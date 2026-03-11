Inelul uriaș purtat de Cher la nunta fiului ei: Logodnicul artistei este cu 40 de ani mai tânăr

Artista a purtat inelul pe degetul inelar al mâinii stîng, alimentând zvonurle despre o posbilă logodnă cu partenerul ei, Alexander Edwards, cu 40 de ani mai tânăr.

Relația dintre Cher și Alexander Edwards

În vârstă de 79 de ani, Cher a fost una dintre cele mai admirate prezențe la evenimentul de familie. Aceasta a purtat un inel cu un diamant uriaș, alături de o verighetă asortată, detaliu care a stârnit imediat întrebări despre o posibilă logodnă cu producătorul muzical.

Relația dintre Cher și Alexander Edwards a devenit publică la finalul anului 2022 și a atras atenția încă de la început din cauza diferenței de vârstă de patru decenii dintre cei doi. Cuplul s-a despărțit pentru scurt timp, în mai 2023, și s-a împăcat ulterior, iar aparițiile lor împreună au devenit din ce în ce mai frecvente.

Viața personală anterioară

Artista a mai fost căsătorită de două ori: cu Sonny Bono, între 1964 și 1975, mariaj din care s-a născut Chaz Bono, și cu Gregg Allman, între 1975 și 1979, cei doi avându-l împreună pe Elijan Blue Allman.

La rândul său, Alexander Edwards a avut o relație cu modelul și actrița Amber Rose, cei doi având un fiu, Slash Electric Alexander Edwards.

Întrebată în trecut despre relația cu partenerul ei mai tânăr, Cher a răspuns cu umor la comentariile privind diferența de vârstă. „Dragostea nu știe matematică”.

Artista a mai spus că acesta o traează „ca pe o regină”, iar cei doi par să se bucure de o relație solidă, fiind văzuți frecvent împreună la evenimente publice, potrivit spynews.ro.

