Care sunt cele 10 filme nominalizate pentru cel mai bun lungmetraj, la OSCAR 2022

Jurnaliştii de la AFP au publicat recent o prezentare generală a celor 10 filme nominalizate la categoria "cel mai bun lungmetraj".



"Belfast"



Filmul "Belfast", filmul cel mai scurt şi cel mai intim dintre producţiile nominalizate, inspirat de copilăria petrecută de regizorul Kenneth Branagh în perioada violenţelor din Irlanda de Nord de la sfârşitul anilor 1960, a fost multă vreme considerat unul dintre favoriţii ediţiei din acest an.Filmul "Belfast" a câştigat un număr mare de premii în acest sezon.

Belfast



"CODA"



O altă dramă familială intimă, "CODA" spune povestea unei adolescente de liceu, Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie în care toţi ceilalţi membri - mama, tatăl şi fratele mai mare - sunt surzi.Deşi nu era considerat un favorit până acum câteva săptămâni, "CODA" s-a impus treptat drept un potenţial câştigător, după ce a obţinut succesiv premiul pentru cea mai bună distribuţie din partea Sindicatului actorilor americani (SAG) şi premiul pentru cel mai bun film din partea Sindicatului producătorilor americani (PGA).

"Don't Look Up"



Parabolă sfâşietoare despre criza climatică, Don't Look Up" este incontestabil filmul care a aliniat în acest an cel mai mare număr de vedete în distribuţia sa.

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence şi Ariana Grande fac parte dintre vedetele care au interpretat personaje ce riscau să fie şterse de pe suprafaţa Pământului de o cometă care se îndrepta cu toată viteza spre planeta noastră, într-o indiferenţă cvasi-generală.

"Drive My Car"



Cu o durată de aproape trei ore, drama japoneză "Drive My Car" este cel mai lung film nominalizat la această categorie, o producţie lentă şi subtilă despre durere şi doliu, inspirată din trei nuvele publicate de celebrul scriitor Haruki Murakami.Acest film regizat de Ryusuke Hamaguchi are toate şansele să se impună la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional", dar pare să aibă totuşi puţine şanse să câştige Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj.

"Dune"



Veritabilă frescă SF de dimensiuni epice, "Dune" este campionul financiar al acestei ediţii: acest film a obţinut încasări de peste 400 de milioane de dolari în box-office-ul mondial, comparativ cu cele 200 de milioane de dolari obţinute împreună de toate celelalte nouă pelicule nominalizate.

"Dune" a fost nominalizat cu precădere în categorii tehnice (efecte speciale, decoruri, imagine, etc.) şi suferă din cauza unui handicap important: nicio producţie SF nu a triumfat până acum la Oscaruri de la crearea acestei gale în anul 1929, în pofida unor producţii-fenomen, precum "2001: A Space Odyssey" şi saga "Star Wars".

"King Richard"



Film biografic despre incredibila ascensiune a jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, în care rolul tatălui şi antrenorului celor două surori, Richard Williams, este interpretat de popularul Will Smith, este un lungmetraj ce poate fi considerat un cocktail câştigător, care a sedus un număr mare de spectatori.Will Smith are o interpretare nuanţată într-un film care prezintă mai degrabă o familie excepţională decât realizările sportive ale surorilor Williams şi care evită, totodată, multe clişee.



Dacă nu va triumfa în categoria "cel mai bun lungmetraj", "King Williams" are şanse mari să îi aducă un Oscar actorului Will Smith.

"Licorice Pizza"



Paul Thomas Anderson, scenaristul şi regizorul aflat în spatele unor producţii celebre, precum "There Will Be Blood" şi "Boogie Nights", este unul dintre cineaştii adoraţi la Hollywood.

Explorând o serie de cărţi poştale retro din anii 1970, "Licorice Pizza" este un lungmetraj ce propune spectatorilor o colecţie de scene uşor dezlânate, visătoare, nostalgice şi luminate cu străluciri de neon, dar care, chiar şi pentru fanii lui Paul Thomas Anderson, nu se ridică cu adevărat la nivelul filmelor sale precedente.



"Nightmare Alley"



Un alt film al unui cineast renumit care nu îşi respectă toate promisiunile, "Nightmare Alley" reuşeşte totuşi să îl atragă pe spectator în atmosfera unui circ macabru, graţie unei regii îngrijite şi pline de stil.

Însă acest film noir regizat de Guillermo del Toro, despre un mentalist care îşi foloseşte talentul pentru a escroca diverşi clienţi bogaţi, nu pare să aibă şanse să repete performanţa precedentului film al cineastului mexican, "The Shape of Water", care a triumfat la gala Oscar din 2018.



"The Power of the Dog"



După prezentarea sa în luna septembrie la Festivalul de la Veneţia, acest western sumbru şi psihologic regizat de Jane Campion era considerat marele favorit la Oscarurile din 2022.

"West Side Story"



Decizia lui Steven Spielberg de a regiza un remake al celui mai premiat musical din istoria galelor Oscar i-a lăsat perplecşi pe mulţi dintre cinefili în ziua în care celebrul cineast american a făcut acel anunţ.