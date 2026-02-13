„Crime 101”, un film mai mult psihologic decât polițist 

Dar e mai mult decât un thriller polițist, la o analiză mai atentă a conținutului. Este despre vinovăție și despre alegeri surprinzătoare, despre profilul psihologic al tâlharului niciodată prins, al agentului de asigurări care poate vinde nimic la prețuri uluitoare, al polițistului incoruptibil care renunță la principii, alegând altă cale. Toate aceste fețe ale omului contemporan din societatea occidentală se întâlnesc în „Crime 101” - după nuvela cu același nume a lui Don Winslow, lansată în 2020 -, într-o situație care evidențiază ce au în comun oameni care par din lumi ce nu se pot întâlni vreodată.

Intrat de săptămâna aceasta în cinematografele din România, „Crime 101” este un film al răsturnărilor de situație, în ceea ce ar putea părea, la prima vedere, un thriller polițist cu final fericit. Produs anul acesta, în regia lui Bart Layton, filmul îi are ca protagoniști pe Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte și Halle Berry, la bază fiind nuvela mai mult psihologică și de analiză socială decât polițistă a lui Don Winslow.

Pornind de la această nuvelă care propune publicului încă o poveste polițistă despre hoți de diamante, personajele filmului sunt create cu foarte mare atenție la detalii. Fiecare personaj întruchipează un tipar uman ce spune povestea tristă a unei categorii sociale.

Hoțul genial pare bărbatul ideal, echilibrat, organizat, bun strateg în operațiunile ilicite, dar care nu rănește pe nimeni, în timpul jafurilor. Latura pozitivă a personalității misteriosului cuceritor care reușește să-și seducă ținta - agenta de asigurări de la care vrea să obțină informații despre următorul jaf - are la bază povestea tristă a unui copil abandonat, racolat de un mafiot, dar care și-a depășit condiția, prin propriile eforturi.

Ceea ce nu poate descoperi o femeie obișnuită reușește să „citească” imediat agenta de asigurări: „un om care a avut viața marcată de haos își construiește ordinea”. La rândul ei, agenta întruchipează tiparul femeii de carieră, cu o profesie bazată pe o profundă cunoaștere a psihologiei tiparelor umane pe care le abordează. Poartă drama femeii care și-a dedicat viața idealului de a construi o carieră de succes, a avut încredere în partenerii de afaceri, dar e pusă în fața unei realități crude: la 53 de ani, firma nu mai are nevoie de ea și totul a fost o minciună de care au profitat alții.

Tipare umane și profesionale sacrificate de societate

Analiza psihologică făcută de agenta de asigurări e aproape la fel de bună ca a polițistului care e obișnuit să caute tipare umane în detalii, pentru a-nțelege profilul psihologic al infractorului. La rândul lui, polițistul ajunge într-un moment al vieții și al carierei în care i se spune că nu-și va putea depăși niciodată condiția umilă și poziția de subaltern, șefi fiind mereu alții.

După o cursă infernală în căutarea jefuitorului de diamante, o situație neașteptată răstoarnă toate principiile pe care s-a bazat viața celor trei personaje. Polițistul e surprins de solicitarea venită din partea agentei de asigurări care-i mărturisește că a-ncălcat legea și a contribuit cu informații despre propriul ei angajator, pentru următorul jaf. Are de ales între a o trimite după gratii sau a mușamaliza situația.

Apoi ajunge la cel pe care-l căuta, dar are de ales între a aplica legea sau a face dreptate socială altfel, după ce descoperise, în anchetă, că bogătașul pe care trebuia să-l apere de jaf făcuse avere doar prin încălcarea repetată a legii, dar nu fusese niciodată prins.

Diamantele schimbă destinul personajelor

Finalul este al răsturnărilor de situație, în cascadă - un „happy-end” care spune ce s-ar întâmpla dacă tiparele s-ar sparge și alegerile făcute stereotipal de personaje din aceleași categorii comportamentale și sociale ar lua altfel de decizii, nu cele conforme cu principiile după care se ghidează în mod obișnuit.

Cui trebuie să i se facă dreptate și cine este hoțul de diamante? Bogătașul care pare cinstit sau jefuitorul? Agenta de asigurări care și-a sacrificat viața pentru companie sau patronii care sunt jefuiți? Polițistul bun, dar niciodată avansat în funcție, părăsit de soție și luat în derâdere de colegi sau sistemul legislativ pe care l-a servit toată viața, fără a primi ce merita?

Un pumn de diamante rezolvă toate aceste probleme socio-profesionale, doar pentru că el, polițistul pus în fața acestei dileme, alege să facă dreptate altfel...

Dincolo de analiza psihologică și de thrillerul polițist, filmul aduce câteva inovații de imagine care pot fi gustate de public doar pe marile ecrane - peisaje urbane grandioase, cu efecte vizuale foarte puternice, doar în cinematografe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹