Berlinale 2026: Bad Unicorn este distribuitorul european al anului

Distribuitorul de film Bad Unicorn a fost ales de către un juriu format din profesioniști din domeniu „pentru angajamentul și realizările remarcabile în aducerea filmelor europene de autor în fața publicului”. Juriul din acest an a fost format din Dorothee Pfister, director de achiziții Neue Visionen Filmverleih (Germania), Marta Fernandes – director distribuție & achiziții Midas Filmes (Portugalia) și Nikolai Korsgaard, director de vânzări TrustNordisk (Danemarca).

„Acum 9 ani, tot la Berlinale, descopeream filmul care ne-a determinat să devenim distribuitori de film: Despre trup și suflet a fost unul dintre cele mai mari succese pe care un film de autor le-a înregistrat în România și ne-a încurajat să continuăm. Astăzi avem peste 60 de filme în portofoliu, peste 900,000 de admisii în cinema și un public fidel cu care ne mândrim. Un premiu care ne onorează și ne responsabilizează. Te simți văzut și apreciat, dar ne și obligă să ne facem meseria tot mai bine” – au declarat Monica Felea și Ștefan Bradea, cei doi acționari care au pus bazele Bad Unicorn în România.

Premiul va fi înmânat miercuri, 11 februarie, în cadrul ceremoniei de deschidere a European Film Market 2026, la Berlin.

Motivația juriului: „Într-o țară precum România, una dintre țările cu cel mai mic număr de ecrane pe cap de locuitor din UE, asigurarea distribuției și construirea unui public pentru cinemaul de autor european reprezintă o adevărată provocare. Cu toate acestea, Monica Felea și Ștefan Bradea de la Bad Unicorn demonstrează în mod constant un nivel excepțional de angajament față de programul lor atent selectat, care în ultimii ani a inclus titluri precum Sentimental Value, Flow, Fallen Leaves, Close sau The Zone of Interest.

Pentru fiecare lansare, ei concep campanii de distribuție personalizate și inovatoare, căutând constant noi modalități de a ajunge la public și de a încuraja o interacțiune semnificativă cu publicul. Creativitatea, perseverența și credința lor profundă în puterea cinematografiei permit acestor filme să își găsească locul chiar și pe o piață extrem de dificilă.

Merită cu adevărat acest premiu, pentru spiritul și dedicarea pe care Bad Unicorn o arată în promovarea cinematografiei de artă europene într-un teritoriu atât de solicitant precum România. Sperăm că acest premiu nu numai celebrează munca remarcabilă pe care au realizat-o până acum, ci servește și ca un încurajare pentru a-și continua călătoria plină de pasiune și inspirație.”

Comunicatul oficial Berlinale: https://www.berlinale.de/en/press/press-releases/detail_275213.html

Fondată de Ștefan Bradea și Monica Felea în 2017, Bad Unicorn este o companie de distribuție de filme de autor, care lansează 12-15 filme pe an, dedicând mult timp și energie fiecărei campanii. Au distribuit cu succes titluri precum Aftersun, Perfect Days, Close, Beau Is Afraid, The Zone of Interest, Flow, YES. Printre titlurile actuale se numără: Father Mother Sister Brother, No Other Choice, Sentimental Value, Romeria, Silent Friend.