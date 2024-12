Dans contemporan la superlativ: premiera spectacolului „Toaca” în cadrul Sezonului România – Polonia, la Poznań

Spectacolul este rodul a mai multor luni de colaborare între trei coregrafi români apreciați la nivel internațional – Andrea Gavriliu, Mădălina Dan și Ștefan Lupu – și compania de tineri dansatori ai Teatrului Polonez de Dans, cărora li s-au alăturat alți creatori români: dramaturga Mihaela Michailov, artistul vizual Ștefan Apostol (Luda) și muzicienii Cristian Stanciu (Matze) și Claudiu Urse.

Prin demersul lor, cei trei coregrafi aduc în prim-plan varietatea culturii românești, folosind tehnici și stiluri distincte, interpretând moștenirea teatrală și culturală a României, combinând muzica și dansul. Ei redescoperă tradiții românești și contestă acele stereotipuri care pot denatura receptarea culturii române contemporane.

Proiectul a prins contur după o vizită de studiu organizată de ICR Varșovia la București, în martie 2023, ocazie cu care Iwona Pasińska, directoarea Teatrului Polonez de Dans din Poznań, a vizionat mai multe spectacole și s-a întâlnit cu tineri creatori români. Începând cu vara anului 2024, au avut loc ateliere conduse de cei trei coregrafi invitați și rezidențe de creație ale căror rezultat este spectacolul prezentat acum în premieră în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional „1 pagină ¨– 1 privire – 180 de secunde”. În 2025, această coproducție va fi itinerată la festivaluri de teatru și dans din România în contextul Sezonului Cultural bilateral.

Teatrul Polonez de Dans este angrenat de mai mulți ani într-o colaborare intensă cu România, iar din 2023 și cu concursul Institutului Cultural Român de la Varșovia. Astfel, în cadrul parteneriatului stabilit cu Teatrul de Balet din Sibiu, teatrul polonez a prezentat spectacolele „45” în 2019 și „Let the living bury the dead” în 2022. În primăvara anului 2023, teatrul de dans polonez a găzduit două reprezentații ale producției „One way ticket”, semnată de coregrafa Sandra Mavhima, iar ICR Varșovia a organizat cu această ocazie, în foaierul teatrului, expoziția „Via Transilvanica”. A urmat, în luna iunie, la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, reprezentația spectacolului „Romeos&Julias unplagued. Traumstadt”, producție a Teatrului Polonez de Dans și Bodytalk, iar în decembrie, Tangaj Collectiv din București a prezentat la Poznań, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Varșovia, spectacolul „BLOT – Body Line of Thought”.

Coproducția româno-poloneză de dans este parte a Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025. Institutului Cultural Român de la Varșovia își propune prin astfel de proiecte să introducă publicului polonez numele unor tineri creatori relevanți pentru fenomenul artelor spectacolului din România, dar și să stabilească colaborări durabile între cele două scene.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.