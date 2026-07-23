„Eu contez”, debutul în lungmetraj al actriței și regizoarei Alina Șerban, va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția

Scris și regizat de Alina Șerban, „Eu contez” este o coproducție România (microFILM), Germania (2Pilots Filmproduction) și Belgia (Frakas Productions, Lemming Film), care explorează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine.

Vorbit în română și romani, filmul spune povestea Rebecăi, o tânără romă care este pe cale să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Își pune toate speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va oferi, în sfârșit, o familie, însă nu bănuiește că drumul spre maturitate va fi mai greu decât și-a imaginat.

„Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experiențe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveștile despre ce înseamnă să fii fată, romă și să fii în sistemul de protecție a copilului sunt aproape inexistente. Prin «Eu contez» mi-am dorit să construiesc o punte către o înțelegere mai profundă a acestor experiențe și să spun, înainte de toate, o poveste despre umanitate. Faptul că acest film își începe drumul la Veneția înseamnă enorm pentru mine.”, a declarat Alina Șerban.

„Eu contez” este rezultatul unui proces de cercetare artistică desfășurat timp de peste patru ani împreună cu tineri din sistemul de protecție socială. În această perioadă, Alina Șerban a realizat alături de ei mai multe scurtmetraje documentare și spectacole de teatru. Universul autentic al filmului s-a construit la intersecția dintre experiența personală a regizoarei și experiențele și vocile acestor tineri.

Din distribuția filmului fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Alături de aceștia, în film joacă și 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Festivalul Internațional de Film de la Veneția/ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica va avea loc în perioada 2-12 septembrie 2026. „Eu contez” este selectat alături de alte șapte titluri în secțiunea Spotlight, dedicată filmelor de public, caracterizate prin inovație și creativitate în modul în care relaționează cu acesta. Filmul concurează pentru Premiul Publicului oferit de Armani Beauty și Premiul Luigi de Laurentiis pentru Cel mai Bun Debut acordat de un juriu internațional.

Pentru Alina Șerban, această selecție marchează și o revenire la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. În 2023, actrița a fost prezentă în competiția Orizzonti, cu lungmetrajul „Housekeeping for Beginners”, în regia lui Goran Stolevski, iar anul acesta revine la Veneția, de această dată în calitate de regizoare.

Produs de Ada Solomon și Carla Fotea, echipa filmului a fost completată de: Nona Cătușanu (imagine), Letiția Ștefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume), Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez, Jean Stephane Garbe (sunet).

Câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță la Premiile Asociației Actorilor din Germania pentru rolul din Gipsy Queen (2019), Alina Șerban este absolventă a prestigioaselor Tisch School of the Arts (New York), Royal Academy of Dramatic Art – RADA (Londra) și UNATC.

În 2024, a fost decorată de Președintele României cu Ordinul Meritul Cultural, în grad de Cavaler. Este prima regizoare romă de film și teatru din România și, de peste un deceniu, dezvoltă proiecte artistice dedicate copiilor și tinerilor din medii dezavantajate, precum și comunităților rome.

microFILM este una dintre cele mai cunoscute și apreciate companii de producție independente din Europa, cu numeroase filme prezentate în peste 50 de competiții internaționale.

Condusă de un colectiv de producători experimentați — Ada Solomon, Carla Fotea, Diana Caravia și Alexandru Solomon — , microFILM are în portofoliu premii importante precum Ursul de Aur pentru „Babardeală cu bucluc” (regia Radu Jude) și Leopardul de Argint, Premiul Special al Juriului, Locarno 2019 pentru „Ivana cea Groaznică” (regia Ivana Mladenović). Cele mai recente producții, „Sorella di Clausura” (r. Ivana Mladenović) și „Dumnezeu nu ne va ajuta” (regia Hana Jusic), au avut, de asemenea, un parcurs internațional excepțional.



„Eu contez” este o producție microFILM România, 2Pilots Filmproduction Germania și Frakas Productions Belgia, în co-producție cu ZDF Das kleine Fernsehspiel, Lemming Film Belgia, Avanpost Media, Orange & Be tv, Proximus, Shelter Prod și Televiziunea Română.

Filmul este susținut de Centrul Național al Cinematografiei din România, Guvernul României, Programul Creative Europe Media al Uniunii Europene, Film-und Medienstiftung NRW Germania, Centrul pentru Film și Audiovizual al Federației Wallonia-Bruxelles, Programul de Tax Shelter al Guvernului Federal Belgian, Taxshelter.be & ING, The Belgian Development Cooperation și realizat în asociere cu ZDF/ARTE.