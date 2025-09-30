Cristian Măcelaru, dirijor român de renume, numit Cetățean de Onoare al Bucureștiului

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   14:00
Sursa foto: Cristian Măcelaru

Dirijorul și directorul artistic al Festivalului „George Enescu”, Cristian Măcelaru, a fost distins cu titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei, recunoaștere a contribuției sale la promovarea excelenței muzicale românești pe plan național și internațional, potrivit lui Stelian Bujduveanu.

„De astăzi, Cristian Macelaru, cel mai mare dirijor român contemporan și director artistic al Festivalului , este Cetățean de Onoare al Municipiului București”, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Potrivit edilului, „prin talent, muncă și pasiune, maestrul Măcelaru promovează excelența muzicală românească pe plan național și internațional și inspiră generații de tineri muzicieni”.

Dirijorul Cristian Măcelaru este, din 2020, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și, de asemenea, a fost desemnat director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, unde va conduce sezonul inaugural 2025/26.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Cristian Măcelaru cetatean de onoare bucuresti
