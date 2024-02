9 cele mai bune filme care vor avea premiera în februarie 2024

1. Geniu: MLK/X

A patra parte a seriei care se concentrează pe o figură diferită care schimbă lumea de fiecare dată – până acum Einstein, Picasso și Aretha Franklin – ne oferă două personalități impresionante ale mișcării pentru drepturile civile din SUA. Kelvin Harrison Jr (Chevalier) îl interpretează pe Martin Luther King Jr, iar Aaron Pierre (The Underground Railroad) este Malcolm X. Ambii au fost asasinați la 39 de ani dar a avut un impact imens asupra țării. Bărbații s-au întâlnit o singură dată, iar seria urmărește povești paralele. Soțiile lor sunt interpretate de Weruche Opia, în rolul Coretta Scott King, și Jayme Lawson, în rolul lui Betty Shabazz, femei puternice. Actorii principali au câteva acte grele de urmat, inclusiv David Oyelowo, în rolul Regelui în Selma de Ava Du Vernay, și Denzel Washington, în Malcolm X al lui Spike Lee, dar acest serial a fost deja lăudat. Variety scrie că reprezentarea personajelor principale „pune în evidență umanitatea lor plină de culoare ca revoluționari, tați și soți”.

MLK/X are premiera pe 1 februarie pe National Geographic Channel din SUA și va fi difuzat din 2 februarie pe Disney+ și Hulu.

2. Domnul și doamna Smith

A fost un drum întortocheat care a condus la acest serial de acțiune-comedie, inspirat de fatidicul film din 2005 care i-a reunit pe Angelina Jolie și Brad Pitt ca asasini căsătoriți, angajați să se omoare reciproc. Co-creatorul său, Donald Glover, urma să joace și să scrie serialul împreună cu Phoebe Waller-Bridge, care a abandonat proiectul. Ei bine, Glover și Waller-Bridge sunt amândoi foarte creativi. Joacă Maya Erskine iar intriga este puțin diferită de cea a filmului. John și Jane Smith sunt străini, spioni care lucrează pentru aceeași agenție, dându-se drept un cuplu căsătorit pentru a lucra la un caz. Se prefac că nu se înțeleg. Distribuția secundară este enormă și impresionantă, incluzând pe Sarah Paulson, în rol deconsilier matrimonial de care au nevoie disperată, alături de Michaela Coel, Parker Posey, John Turturro, Paul Dano, Sharon Horgan, Alexander Skarsgård și Ron Perlman.

Mr and Mrs Smith are premiera internațională pe 2 februarie pe Amazon Prime Video.

3. Reduceți entuziasmul

De câte ori și-au anunțat artiștii retragerea sau sfârșitul unei serii, doar pentru a se răzgândi? Cel de-al 12-lea sezon al serialului în care Larry David joacă rolul celui mai năucit bărbat din show-business, o versiune fictivă a lui, se pare că va fi ultimul, potrivit lui David și HBO. Trailerul spune că Larry are „un ultim act”, adăugând versul: „Nu fi supărat că pleacă. Fii supărat că a rămas atât de mult”. Grupul de bază al emisiunii va reveni, incluzând Cheryl Hines, ca fosta soție a lui Larry, Cheryl, JB Smoove, colegul său de casă, Leon, Jeff Garland ca manager, Jeff și Susie Essman, soția lui Jeff, Susie, persoana cel mai probabil să țipe la Larry tot timpul. Jeff Schaffer, producătorul executiv al serialului, a încercat deja să renunțe la ideea că se încheie, spunând: „Fiecare sezon este ultimul sezon. A fost așa mereu”. David este „singurul care crede că nu va avea niciodată o altă idee bună”.

Curb Your Enthusiasm are premiera pe 4 februarie pe HBO în SUA și pe 5 februarie pe Sky Comedy și Now în Marea Britanie.

4. O zi

Romanul lui David Nicholls, din 2009, încă mai exercită o atracție romantică deoarece Dexter și Emma se întâlnesc o noapte după absolvirea universității, apoi se întâlnesc în aceeași zi în fiecare an în următorii 20 de ani, atracția unul față de celălalt fiind puternică, deși viețile lor diferă. Ea vrea să schimbe lumea. El urcă pe scara socială. Acum romanul stă la baza unui serial Netflix din 14 părți, cu două vedete captivante. Emma este interpretată de Ambika Mod, atât de memorabilă ca Shruti, tânărul doctor în curs de formare stresat din This is Going to Hurt. Dexter este interpretat de Leo Woodall, nepotul slăbănog din sezonul doi din The White Lotus. Versiunea cinematografică din 2011 a cărții, cu Anne Hathaway și Jim Sturgess în rolurile principale, nu a fost bine primită, dar o serie le oferă personajelor mai mult spațiu pentru a prinde viață. Nicholls a tachinat o altă diferență majoră: „Există mult mai mult sex în film decât există în roman”.

One Day are premiera pe 8 februarie pe Netflix la nivel internațional.

5. Noul aspect

Moda, istoria și drama de război converg în această serie, plasată și filmată la Paris, cu Ben Mendelsohn în rolul designerului Christian Dior și Juliette Binoche în rolul Coco Chanel. În timpul ocupației naziste a Parisului, ei încearcă să supraviețuiască. După război, Dior devine cel mai influent designer din lume, cu ceea ce se numește New Look – rochii cu talie îngustă și fuste adesea voluminoase, dar Chanel este hotărât să revină. Maisie Williams (Arya Stark în Game of Thrones) o interpretează pe sora lui Dior, Catherine, John Malkovich îl interpretează pe Lucien Lelong, couturierul care a angajat cândva Dior, iar Glenn Close este Carmel Snow, puternicul editor al Harper's Bazaar. Într-o notă intrigantă, Jack Antonoff a curățat coloana sonoră cu noi înregistrări de cântece din acea perioadă, inclusiv Lana Del Rey cântând Blue Skies și Nick Cave cântând La Vie en Rose.

The New Look are premiera pe 14 februarie pe Apple TV+ la nivel internațional.

6. Constelația

Acest thriller psihologic este cea mai recentă adăugare la genul „Lucruri rele se întâmplă în spațiu”. Noomi Rapace (Fata cu tatuajul dragonului) o interpretează pe Jo, un astronaut care se află într-o misiune când un accident misterios îi face pe toți să se clatine. Când ajunge înapoi pe Planeta Pământ, întreaga ei viață pare ușor deplasată. Fiica ei mică nici măcar nu seamănă cu fiica ei. Poate că Jo este supărată, sau poate că există o schimbare de corp, dar pare să existe o conspirație întunecată în spatele tuturor. Acesta este genul de serie în care, cu cât știi mai puține,cu atât șocul și suspansul sunt mai mari, așa că Apple a ținut mai multe detalii secrete. Jonathan Banks (Mike în Breaking Bad și Better Call Saul) joacă rolul unui fost astronaut care are o suspiciune cu privire la ceea ce se întâmplă. Michelle MacLaren, cunoscută mai ales pentru munca sa din Breaking Bad, regizează primele două episoade ale serialului, care a fost creat și scris de Peter Harness, ale cărui credite includ Doctor Who și Wallander.

Constelația are premiera pe 21 februarie pe Apple TV+ la nivel internațional.

7. Avatar: The Last Airbender

Există acțiune de arte marțiale și foc care zboară prin aer în această variație live-action a serialului fantastic de animație extrem de popular, care a avut loc în perioada 2005-2008. Premisa este aceeași. Cele patru națiuni ale lumii – Apa, Pământul, Focul și Aerul – sunt în contradicție, cu focul beligerant care încearcă să preia controlul. Numai „Avatarul” – care poate manipula sau îndoi toate cele patru elemente după care sunt numite țările – poate restabili pacea. Acesta ar fi tânărul maestru aer Aang (Gordon Cormier), ajutat de prietenii săi, Katara (Kiawentiio Tarbell) și fratele ei Sokka (Ian Ousley). Daniel Dae Kim se alătură distribuției tinerilor necunoscuți ca Lordul Focului Ozai. Fanii serialului animat se pot uita cu scepticism, dat fiind că autorii acelei emisiuni au părăsit acest proiect după ce l-au dezvoltat timp de doi ani, plângându-se că nu au suficient control creativ. Să sperăm că este mai bun decât filmul live-action al lui M Night Shyamalan din 2010.

Avatar: The Last Airbender are premiera pe 22 februarie pe Netflix la nivel internațional.

8. Al doilea cel mai bun spital din galaxie

Această comedie animată pentru adulți sună ca un ecou al lui Futurama, dar distribuția și creatorii ar putea să o facă destul de neînțeleasă și diferită pentru a funcționa. Stephanie Hsu (Everything Everywhere All Once) și Keke Palmer (Nu) joacă cei mai buni prieteni și chirurgi din galaxia Ergulon. Hsu este vocea doctorului Sleech, este violet și pare să facă o intervenție chirurgicală cu un burghiu, iar Palmer este Dr. Klak, este albastru și are trei ochi. Împreună, ei sunt provocați să găsească un remediu pentru anxietate, care se pare că este încă o problemă în zilele lor, anul 14.002. Alte voci includ îi includ pe Maya Rudolph, în rolul robotului Dr Vlam, și Sam Smith, în rolul doctorului Azel, cu fața roșie, alături de Natasha Lyonne și Kieran Culkin. Compania de producție a lui Rudolph și Lyonne se află în spatele spectacolului, care a fost creat de Cirocco Dunlap, un scriitor despre papusa rusă a lui Lyonne. Orice conexiune Russian Doll este suficientă pentru a sugera cel puțin un stil comic inteligent.

Cel de-al doilea cel mai bun spital din Galaxy are premiera pe 23 februarie pe Amazon Prime Video la nivel internațional.

9. Shogun

Seriale nu devin mult mai epice decât această adaptare de 10 episoade a romanului lui James Clavell din 1975, plasată în Japonia feudală, plină de bătălii în armuri opulente. În 1600, Lordul Toranaga, interpretat de Hiroyuki Sanada (John Wick: Capitolul 4) este angajat într-un război civil. John Blackthorne (Cosmo Jarvis), un marinar britanic blocat, devine aliatul lui în timp ce se luptă cu unii dușmani comuni, inclusiv iezuiții și comercianții portughezi. Anna Sawai (Monarch: Legacy of Monsters and Pachinko) este traducătoarea lor. Populara miniserie din 1980, bazată pe carte, a fost interpretată de Richard Chamberlain și Toshiro Mifune, și a câștigat un Emmy, dar multe s-au schimbat de atunci. Această versiune se concentrează pe personajele japoneze, nu pe intrusul britanic. Și se pare că există o mulțime de violențe din secolul al XVII-lea. Una dintre remorcile sale, care vine cu un avertisment, include două capete tăiate, potrivit bbc.com.

Shogun are premiera pe 27 februarie pe FX și Hulu în SUA, Star+ în America Latină și Disney+.