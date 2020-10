Animest.15: Realități paralele și povești uimitoare în cea mai amplă selecție de filme românești de până acum

Dezvoltarea și promovarea industriei de film de animație din România se numără printre principalele obiective Animest, iar festivalul celebrează și în acest an creația autohtonă printr-o secțiune competițională dedicată. Un număr record de scurtmetraje au fost înscrise în acest an în Competiția Românească, 21 dintre acestea fiind incluse în selecția autohtonă și concurând pentru premiul secțiunii. Prezențe constante în secțiunile dedicate sau animatori aflați la debut, creatorii lor s-au întrecut în abordări curajoase și imagini captivante, povești inspirate din întâmplări reale sau fantezii abstracte ilustrate spectaculos. În perioada 9-15 noiembrie, iubitorii de film din întreaga țară sunt invitați să le urmărească la cea de-a 15-a ediție Animest, o ediție specială, dedicată sărbătoririi a 100 de ani de animație românească, ce va include în program și o selecție #BestOf cu filmele câștigătoare în competițiile ultimilor ani.

Filmele care concurează la premiul secțiunii, dar și alte 2 scurtmetraje de excepție, prezentate în afara competiției, vor fi difuzate online, pe platforma de streaming a festivalului.

În primăvara acestui an, întreaga planetă s-a oprit, iar viețile tuturor s-au mutat în interior, în siguranța propriilor case. Perioada de izolare a inspirat-o pe Maria Brudașcă, regizoarea Windows 2020 – o serie de micro-povești animate care explorează relațiile pe care le descoperim prin intermediul ferestrelor.

Despre ,,acasă’’ vorbește și Invizibilii (r. 4inaroom), proiectat în premieră la Sarajevo, în care protagonista se simte prinsă între întâmplări și gânduri puse în mișcare fără voie, pe măsură ce spațiul își dezvăluie misterele și enigmele nerezolvate. Monolith (r. Alexandru-Andrei Popa) explorează dimensiuni și mai profunde ale psihicului, scoțând la lumină noi întrebări despre confortul și dorința umană.

Limita dintre realitate și visare stă la baza multora dintre abordările creative ale artiștilor români prezenți la această ediție. În Capăt de linie, regizorul Mihnea Vlad construiește un traseu între viața cotidiană și dimensiunea absurdă a visării, iar în Firul roșu (r. Alexandra Fuscaș) protagonistul primește un indiciu care-l va conduce către o descoperire uimitoare. Regizorul Bajkó Zsolt ilustrează un Vis urât, iar în Căutare (r. Erdős Tamás), oricine poate visa. Chiar și o ciupercă ce posedă puteri magice și își dorește cu ardoare să poată vorbi, pentru a putea trăi o viață reală.

În Moartea și Cavalerul (r. Radu Gaciu), distins cu o Mențiune specială la TIFF, protagonistul, închis în turnul său, este trezit de o șoaptă sinistră. Stările de neliniște și angoasă au inspirat-o și pe Adela Holdon să creeze Yellow Mood, un film în care emoțiile negative iau forma unui monstru. La rândul său, protagonistul filmului Oaspeții (r. Răzvan Aprozeanu), experimentează o metamorfoză bizară după ce care primește în dar un ceas capabil să transforme lumea reală într-un univers paralel, mult mai întunecat. În scurtmetrajul Să-nceapă petrecereaaa! (r. Amalia-Ioana Cîmpeanu), o tânără artistă este ajutată de pisicile ei să-și regăsească identitatea și creativitatea.

O întâmplare neobișnuită alertează populația unui trib nedescoperit din Africa în Undiscovered Tribe Chant (r. Adrian Cârciova), iar în Cartierul (r. Călin Gherghevici), situații neprevăzute îi împiedică pe doi prieteni dintr-un cămin studențesc din București să asculte la radio meciul echipei de fotbal favorite. Josh, un copil de 6 ani, descoperă în Thank You For Your Teeth! (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard) că pentru fiecare dinte pierdut primește cinci dolari. Face un calcul rapid și înțelege are o întreagă bicicletă în gură. Proiectul acestui film a participat anul trecut la Pitch, please!, unde a primit consultanță de specialitate.

Vaginas (r. Andreia Dobrotă) este un tribut adus frumuseții anatomiei umane, iar Sasha și Petre (r. Luca Istodor) ilustrează povestea de iubire a doi bărbați, în perioada în care România pedepsea homosexualitatea prin lege. Redsun (r. Călin Ene) vorbește despre un moment critic dintr-o istorie ipotetică a omenirii, ridicând atât problema originii noastre, cât și a grijii pe care o purtăm asupra planetei. Despre pericolul în care se află mediul înconjurător vorbește și Yellow (r. Adrian Băluță), o incursiune în vastele teritorii oceanice, care ne amintește că pentru Pământ, orice moment poate însemna ,,prea târziu’’.

Timpul este și laitmotivul filmului I'll Call You Later (r. Maria Scutaru), care vorbește despre cât de diferit percepe fiecare dintre noi ideea de ,,mai târziu”, un film care se bucură deja de un circuit festivalier promițător.

Regizoarea Elena Ciolacu transpune în imagini O poveste despre Vlad Țepeș Drăculea, înlocuind legendele populare cu fapte istorice, relatate de Ștefan cel Mare fiului său. Despre o personalitate marcantă vorbește și Joannes Kájoni (r. Szász Zsolt, Hátszegi Zsolt, Csont Zsombor), povestea unui călugăr care a trăit acum 390 de ani.

În afara competiției vor fi prezentate în acest an două filme. Miroir cel mai nou scurtmetraj al Laurei Pop, câștigătoarea Premiului Competiției românești în 2018, ultimul său film fiind realizat în timpul stagiului la celebrul studio de animație belgian Camera-etc. Candy Can, semnat de Anton Octavian și produs de studioul Safe Frame, a fost selectat în competiția internațională a ITFS, Festivalul Internațional de Animație de la Stuttgart, în mai 2020.