Ciao, Italia! Animest.19 îți propune anul acesta o întâlnire cu maeștrii animației italiene

Astfel, anul acesta publicul va avea ocazia unică de a explora bogăția și diversitatea animației italiene printr-o selecție impresionantă de filme, invitați și evenimente speciale, care aduc în prim-plan atât clasici ai genului, cât și creații contemporane de renume internațional. Ales tot din Italia, direct de la Napoli, va avea un showcase în programul festivalului și Mad Entertainment, studioul de film invitat la București.

Programul Ciao, Italia! - țară invitată la Animest 2024 este sprijinit de Institutul Italian de Cultură din București și de Animaphix - Festivalul Internațional de Film de Animație din Sicilia.

Cu o istorie îndelungată, începută imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial, filmul de animație italian a cucerit mereu prin personaje carismatice, auto-ironie, sensibilitate și culoare locală, toate potențate, încă de la momentul de pionierat, de tușe de neorealism. El a căpătat cu adevărat renume internațional în anii ‘60, odată cu producțiile semnate de Bruno Bozzetto, renumit pentru abordarea sa satirică și umoristică a problemelor sociale, a cărui amprentă se regăsește în peste 300 de animații și benzi desenate în cele 6 decenii de carieră. Printre acestea se numără scurtmetrajele Tapum! La storia delle armi / Tapum! The History of Arms (1958) și Cavallette (1990) incluse în programul dedicat clasicilor din cadrul retrospectivei curatoriate de Andrea Martignoni pentru Animest.19. Acestora li se adaugă 6 alte scurtmetraje clasice, printre care și Dedalo / Labyrinth (1976) și Le città invisibili / Invisible Cities (1998) ale regizorului Manfredo Manfredi, unul dintre reprezentanții Epocii de Aur a animației italiene.

Tot în programul de scurtmetraje cinefilii vor întâlni o selecție de 10 titluri reprezentative pentru animația italiană contemporană, toate lansate în ultimii 3 ani. Printre acestea se numără L’angoscia e l’estasi / The Angst and the Bliss (r. Mangoosta), premiat la Raindance Film Festival și Un corpo / A Body (r. Milena Tipaldo), una dintre cele mai populare prezențe la festivalurile internaționale din întreaga lume, câștigător al Premiului Juriului pentru cea mai bună animație în cadrul Weimar Poetry Film Awards.

În Focus Italia se regăsesc și 3 lungmetraje: clasicul Allegro non tropo (r. Bruno Bozzetto, 1976) - o parodie-omagiu a foarte cunoscutei producții Walt Disney, Fantasia; L'arte della felicità / The Art of Happiness (r. Alessandro Rak, 2013) - un film emoționant care explorează temele existenței umane și ale fericirii, care va fi proiectat în prezența regizorului; și Invelle / Nowhere (r. Simone Massi) - o saga de familie despre recuperare și regăsire: a istoriei mici și mari, a memoriei lingvistice și a identității locale. Filmul regizat de Massi, premiat în secţiunea Orizzonti a Festivalului de la Veneţia, face parte și din Competiția oficială de lungmetraj Animest.19 și este una dintre cele mai remarcabile producții animate ale ultimilor ani în ceea ce privește unicitatea esteticii și stilul narativ inconfundabil.

Din Italia vor fi prezenți în octombrie la București, în cadrul festivalului Animest, 3 invitați speciali: Andrea Martignoni - artist, sound designer și istoric în domeniul animației, face parte din juriul de lungmetraj și competiție națională; Claudio Cazzato - producător și selecționer al Festivalului Internațional de Film de Animație din Copenhaga, va juriza în cadrul secțiunilor de scurtmetraj și film studențesc și Alessandro Rak - autor de benzi desenate, scriitor și regizor din Napoli, reprezentant al studioului invitat la ediția de anul acesta.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Mad Entertainment - studioul invitat la Animest.19

Ca în fiecare an, un studio de animație va avea parte de un showcase în programul dedicat industriei la Animest. La cea de-a 19-a ediție, atenția se va îndrepta către Mad Entertainment, un studio fondat în 2010 în Napoli, al cărui sediu se află într-o locație plină de istorie și semnificație pentru cinematografia italiană: apartamentele în care Vittorio de Sica a filmat celebrele L'Oro di Napoli / Aurul din Napoli și Matrimonio all'italiana / Căsătorie în stil italian. Misiunea studioului este aceea de a produce conținut creativ și original, structurat pe doi piloni principali: cinema independent, destinat unui public larg de toate vârstele și producție de film animat pentru televiziune - seriale și programe speciale.

Având o abordare unică în realizarea producțiilor care combină tehnici tradiționale și moderne, studioul explorează noi direcții în animație și contribuie la dezvoltarea industriei prin proiecte de calitate și colaborări internaționale. Printre producțiile de animație incluse în portofoliul său se regăsesc și lungmetrajul Gata Cenerentola, selectat în 2017 în secțiunea Orizzonti a Festivalului de la Veneția, precum și documentarul Fellini Degli Spiriti, prezent în 2020 în selecția oficială de la Cannes.

Specialiștii și viitorii specialiști din industrie vor avea ocazia să-l întâlnească pe Alessandro Rak, reprezentantul Mad Entertainment, atât la proiecția lungmetrajului său, cât și într-un eveniment dedicat studioului și producțiilor sale.