o parte din opera poetică a Anei Blandiana într-o serie de volume – și va cuprinde o conversație între cele două scriitoare și lecturi de poeme în română și engleză.

Cu acest prilej va fi lansat volumul The Shadow of Words (traducere de Paul Scott Derrick și Viorica Pâtea), cea de-a patra colecție de poeme a Anei Blandiana, publicată de Bloodaxe Books în luna februarie a acestui an.

MIERCURI, 12 MARTIE

19:30 / Shaw Theatre, 110 Euston Road, Londra NW1 2AJ

„Diaries of Defiance”: Oana Pellea în "The Silent Escape"

Cea de-a doua zi a programului va fi dedicată călătoriei artistei vizuale Lena Constante în lumea scrisului. Îndrăgita actriță Oana Pellea, care semnează și dramatizarea textului, aduce la viață vocea Lenei Constante într-un spectacol de teatru tulburător.

„Evadarea tăcută” este o poveste de supraviețuire, libertate interioară și rezistență împotriva opresiunii, care se bazează pe experiențele dramatice trăite de artista plastică și memorialista Lena Constante (1909 - 2005) în timpul anilor lungi și întunecați petrecuți în închisorile comuniste. Prin dramatizarea strălucită și interpretarea subtilă, Oana Pellea transmite emoțiile și suferința unei femei care a găsit puterea de a rezista prin artă și introspecție. Spectacolul va fi prezentat în limba română, cu supratitrare în limba engleză.

În parteneriat cu Kibo Productions. Parteneri media: Povești spuse-n românește și Rostalgy.

JOI, 13 MARTIE

19:00 / Institutul Cultural Român de la Londra, 1 Belgrave Square, SW1X8PH

“Bridging Words”: A Cross-Border Dialogue on Literary Translation

Programul de evenimente conexe se va încheia cu o dezbatere despre rolul și importanța traducerilor pe piața de carte din România și, respectiv, Marea Britanie, la care vor participa editori români și britanici ale căror portofolii de publicații cuprind o serie de titluri internaționale. Din România vor participa editorii și autorii Denisa Comănescu (Humanitas) și Dan Pleșa (Vellant), în timp ce Marea Britanie va fi reprezentată de Neil Astley (Bloodaxe Books) și Monique Charlesworth (Moth Books). Conversația va fi moderată de managerul cultural, traducătoarea și editoarea Alexandra Büchler, directoare a Literature Across Frontiers, una dintre cele mai active organizații literare din Marea Britanie în promovarea colaborărilor transfrontaliere.

------------------

Târgul de Carte de la Londra / London Book Fair, găzduit de Olympia London și dedicat în exclusivitate profesioniștilor din industria mondială a cărţii, este cotat, ca anvergură, drept a doua manifestare internațională de profil.