Filmul „After the End”, în regia lui Pablo César, ajunge în România în cadrul Bucharest International Film Festival 2025

Proiecția acestui film marchează o ocazie rară pentru publicul român de a intra în contact cu o operă ce explorează cu subtilitate legătura dintre artă, memorie și sfârșitul vieții.

Filmul spune povestea Gloriei, o artistă argentiniană în vârstă de 86 de ani, care, în pragul senectuții și al bolii, rememorează deceniile care i-au definit existența. Povestea devine o confesiune tandră și lucidă despre iubire, traumă, pierdere și puterea transformatoare a artei. Gloria nu este doar personajul principal al unui film, ci și un simbol al unei generații care a făcut din creație un mijloc de supraviețuire și de rezistență în fața vremii. În același timp, filmul traversează, prin ochii Gloriei, câteva dintre cele mai tensionate și contradictorii perioade din istoria Argentinei, punând în lumină felul în care societatea și cultura s-au transformat sub presiunea vremurilor.

Inspirat de viața Luzei Fernández de Castillo, pictoriță, scriitoare și curator cu o amprentă profundă asupra scenei artistice din Buenos Aires, „After the End” devine și un portret al unei femei care a trăit cu intensitate, într-un secol marcat de rupturi, represiuni și renașteri culturale. Dincolo de dimensiunea personală, filmul este un omagiu vibrant adus literaturii – în special lui Jorge Luis Borges și Federico García Lorca și unui mod de a înțelege arta ca terapie, luptă și eliberare.

Proiectul marchează o nouă etapă în cariera cineastului Pablo César, cunoscut internațional pentru demersul său unic de a aduce în prim-plan perspective culturale din Africa, India și America Latină. „After the End” este un film al memoriei colective filtrate prin experiența unei singure femei și în același timp o meditație despre moarte ca act creator.

Cu participări notabile la festivaluri precum Mar del Plata, Granada, Kolkata, Biarritz și Cervantes Institute în New Delhi, filmul își continuă traseul festivalier cu selecția la BIFF, consolidându-și statutul internațional și atrăgând atenția criticii de specialitate.

Montajul poartă semnătura Liliana Nadal, editoare reputată și membră a Academiei de Arte și Științe Cinematografice din Argentina, o colaboratoare de cursă lungă a lui Pablo César, ale cărei contribuții în cinemaul latino-american sunt recunoscute pentru finețea și rafinamentul narativ.

„After the End” nu face promisiuni facile, nu oferă consolare, dar propune un catharsis. Este o invitație la introspecție, un poem cinematografic despre sfârșit și creație, despre femei care nu se sting, ci ard până la capăt.

Proiecția filmului va fi urmată de o sesiune de Q&A în prezența regizorului Pablo César, care este și membru al juriului competiției de lungmetraj BIFF 2025, alături de actrița principală, Luzei Fernández de Castillo, și Liliana Nadal, editorul filmului. Cei trei vor fi prezenți la București, oferind publicului ocazia de a pătrunde în culisele acestei producții marcante.

Cea de-a XXI-a ediție a BIFF va avea loc între 19 și 28 septembrie 2025, reunind o selecție de filme internaționale în premieră națională, în cadrul singurei competiții de lungmetraje organizate în București. Festivalul include șase secțiuni: competiție de lungmetraj, competiție de scurtmetraj, panorama, autori români, retrospectiva și istorie & cinema.

Organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii, BIFF 2025 își continuă misiunea de a aduce în fața publicului românesc cele mai relevante și curajoase voci ale cinematografiei mondiale.

Pentru detalii suplimentare despre programul festivalului și cele mai recente noutăți ale acestei ediții, accesați biff.com.ro sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹