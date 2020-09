Cinemateca TIFF la Timișoara: proiecții săptămânale în spațiul FABER

Cinemateca TIFF vine pentru prima dată la Timișoara, într-un spațiu cultural nou, care-și propune să devină punctul de întâlnire al industriilor creative și mediului ONG din Timișoara: FABER. Proiecțiile vor avea loc în aer liber, în fiecare joi, începând din 10 septembrie și până pe 22 octombrie.

Filme multi-premiate care au făcut înconjurul marilor festivaluri și au atras valuri de simpatie la cea de-a 19-a ediție TIFF se vor vedea, în această toamnă, pe marele ecran din Timișoara. Săptămânal, iubitorii de cinema sunt invitați să descopere cele mai așteptate titluri ale anului, parte dintr-o selecție spectaculoasă din care nu vor lipsi câștigătorul Premiului secțiunii Zilelor Filmului Românesc și filmul distins cu Premiul pentru regie la TIFF 2020. Proiecțiile vor fi organizate exclusiv în aer liber, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare.

10 septembrie

Acasă, regia Radu Ciorniciuc

România, Germania, Finlanda, 2020 | 86'

În sălbăticia din Delta Văcărești, nouă copii împreună cu părinții lor au trăit în armonie cu natura timp de 20 de ani - până când au fost forțați să facă tranziția către marea junglă urbană a Capitalei.

Premiul secțiunii Zilele Filmului Românesc la TIFF; Premiul pentru Cea mai bună imagine la festivalul de la Sundance, Premiul special al juriului la festivalul de la Salonic, Premiul „Human Rights” la festtivalul Sarajevo IFF.

17 septembrie

Patrick, regia Tim Mielants

Belgia, Olanda, 2019 | 97'

Patrick este omul bun la toate în tabăra de nudişti a tatălui său. Bărbatul îşi rătăceşte ciocanul favorit şi e gata să nu lase niciun cotlon necercetat pentru a-l regăsi. Şi când tatăl său moare, misiunea lui Patrick capătă repede dimensiuni existenţiale...

Premiul pentru regie la TIFF 2020 și la Karlovy Vary 2019.

24 septembrie

Ținutul/ The County, regia Grímur Hákonarson

Islanda, Danemarca, Germania, Franţa, 2019 | 92'

Inga, o crescătoare de vaci trecută de prima tinereţe, se răzvrăteşte împotriva influentei cooperative locale. Femeia încearcă să convingă şi alţi fermieri să i se alăture, dar întâmpină o neaşteptată rezistenţă. La ce viclenii va trebui să recurgă Inga pentru a trăi aşa cum vrea?

8 octombrie

Madre, regia Rodrigo Sorogoyen

Spania, Franţa, 2019 | 129'

A trecut un deceniu de când fiul de şase ani al Elenei a dispărut fără urmă. Femeia întâlneşte un adolescent care îi aduce aminte de fiul ei, iar cei doi vor începe o relaţie cu urmări neaşteptate.

Premiul pentru Cea mai bună actriţă în secţiunea Orizzonti la Festivalul de la Veneţia, 2019.

15 octombrie

Servants, regia Ivan Ostrochovský

Slovacia, România, Cehia, Irlanda, 2020 | 78'

1980. Michal şi Juraj studiază la un seminar teologic din Cehoslovacia totalitară. Fiecare seminarist trebuie să decidă: va colabora cu regimul comunist sau va refuza, devenind astfel ţintă a supravegherii draconice a poliţiei secrete. Un nou rol excelent într-un film străin al actorului Vlad Ivanov. Co-produs în România de Libra Film Productions.

Premiera mondială la Berlinale 2020, în secțiunea Encounters.

22 octombrie

DAU Natasha, regia Ilya Khrzhanovsky

Germania, Ucraina, Marea Britanie, Rusia, 2020 | 138'

Un experiment unic în cinematografie, filmat timp de câțiva ani într-un studio imens în Ucraina, unde viața în societatea stalinistă a fost recreată în detaliu și unde mii de oameni au fost angajați să trăiască 24 de ore din 24. În primul film din serie, Natasha este şefă la cantina unui institut secret de cercetări din Uniunea Sovietică. La o petrecere întâlneşte un cercetător francez venit în vizită şi cei doi ajung să petreacă noaptea împreună. A doua zi femeia este chemată la KGB pentru interogatoriu...

Ursul de Argint pentru Contribuţie artistică deosebită la Berlinale 2020. *Nerecomandat minorilor.

FABER este o clădire pe Bega, ce face parte de ceva timp din povestea Timișoarei; o clădire ce a aparținut Fabricilor Unite de Ulei și Săpun din 1844, apoi Fabricii Lumina în 1948, iar în istoria recentă, Fabricii Azur. FABER înseamnă 820 de metri pătrați de clădire și 2500 de metri pătrați de teren, transformați într-un centru cultural independent. FABER este o echipă, care a dezvoltat alături și pentru comunitatea locală, numeroase proiecte de-a lungul ultimilor ani: Alergotura, AMBASADA, Banat IT, BEGA!, BETA - bienala timișoreană de arhitectură, F O R, Fundația Comunitară Timișoara, JazzTM, LIGHT EDU, PLAI, Timotion, Upgrade My City și Undelocuiesc.eu

Cinemateca TIFF este un proiect al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) menit să promoveze cinema-ul independent și să faciliteze întâlnirile dintre creatorii de cinema și public.