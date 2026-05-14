„România tinerilor” la Salonul Internaţional de Carte de la Torino, a 38-a ediție

Participarea României constituie o oportunitate pentru reprezentarea şi promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, prin prezenţa Institutului Cultural Român la cel mai mare târg editorial din Italia. Standul României (B10 PAD1) este poziţionat în pavilionul central, într-un punct de maximă vizibilitate pentru vizitatorii Centrului internaţional expoziţional Lingotto Fiere (Via Nizza 294, Torino). Standul cuprinde un spaţiu de expunere şi vânzare a cărţilor şi un spaţiu pentru organizarea evenimentelor literare cu public, având un design şi o grafică sugestive, în consonanţă cu conceptul grafic şi cromatica utilizate în cadrul târgului. Realizarea conceptului grafic derivă din tema de anul acesta a târgului, Il mondo salvato dai ragazzini / Lumea salvată de copii, inspirată de volumul de poezie cu acelaşi titlu al scriitoarei italiene Elsa Morante, iar participarea României se desfăşoară sub sloganul: La Romania dei giovani / România tinerilor.

Vizitatorii vor găsi la standul României peste 500 de volume expuse, cărţi şi albume publicate de editurile reprezentative din România, printre care şi Editura Institutului Cultural Român. Cititorii vor putea şi achiziţiona titlurile preferate, din mai multe domenii: literatură, cărţi de istorie, filosofie, sociologie, geografie şi turism, albume de artă şi patrimoniu cultural românesc, precum şi cărţi pentru copii şi tineret, urmare a parteneriatului dintre Institutul Cultural Român și Libris Braşov. Vor fi disponibile volume și traduceri în limba italiană ale unor titluri recent apărute în Italia cu sprijinul programelor de finanţare Translation and Publication Support Programme şi Publishing Romania, derulate de Centrul Naţional al Cărţii, în cadrul standului Librăriei Luxemburg Torino, situat în vecinătatea standului României.

Invitații ediției din acest an sunt: Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Federica Cugno, Emilia David, Magda Cârneci, Eugen Uricaru, Igor Tavilla, Horia Corneliu Cicortaș, Harieta Topoliceanu, Carla Caccia, Violeta Popescu, Arlindo Hank Toska, Magda Arhip, Vittoria Liccari, Roberto Scagno, Roberta Moretti, Francesco Paganelli, Alina Catrinoiu, Ciprian Apetrei.

Salonul internaţional de carte de la Torino, unul dintre cele mai prestigioase din Europa, frecventat de publicul dintr-o ţară occidentală cu circa 60 de milioane de locuitori, este o scenă culturală de relevanţă majoră pentru promovarea valorilor culturii române în străinătate. Având un impact considerabil asupra publicului italian şi internaţional, implicând cele mai importante voci ale timpului nostru, instituţii culturale şi reprezentanţii acestora, presa naţională şi internaţională, târgul de carte torinez atrage la fiecare ediţie peste 150.000 de vizitatori, astfel participarea la Salone Internazionale del Libro este o oportunitate pentru promovarea culturii şi în special a culturii scrise române. După succesul ediţiilor anterioare, este pentru a şaisprezecea oară când România participă cu un stand naţional la Salonul internaţional de carte de la Torino.

Program de evenimente

Joi, 14 mai 2026

Standul României, B10 PAD1, Pavilionul 1, Lingotto Fiere Torino

12:00 › 13:00

Ioan Petru Culianu, Faust, ediţie de Roberta Moretti, Edizioni Bietti, Milano, 2025

Participanţi: Roberta Moretti, Roberto Scagno.

13:00 › 14:00

Emil Cioran, Esercizi negativi, traducere de Cristina Fantechi, ediţie de Ingrid Astier, Adelphi Edizioni, Milano, 2025

Participanţi: Roberto Scagno, Alessandro Colombo.

15:00 › 16:00

Romeni illustri in Italia, vol. editat de Francesco Paganelli, Editrice Graphot, Torino, 2026

Participanţi: Francesco Paganelli, Cosmin Dumitrescu.

Vineri, 15 mai 2026

Standul României, B10 PAD1, Pavilionul 1, Lingotto Fiere Torino

13:00 › 14:00

Su dolci corde di silenzio. Antologia di poesia romena, traducere de Valentina Negriţescu, Rediviva Edizioni, Milano, 2025

Participanţi: Harieta Topoliceanu, Carla Caccia, Violeta Popescu.

15:00 › 16:00

Masă rotundă: 20 de ani de TPS (Translation and Publication Support Programme) şi de literatură română tradusă şi publicată în Italia

Participanţi: Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Roberto Scagno.

Sâmbătă, 16 mai 2026

Standul României, B10 PAD1, Pavilionul 1, Lingotto Fiere Torino

11:00 › 12:00

Literatura română din Republica Moldova şi Ucraina, eveniment de prezentare a revistei academice Nuovi Quaderni di Criterion, an V, nr. 9, Editura Besa Muci, Nardò (Italia), 2026

Participanţi: Eugen Uricaru, Livio Muci.

12:00 › 13:00

Ida Garzonio, Violeta Popescu, Elena Teodorini. Una diva europea tra Ottocento e Novecento, Rediviva Edizioni, Milano, 2026

Participanţi: Violeta Popescu, Vittoria Liccari.

13:00 › 14:00

Ana Blandiana, Si fa silenzio in me, traducere şi ediţie de Bruno Mazzoni, Elliot Edizioni, Roma, 2025

Participanţi: Bruno Mazzoni, Roberto Merlo.

15:00 › 16:00

Vestigia Verborum. Le tracce delle parole / Urmele cuvintelor, traducere de Alina Catrinoiu, Le Fate Editore, Ragusa, 2026

Participanţi: Alina Catrinoiu, Ciprian Apetrei.

16:00 › 17:00

Tatiana Niculescu, Il santo numero 6, traducere de Horia Corneliu Cicortaş şi Igor Tavilla, Castelvecchi, Roma, 2025

Participanţi: Horia Corneliu Cicortaş, Igor Tavilla, Roberto Scagno.

Duminică, 17 mai 2026

Standul României, B10 PAD1, Pavilionul 1, Lingotto Fiere Torino

11:00 › 12:00

La fotografia come documento nel progetto dell’Atlante Linguistico Romeno, ed. Federica Cugno, Roberto Merlo, Maria Pia Villavecchia et alii, Hapax Editore, Torino, 2025

Participanţi: Federica Cugno, Roberto Merlo.

12:00 › 13:00

Magda Cârneci, Transneuronale, traducere de Giovanni Magliocco, Raffaelli Editore, Rimini, 2025

Participanţi: Magda Cârneci, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Walter Raffaelli.

15:00 › 16:00

Dialoghi culturali dell’avanguardia romena con le avanguardie europee. Proiezioni artistiche nel secondo Novecento, vol. editat de Emilia David, Cristina Gogâţă, Edoardo Giorgi, Edizioni ETS–Eikon, Pisa–Bucarest, 2025

Participanţi: Emilia David, Roberto Merlo.

Luni, 18 mai 2026

Arena Piemonte, Pavilionul 2, Lingotto Fiere Torino

13:00 › 15:00

Ceremonia de premiere a ediţiei a XXI-a a Concursului literar Lingua Madre

Premiu pentru autoarea de limbă română, rezidentă în Italia, Andreea Danielescu.