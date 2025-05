Celebrul director de imagine Gavin Thurston, laureat Emmy și BAFTA, este invitat special al LYNX Festival

LYNX Festival, singurul eveniment din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură revine la Brașov în perioada 4 - 9 iunie cu un program complex de proiecții, prezentări, expoziții de fotografie, ateliere pentru copii și întâlniri cu invitați internaționali, artiști locali și reprezentanți ai ONG-urilor de mediu.

Unul dintre invitații speciali ai ediției cu numărul 3 a festivalului inițiat de Asociația România Sălbatică și Asociația Forona este Gavin Thurston, unul dintre cei mai cunoscuți cameramani specializați în filmări în zone sălbatice, colaborator al lui Sir David Attenborough pentru 20 de documentare, printre care Blue Planet II, Planet Earth II, Our Planet și Human Planet.

Gavin este laureat a cinci premii Emmy și două premii BAFTA, iar munca sa l-a purtat timp de mai bine de 30 de ani prin întreaga lume, în cele mai ascunse și inaccesibile colțuri ale planetei - inclusiv Polul Nord și Polul Sud. Este responsabil pentru sute de imagini uluitoare ale unora dintre cele mai valoroase și rare specii de animale și este autor al cărții „Călătorii în sălbăticie”, unde relatează despre experiența sa. Cartea este disponibilă și în România și poate fi comandată online de pe Pilotbooks.ro.

Descrisă ca fiind „un jurnal scris fără inhibiții” (Nature), „o colecție de imagini revelatoare surprinse dincolo de lentilă” (Times Literary Supplement) sau „povestea captivantă a unei cariere fascinante”, cartea „Călătorii în sălbăticie” va avea în cadrul programului LYNX Festival o prezentare făcută chiar de autorul ei: „Printre călătorii și filmări, ochii mei s-au deschis larg spre lumea naturală. Vă aștept să-mi fiți alături pentru perspectiva mea personală din culisele acestor aventuri.”.

„Este o mare onoare să fiu invitat la un festival care celebrează viața sălbatică, arta de a împărtăși povești și puterea naturii de a ne inspira și de a ne conecta, așadar aștept cu entuziasm luna iunie pentru a participa la LYNX Festival. Ca om care și-a petrecut toată existența filmând viața sălbatică din întreaga lume, sunt încântat să mă aflu într-un loc în care sălbăticia încă prosperă și să întâlnesc și alți oameni care împărtășesc un respect profund pentru aceasta. Aștept cu nerăbdare să aduc povești de pe teren, să aud ce spun iubitorii de natură, colegii realizatori de filme și specialiștii din ONG-urile de mediu și să iau parte la ceea ce știu că va fi o celebrare pasionată și profundă a lumii naturale.”, a declarat Gavin Thurston.

Programul celei de-a 3-a ediții LYNX Festival este o escapadă prin întreaga lume, unde spectatorii au șansa să pătrundă în viața sălbatică a Europei, Africii și Asiei, prin intermediul unor filme documentare care vor fi proiectate în premieră în România.

Unul dintre acestea este Lions of the Skeleton Coast, o poveste cu adevărat uimitoare despre trei pui de leu orfani care trebuie să supraviețuiască pe mortala Coastă a Scheletelor din Namibia. Documentarul, regizat de Will și Lianne Steenkamp (laureați pentru munca lor în domeniu cu două premii Emmy), are deja în palmares 13 premii internaționale câștigate în ultimul an în festivaluri prestigioase (Jackson Wild FF, Wildscreen FF, Nature Namur FF, Cannes Corporate & Media Awards) și numeroase alte nominalizări. Așa cum povestesc chiar regizorii, producția este „o poveste de familie - o cronică a legăturilor dintre frați și a forței de grup, chiar dacă mic, redefinit de circumstanțe. Prin călătoria lor, sperăm să inspirăm publicul cu o narațiune despre speranță și posibilități, ilustrând cum, chiar și în cele mai dure peisaje, viața găsește o cale să prospere cu determinare și ingeniozitate.”.

Din Africa publicul va fi purtat în Asia, mai exact în India, pentru a vedea un documentar autentic și plin de creativitate, care reînvie poveștile binecunoscute ale personajelor lui Rudyard Kipling - Bagheera, Baloo, Kaa și Shere Kan, arătându-ne comportamentul real al acestor animale în peisajul divers al junglei indiene. Imaginile și poveștile aduse pe ecran în The Real Jungle Book (r. Jeremy Hogarth) au fost filmate timp de 4 ani de o echipă formată exclusiv din cameramani locali.

Revenim în Europa, unde cineastul Asgeir Helgestad aduce un omagiu magnific și intim naturii periclitate din Norvegia, în A Call From the Wild. De la viața albinelor de la ferma sa, la renii sălbatici de pe munții înalți și pufinii de pe țărmul oceanului, el prezintă frumusețea naturii aflate în pericol și urmărește acțiunile umane responsabile pentru declinul acesteia.

Înainte de întâlnirea cu publicul care va fi prezent la Brașov în mini-vacanța de Rusalii, organizatorii LYNX Festival au pregătit un eveniment special la București, pe 21 mai, la Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografice „I. L. Caragiale”. Dan Dinu, directorul artistic al festivalului, va susține un masterclass dedicat studenților de la imagine, despre realizarea de film documentar de natură. Momentul va fi urmat de proiecția documentarului Cactus Hotel (r. Yann Sochaczewski), câștigător al Trofeului LYNX Festival din 2024, de prezentarea programului complet de anul acesta, lansarea trailer-ului ediției, precum și de discuții libere cu organizatorii festivalului.

