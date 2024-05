Ce faci în acest weekend?

Concerte

La Ateneul Român, sâmbătă, de Noaptea Muzeelor, puteți participa la tururi ghidate și la recitalul Trioului Mozaic. În program: Darius Milhaud - Suita pentru vioară, clarinet și pian, Dmitri Șostakovici - Cinci piese pentru vioară, clarinet și pian. Intrarea este gratuită, pe bază de rezervare.

MARIZA revine sâmbătă la Sala Palatului din Bucureşti pentru un nou concert. În ultimele două decenii, MARIZA s-a transformat dintr-un fenomen local, cunoscut doar unui mic cerc de admiratori din Lisabona, într-una dintre cele mai apreciate şi vândute vedete ale circuitului muzical internațional.

Filarmonica George Enescu sărbătoreşte vineri împlinirea a două secole de la prima audiţie a Simfoniei a noua de Ludwig van Beethoven. Concertul de la Ateneul Român îl are ca solist pe Andrei Licareț, iar dirijor va fi Tomas Netopil.

Filarmonica Banatul Timișoara găzduiește vineri seară concertul Corului Academic al Filarmonicii Arad, care vor urca pe scenă alături de artiștii Orchestrei simfonice „Remus Georgescu” și Corului „Ion Românu” ale Filarmonicii Banatul. La pupitrul dirijoral se va afla GEORGE JACKSON. Corul „Ion Românu” al Filarmonicii Banatul Timișoara va fi pregătit de către maestrul IOSIF TODEA, iar Corul Academic al Filarmonicii Arad, de către maestrul ROBERT-DANIEL RĂDOIAȘ.

Orchestra Filarmonicii Oltenia va susține vineri, la Craiova, un concert simfonic. Solistă va fi Sarah Nemțeanu la vioară, iar la pupitru dirijoral se va afla Sebastian Perlowski. În program: Giuseppe Verdi: Uvertura operei “Forța destinului”, Maurice Ravel: „Tzigane” pentru vioară și orchestră, M. 76, Pablo de Sarasate: Melodii lăutărești pentru vioară și orchestră, op. 20, Jules Massenet: Meditație pentru vioară și orchestră din opera „Thaïs” și Mieczysław Karłowicz: Simfonia în Mi minor, op. 7.

Operă

Festivalul Opera Copiilor începe vineri la București. Timp de 12 zile, în perioada 17 mai-9 iunie, copiii sunt așteptați, alături de părinții lor, la cea de-a opta ediție a Festivalului Opera Copiilor, unde vor fi întâmpinați cu surprize și activități distractive, desfășurate în locurile binecunoscute, dar și în spații recente deschise publicului. Pe lângă activitățile și atracțiile amenajate în aer liber și în spații neconvenționale, festivalul cuprinde 60 de reprezentații, programate în Sala Mare, în Salonul Mozart și în Sala UnderGrant.

Opera Națională București își deschide porțile cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor cu un tur inedit de „artă vie”. Sâmbătă, vizitatorilor le este propus un spectacol itinerant lansat de Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”. OPERA VIE – ediția a II-a, tururi cu artă vie din 20 în 20 de minute de la 23:00 la 3:30 a.m. Spectacolul reprezintă o călătorie extraordinară în universul fascinant al Operei în care publicul este ghidat în diferite spații chiar de personaje. La pian: Bogdana Grecova și Gabriel Gîțan. Atât soliștii Studioului Experimental ,,Ludovic Spiess”, cât și balerini, instrumentiști, actori și păpușari marionetiști, în total peste 50 de artiști vor participa la spectacolul itinerant regizat de Alexandru Nagy, special pentru Noaptea Muzeelor 2024.

Teatru

La Craiova a început Festivalul Internațional Shakespeare. Peste 300 de spectacole de teatru de talie mondială, concerte, parade, ateliere, lansări de carte, instalații, călătorii VR vor împânzi întreg orașul Craiova și împrejurimile, în spații convenționale, dar și în cele mai inedite și neașteptate locuri. Pe scenele indoor ale festivalului vor fi, în egală măsură, Regele Lear-Wing Theatre Studio, Hong Kong (17 mai), Richard II, regia Kochi Yamat, G. Garage Shakespeare - Do Company, Japonia (18 mai), Hamlet, regia Declan Donnellan, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova (18 și 19 mai).

Festivalul Euroregional de Teatru din Timişoara (TESZT), organizat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” începe duminică la Sala Studio cu spectacolul O sută de toasturi de Via Negativa (Slovenia). Festivalul reprezintă o platformă internațională ce promovează multiculturalismul și prezintă publicului cele mai moderne proiecte teatrale din regiune.

La Teatrul Național, duminică se joacă spectacolul Pescărușul. Regizorul Eugen Jebeleanu, una dintre cele mai puternice voci ale noii generații, aduce pe scena Sălii „Ion Caramitru” a TNB spectacolul „Pescărușul” într-o viziune extrem de personală și provocatoare, propunând un teatru al „frământărilor și vulnerabilităților”. O distribuție de excepție, căreia i se alătură scenografa Velica Panduru, directorul de imagine Marius Panduru și muzicianul Rémi Billardon, propun o experiență imersivă într-o realitate teatrală hipnotică, augmentată de proiecții video și muzică, cu câteva scene interpretate în limbi străine (dar cu supratitrare în limba română), cu momente de un ritm frenetic, un amestec de pasiune, cruzime, disperare de a trăi - pe scurt, o viziune contemporană, surprinzătoare asupra unei celebre piese clasice. Traducerea textului este semnată de Raluca Rădulescu.

Cinema

La Târgu Mureș a început ediția cu nr. 28 a Festivalului Filmului European. Proiecțiile au loc la Muzeul Județean Mureș - Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia. FFE va prezenta o selecție remarcabilă de 6 filme europene, toate curate de către Cătălin Olaru, directorul artistic al acestei ediții. Sâmbătă la ora 20:30 va rula filmul 20.000 de specii de albine / 20,000 Species of Bees / 20.000 especies de abejas – regia: Estibaliz Urresola Solaguren / Spania / 2023

I love DOC, o extensie a Festivalului Internaţional de Film Documentar „fARAD” va avea loc la ARCUB, în acest weekend. În program sunt cele mai bune zece documentare româneşti de după 1989, care au fost selectate pe baza unui top realizat în urma unui vot organizat în rândul comunităţii de cineaşti, participanţi şi mentori ai evenimentului. În afară de proiecţii de film, programul cuprinde şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Seria Cinepolitica revine la sfârșitul acestei săptămâni la Muzeul Țăranului Român. Vor fi proiectate șape proiecții de lung metraj de ficțiune și documentare pe teme politice și sociale, de actualitate, majoritatea în premieră națională. „Cum să faci sex” / „How To Have Sex”, un film captivant despre maturizare, care a fost aplaudat la Cannes, în 2023, timp de 8 minute la scenă deschisă și a câștigat premiul Un Certain Regard, are premiera vineri în cinematografe. Filmul, care este debutul în lungmetraj al regizoarei britanice Molly Manning Walker, preia una dintre temele centrale ale filmelor cu adolescenți, pierderea virginității, și pune întrebări incomode despre nesiguranță și influența anturajului.

Totul despre familia Lefkovics intră în acest weekend în cinematografele din țară. Tamás e un antrenor de box încăpățânat, dar cu inimă mare. Are o relație proastă cu fiul său Iván și nu-și mai vorbesc de ani de zile. Iván a fugit în Israel pentru a scăpa de conflictul cu tatăl său, dar după moartea mamei, trebuie să se întoarcă.

La Ateneul Român, are loc a șaptea ediție a festivalului de conferințe și dialoguri culturale și științifice „Despre lumea în care trăim”. Participă: Alexandru N. Stermin, Catherine Nixey, Victor Ieronim Stoichiță, Cristian Mureșan, Gabriel Liiceanu, alături de partenerii lor de dialog, Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, Mihaela Dedeoglu și Horia-Roman Patapievici.

Nora Iuga, Ioana Crăciunescu, Magda Cârneci și alte 20 de poete din generații diferite vor fi prezente la “Maratonul de Poezie și Jazz” care se va desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din București (intrarea este liberă). A XVI-a ediție va fi dedicată vocilor feminine în poezie și muzică.

Expoziții

Până pe 26 mai are loc la Iași „Romanian Creative Week”, ediţia a patra, care cuprinde câteva sute de evenimente, expoziţii, concerte, show-uri de modă şi de arte vizuale, conferinţe, workshop-uri şi concursuri. Stabilit la Paris de mai mulți ani, Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp (2011), va expune la Baia Turcească proiectul realizat la invitația celebrei case de modă Dior-Lady Dior Art, proiect prin care artistul reimaginează în manieră proprie faimoasa geantă Lady Dior.

Cea de-a doua ediţie a târgului RAD Art Fair are loc în acest weekend la Hotel Caro, unde vor fi expuse lucrări de artă precum tablouri, sculpturi, lucrări de instalaţii sau lucrări video de la 26 de artiști. A doua ediție RAD va aduce împreună artiști români alături de experți ai scenei de artă, prezentând pulsul artei contemporane românești, dar și contextul internațional care o înconjoară.