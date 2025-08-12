A început ANONIMUL 2025. Ca în fiecare an peste este 4000 de spectatori au văzut sub cerul de la Sfântu Gheorghe filmul de deschidere. „Vocația mea, filmul” - atelier destinat adolescenților din satele Deltei - la a patra ediție

Miruna Berescu, directoarea festivalului, a vorbit în cadrul galei despre susținerea constantă a publicului și a comunității din Sfântu Gheorghe, reprezentată și anul acesta de grupul vocal „Ciornii Morii” care a cântat melodii în limbile română și ucraineană, completând: „Cred că e importantă pasiunea pentru lucrurile pe care le faci și respectul pentru cei pentru care le faci. Ne bucurăm să avem alături de noi un public și parteneri cu valori comune, împreună cu care încercăm să construim lucruri de durată.”

Una dintre inițiativele Festivalului de anul acesta a fost să aducă la Sfântu Gheorghe „Caravana Sanovan. Servicii Medicale Mobile” care a oferit consultații medicale gratuite pentru adulți și copii din comunități vulnerabile, cu acces limitat la servicii medicale, din Sfântu Gheorghe și împrejurimi în primele două zile ale acestei ediții.

„Sanovan. Servicii Medicale Mobile a ajuns la Anonimul după 9000 de kilometri parcurși într-un an și jumătate, 400 de pacienți pediatrici și 800 de pacienți adulți.

Suntem o echipă de medici specialiști și rezidenți, gata să vină acolo unde accesul la prevenție nu există sau este îngreunat. Folosim tehnologie modernă, dar mai ales empatie. Ne-am dorit să fim aici din cel puțin două motive (nu adăugăm pe listă și selecția de filme): misiunea și valorile noastre sunt comune cu cele ale voastre, dar și cu cele ale unuia din partenerii noștri de cursă lungă – Oscar Downstream. Sanovan a fost alături încă de la debutul platformei www.româniatotănainte.ro, o platformă care susține inițiative esențiale din educație, sănătate și mediu și legăturile pe care le-ați creat timp de peste douăzeci de ani cu comunitatea din zonă ne-au ajutat să ajungem la un public țintă, cu acces limitat la prevenție medicală.” a spus Mihai Ranete, Medic primar radiologie și imagistică medicală - Institutul Clinic Fundeni și fondatorul SANOVAN. Servicii Medicale Mobile.

„Vocația mea, filmul” – proiect social-cultural de educație nonformală în rândul tinerilor din zona Deltei Dunării ajunge anul acesta la a patra ediție și păstrează tradiția din anii trecuți cu un program de activități ce vizează stimularea și facilitarea accesului la educație culturală. Participanții vor beneficia de întâlniri cu mai multe personalități din industria filmului și media, printre aceștia numărându-se: Amalia Enache (jurnalist), Florin Negruțiu (jurnalist), Emanuel Pârvu (actor și regizor), Marius Iacob (Lector Universitar la UNATC), Bogdan Ionescu (scenograf), Dan Hurduc (inginer de sunet). Paula Brezeanu (Coordonator Brand și Experiența Clienților) - E.ON Energie România, va discuta, la rândul său, cu elevii participanți.

„Vocația mea, filmul” se desfășoară în perioada 11-14 august în cadrul Festivalului ANONIMUL și este un program organizat de Asociația FAMart cu sprijinul E.ON Energie România și al Centrului Național al Cinematografiei.

O altă acțiune desfășurată în parteneriat cu E.ON Energie România este „Atelierul de reciclare creativă”, ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la nevoia de a avea un comportament responsabil față de mediu, pe termen lung, prin reducerea risipei și folosirea eficientă a surselor de energie. Alături de scenograful Bogdan Ionescu, participanții vor explora modalități de reciclare și reinventare a materialelor colectate selectiv pe durata festivalului, prin transformarea lor într-o operă de artă.

Atelierul se va desfășura vineri dimineața la Cortul Festivalului din Green Dolphin Camping.

În seria Anonimul Talks s-a discutat astăzi, pornind de la subiectul filmului de deschidere, despre situația mamelor minore în România cu jurnalistele Amalia Enache și Diana Popescu, actrița Ilinca Manolache, medicul Mihai Ranete și Andrada Cilibiu, activistă feministă la Centrul FILIA. Alte subiecte atinse în dialogul cu publicul prezent au fost: siguranța femeilor, hărțuire sexuală, cadru legal și inițiative care ar putea modera realitatea prezentă.

Următoarea discuție este programată pentru joi, 14 august, când vom intra în dialog cu regizorul Nadav Lapid, alături de Miruna Berescu (producătoare), Monica Felea (distribuitor de film), Victor Morozov (critic de film), Florin Negruțiu (jurnalist) și Emanuel Pârvu (actor și regizor) despre menirea unui artist, pornind de la filmul „Yes”.

Programul festivalului include două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, o competiție de lungmetraje, dar și proiecții în afara concursului. Toate vor avea loc în prezența membrilor echipelor de producție și vor fi prezentate atât în cinematograful amenajat în camping, cât și în sălile din Green Village.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL are loc în perioada 11-17 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării.

Programul ANONIMUL poate fi consultat pe https://bit.ly/ProgramAnonimul2025, iar biletele cu valoare zero pentru proiecțiile din săli pot fi procurate de pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-international-de-film-independent-anonimul