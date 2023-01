Scriitorul Dumitru Radu Popescu a murit

”ACEST ÎNGER TRIST”...

„Azi, 2.01.23, ora 04.30, a părăsit această lume tristă acad. DUMITRU RADU POPESCU (D. R. P.) unul dintre cei mai mari scriitori ai României. Ne-a îmbogățit cu o operă monumentală, de o valoare excepțională: proză, teatru, poezie, critică literară. Și-a trăit viața într-o desăvârșită onestitate. A fost un coleg și un prieten ireproșabil.

Durerea e prea mare și cuvintele sunt prea sărace pentru a cuteza acum, și în acest loc, evocarea binemeritată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dea liniștea de care atât de multă vreme a fost vitregit”, a scris pe Facebook scriitorul Radu F. Alexandru.

Cine a fost Dumitru Radu Popescu

Dumitru Radu Popescu s-a născut la 19 august 1935, la Păuşa, în judeţul Bihor.

A fost un scriitor, prozator, dramaturg, scenarist de film, membru titular al Academiei Române.

De asemenea, D. R. Popescu a fost membru supleant în CC al PCR din 1968 şi deputat în Marea Adunare Naţională din 1975.

Cărțile sale de proză cele mai cunoscute sunt: Fuga – 1958, Fata de la miazăzi – 1964, Somnul pământului – 1965, Dor (povestiri) – 1966, Umbrela de soare – 1967, Prea mic pentru un război aşa de mare – 1969, Duios Anastasia trecea – 1967, Ploaia albă – 1971, Căruţa cu mere – 1974, Leul albastru – 1981, Galaxia Grama – 1984, Truman Capote şi Nicolae Ţic – 1995, Complexul Ofeliei, (eseuri) – 1998, Actori la curtea prinţului Hamlet (publicistică) – 1999, Dudul lui Shakespeare (publicistică) – 2000, Puşca lui Caragiale – 2003, Săptămâna cu 1001 de nopţi – 2004, Ştefan cel Mare – 2005, Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen – 2007, Diavolul aproximativ sau ora de metafizică – 2008, Epistola către englezi – 2009.

Dumitru Radu Popescu, cronicarul ultimelor șase decenii ale României

„L-am descoperit pe Dumitru Radu Popescu înainte de 1989, ca elev, printr-o proză din manualul de limbă şi de literatură română («Senin de august»), urmată de puternica «Mări sub pustiuri». Eram, pe vremea aceea, suspicios faţă de temele ideologiei oficiale, manipulate didactic, dar nu uit emoţia pe care «Mări sub pustiuri» mi-a provocat-o (am realizat repede că această scriere de război nu era una propagandistică). Primul meu contact cu nuvela «Duios Anastasia trecea» a fost prin intermediul ecranizării lui Alexandru Tatoș, iar primele piese ale autorului mi-au devenit cunoscute prin emisiunile de Teatru TV sau radiofonic”, releva criticul și istoricul literar Paul Cernat în limitele unei minibiografii dedicate lui Dumitru Radu Popescu.