Documentar exploziv despre MISA: Mărturii șocante ale victimelor lui Gregorian Bivolaru

Sericlul "Twisted Yoga", realizat de regizoarea britanică Rowan Deacon, va fi lansat vineri, 13 martie, pe Apple TV, și prezintă cazuri tulburătoare de îndoctrinare lentă.

Povestea din spatele investigației

La 73 de ani, fondatorul MISA/Federația Atman Yoga așteaptă procesul în Franța, arestat din 2023 pentru viol, răpire și trafic de persoane.

Femeile intervievate colaborează cu justiția franceză. Greogorian Bivolaru a refuzat să comenteze, negând acuzațiile.

Producătorii subliniază perspectiva psihologică.

"A fost clar de la început că, dacă vrem să explorăm această poveste, trebuie să o înțelegem psihologic, din perspectiva femeilor implicate în școală. Ideal era să găsim femei care au mers destul de departe în învățăturile și practicile organizației. Am încercat să aflăm dacă există și alte femei dispuse să vorbească despre experiențele lor, fie că erau încă în organizație, plecau sau plecaseră deja. Practic am călătorit și am discutat cu oameni care ne-au pus apoi în legătură cu alții"", explică regizoarea pentru Variety, potrivit observatornews.ro.

Mărturii cheie și mecanisme de control

Foste membre ale sectei, precum Ash și Ziggy, detaliază procesul gradual de manipulare, legat de sexualitate, ca "drum spre iluminare". Regizoarea descrie "sindromul broaștei fierte", adaptare lentă la ideologii toxice, ducând la pornografie online pentru unele victime.

În documentar vorbesc femei educate, atrase prin yoga.

Documentarul evită spectacolul, focalizându-se pe partea psihologică.

