Cineastul nominalizat la Oscar Johan Grimonprez, invitat special la One World Romania 2026

Numărându-se printre cei mai implicați politic cineaști care activează acum în peisajul mediatic, Grimonprez va fi prezent la București, unde va intra în dialog cu publicul după două proiecții ale filmelor sale și va susține și un masterclass.

Lucrările lui Grimonprez, care propun o întindere la limită a ideii de cinema documentar, ne obligă să punem sub semnul întrebării nu doar sistemele socio-politice care ne guvernează, ci și propria noastră percepție. Deși filmele sale mai vechi, de la „dial H-I-S-T-O-R-Y” (1997) la „Double Take” (2009), au surprins cu brio spiritul cultural-politic al epocilor în care au fost create și chiar au anticipat prezentul, titlurile recente reflectă cel mai clar urgența și relevanța practicii sale artistice.

Un montaj captivant de imagini de arhivă și material documentar care scoate la iveală influența ascunsă pe care industria armamentului o are în definirea politicilor economice internaționale, „Lumea din umbră” / „Shadow World” (2016) funcționează ca o acuzație cinematografică la adresa lăcomiei corporatiste și a puterii politice sub egida complexului militar-industrial. Aceeași rețea complexă de corupție, înșelăciune și complicitate orchestrată de marile superputeri este explorată încă și mai profund în „Soundtrack pentru o lovitură de stat” / „Soundtrack to a Coup d'État” (2024), un fascinant colaj de arhivă al climatului politic și evenimentelor care au dus la asasinarea, în anii ’60, a liderului independenței din Congo, Patrice Lumumba. Ambele filme se vor putea vedea la OWR19, în proiecții speciale urmate de sesiuni de Q&A cu regizorul.

Pe lângă cele două proiecții, Focusul Johan Grimonprez va mai include și un masterclass indispensabil pentru explorarea teoriilor și practicilor care stau la baza filmelor sale, susținut de cineast pe 27 aprilie la Cinema Elvire Popesco.

Industria de film din Republica Moldova, în focus la OWR19

Cu o varietate impresionantă de filme din Republica Moldova tot mai prezente la festivalurile internaționale, trei documentare regizate de cineaste, variate formal și tematic dar unite de același spirit specific culturii moldovene, se vor vedea în premieră la OWR19, în cadrul secțiunii Focus Republica Moldova.

Premiat la Festivalul de Film Tallinn Black Nights cu Premiul Special al Juriului în competiția Doc@PÖFF, „Electing Ms Santa” al Raisei Răzmeriță o urmărește pe Elena, o femeie în vârstă de 42 de ani care luptă pentru a se elibera de convențiile sociale și familiale. Când decide să candideze la funcția de primar al satului, emanciparea sa personală devine însă un act politic.

După ce în 2021 a câștigat la Berlinale Ursul de Aur pentru Cel mai bun scurtmetraj cu „Unchiul meu, Tudor”, Olga Lucovnicova sondează o nouă poveste de familie în primul său lungmetraj. Prezentat în avanpremieră la OWR, „Ultimele scrisori ale bunicii” o găsește pe cineastă pornind împreună cu tatăl său spre Asha, orașul natal al acestuia din Munții Ural, chiar când Rusia declanșează un nou război care amenință să îngroape anumite secrete odată pentru totdeauna.

Furioasă pe mitul că roșiile cultivate cu lumină LED pot hrăni lumea și că agricultura de înaltă tehnologie și-a depășit dependența de pământ, Marina Sulima pornește de la un caiet de rețete scris de mână pentru a explora, în filmul-jurnal „Ține cont de-o pătlăgică”, rolul titular al tomatei ca liant cultural și culinar, dar și ca activ agricol controlat de piață.

„Rage Hour” – Un performance live despre tăieri și austeritate

Pe fondul retragerii mai multor finanțatori și al înghețării bugetului de stat, aspecte care au dus la reducerea zilelor de festival chiar în mijlocul pregătirilor, One World Romania organizează un nou warm-up în așteptarea celei de-a 19-a ediții. „Rage Hour” este un performance live în cadrul căruia mai mulți artiști și oameni din societatea civilă vor vorbi deschis despre impactul măsurilor de austeritate în domeniul lor, crize și ce îi sufocă în perioada aceasta.

Pornind de la dorința de a aduna diferite perspective în jurul situației socio-economice și politice prin care trecem și de a evalua impactul pe care schimbările, tăierile și status quo-ul îl au asupra mai multor domenii și comunități specifice, 17 invitați, printre care jurnalistele Emilia Șercan și Elena Vlădăreanu, Răzvan Petri și Vlad Adamescu de la Politică la minut, Alina Dumitriu de la Sens Pozitiv și Florin Buhuceanu de la Asociația ACCEPT, vor avea fiecare câte cinci minute la dispoziție pentru a-și face vocea auzită. Evenimentul cu intrare liberă va avea loc pe 1 aprilie, de la ora 18:30 la Centrul Național al Dansului București, și va fi transmis în direct pe canalele festivalului și ale partenerilor.

Abonamentele Early Bird pentru Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania 2026 au fost puse în vânzare pe Eventbook.ro, la prețul promoțional de 200 de lei. În București, festivalul se va desfășura între 24 și 29 aprilie la Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și Apollo111 Cinema. Ulterior, o bună parte din titlurile prezentate vor fi disponibile și pentru streaming online, de pe teritoriul întregii țări, între 30 aprilie și 31 mai.

Înființată în 2009, Asociația One World Romania organizează anual la București singurul festival de film documentar și drepturile omului din țară, One World Romania. Asociația lucrează cu filmul documentar ca vehicul pentru dialog social și politic, ca fereastră spre lume și mediu ce provoacă la reflecție și formează comunități. Prin activitățile sale, asociația sprijină evoluția cererii de documentar în România, ceea ce a condus în ultimii ani la un interes crescut pentru acest gen, atât în ceea ce privește publicul larg, cât și în cadrul unor programe educaționale.