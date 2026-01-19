„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, prezentat în premieră mondială la Berlinale 2026, în secțiunea dedicată filmelor pentru copii!

Produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr prin compania românească deFilm și coprodus de Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions, Bulgaria) și Carmen Rizac (Avanpost Media, România), filmul „Atlasul Universului” este primul lungmetraj pentru copii regizat de Paul Negoescu.

„Atlasul Universului” este unul din cele opt titluri internaționale pentru copii selectate în competiția Berlinale Generation.



Cunoscut pentru lungmetraje apreciate de public precum „Încă două lozuri”, „Oameni de treabă”, „Două Lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”, „O lună în Thailanda” și numeroase scurtmetraje premiate, Paul Negoescu semnează scenariul filmului „Atlasul Universului” împreună cu Mihai Mincan (regizorul și scenaristul filmului „Dinți de lapte” prezentat anul trecut la Veneția și în numeroase festivaluri internaționale).



„Mă bucură selecția în secțiunea Generation a festivalului de la Berlin pentru că e cam maximul pe care-l puteam obține cu un film despre copii. Filmele de genul ăsta nu prea ajung în competițiile marilor festivaluri, iar alte festivaluri mari care să aibă secțiuni de filme cu și pentru copii nu prea mai sunt. O selecție de tipul ăsta e deosebit de importantă pentru că deschide ușa filmului către o piață internațională.”, a declarat regizorul Paul Negoescu.

„Atlasul Universului” este o aventură sensibilă despre curaj, prietenie și descoperirea de sine. Filmul urmărește un băiat de zece ani care, după ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, pornește într-o călătorie ca să-l găsească pe cel stâng.

Rolul principal este jucat de Matei Donciu, un copil talentat de 11 ani, aflat la prima sa experiență cinematografică.

Din distribuție mai fac parte actorii Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu, alături de copiii Johanna Mild, Călin Petru, Sofia Marinescu și mulți alții.

Imaginea este semnată de Ana Drăghici, iar Mihai Codleanu este editorul filmului.

De scenografie și costume s-au ocupat Iulia și Victor Fulicea.

Marius Leftărache semnează muzica și designul de sunet.

Directorul de casting al filmului a fost Florentina Bratfanof.



Secțiunea Berlinale Generation Kplus în cadrul căreia „Atlasul Universului” va avea premiera mondială cuprinde producții internaționale care explorează viețile și universurile copiilor, povești despre maturizare, promovând un tip de cinema inovator, care cultivă un dialog deschis, propun perspective intersecționale și încurajează soluții colective.



Compania deFilm a coprodus unul dintre titlurile de succes prezentate la Berlinale Generation 14plus (dedicată filmelor pentru adolescenți) - „Alis” (r. Clare Weiskopf și Nicolas van Hemelryck, coproducție Columbia/ Chile / România), câștigător al premiului Ursul de cristal pentru cel mai bun film al acestei secțiuni a festivalului în 2022.

„Atlasul Universului” este un film produs de compania de producție deFilm (România) în coproducție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Media (România), finanțat de: Centrul National al Cinematografiei, Guvernul României prin Oficiul de Film și Investiții Culturale, Eurimages - Council of Europe, Bulgarian National Film Center, Magic Lab, Cinema City, Magic Shop, Televiziunea Română, UPFAR ARGOA.

Info:

https://www.berlinale.de/en/2026/programme/202607554.html