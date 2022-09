Festivalul Internațional de Film Experimental București: Handle with care

Între 27 septembrie și 2 octombrie, evenimentul dedicat noilor forme de explorare a limbajului artistic aduce câteva dintre cele mai provocatoare experimente cinematografice ale anului la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și Muzeul Național de Artă Contemporană.

Propunerea curatorială a ediției din 2022, prezentată sub titlul Handle with care, pune în discuție starea de echilibru fragil - definitorie pentru momentul istoric pe care îl traversăm, prin intermediul celor peste 70 de lucrări cinematografice incluse în selecție, care explorează cu îndrăzneală limitele limbajului cinematografic. Printre surprizele din acest an se numără proiecția în premieră în România De Humani Corporis Fabrica, documentarul hipnotizant prezentat în secțiunea Quinzaine des Realisateurs a prestigiosului festival de film de la Cannes.

În premieră în istoria festivalului, ediția din acest an va include o nouă secțiune competițională dedicată lungmetrajelor realizate de cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj din carieră. Noua secțiune reunește 7 filme care s-au distins în ultimul an în circuitul festivalier prin abordări formale inovatoare, care explorează noi posibilități de expresie ale limbajului cinematografic.

Un punct de intersecție al inovației și al libertății totale de exprimare artistică, BIEFF își continuă misiunea de a promova perspective unice asupra unor subiecte relevante pentru contextul pe care îl traversăm, construind un spațiu sigur pentru dezbatere și dialog. Tema care va defini experiența de festival în 2022 pune în centru noțiunea de grijă înțeleasă ca liant pentru fracturile și rupturile sociale și naturale, politice și culturale cu care se confruntă umanitatea astăzi. Grija ca răspuns la îngrijorare - grija față de celălalt, dar și față de noi înșine, grija față de generațiile viitoare, grija față de totalitatea ființelor vii.

Handle with care invită la reflecție asupra felului în care trăim, asupra valorilor care guvernează comunitățile și societățile de care aparținem, dar și asupra modurilor în care putem re-imagina lumea înconjurătoare și interacțiunile noastre cu cei/cele și ceea ce ne înconjoară într-o manieră mai sustenabilă și mai incluzivă, cu grijă și cu respect față de alteritate.

De Humani Corporis Fabrica – față în față cu starea de alteritate a propriilor noastre corpuri

De la multi-premiații creatori ai unor filme precum Caniba (2017) sau Leviathan (2012), ajunge în premieră pe marele ecran din România documentarul De Humani Corporis Fabrica – o expediție cinematografică uimitoare în interiorul corpului uman, prezentată anul acesta în selecția festivalului de film de la Cannes. La 5 secole de când, în numele științei, anatomistul André Vésale deschidea pentru prima dată corpul uman, regizorii Verena Paravel și Lucien Castaing-Taylor se folosesc de materiale video captate prin intermediul tehnicii medicale ultra-moderne pentru a ne oferi o spectaculoasă imagine din interior asupra funcționării organismului uman.

,,Înlăturarea misterului din jurul mașinăriei care ne conține spiritul ridică atât implicarea chirurgului, cât și pe cea a creatorilor filmului, la un nivel transcendental.’’, subliniază publicația IndieWire, într-o cronică de întâmpinare dedicată filmului. Analizată în profunzime, materia din care suntem creați devine, în film, un tablou spectaculos, de a cărui existență devenim conștienți doar prin intermediul observației.

De Humani Corporis Fabrica va avea parte de o proiecție specială în închiderea celei de-a 12-a ediții a Festivalului Internațional de Film Experimental București, duminică, pe 2 octombrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹