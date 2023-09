Filmul Băieți Deștepți, cu Olimpia Melinte, Ruby, Alex Velea și alte nume sonore, în cinematografe din 13 octombrie!

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

“Filmul Băieți Deștepți a fost o provocare și, în aceeași măsură, o bucurie. Toată experiența a venit peste mine cu zile de filmare pline de umor, cu întâlniri inedite și mai ales cu satisfacția de a fi alături de colegi ce m-au inspirat și mi-au dat ocazia să revin cu drag pe set. Sper ca publicul să guste din plin această experiența cinematografică!”, a spus Olimpia Melinte.

Pe coloana sonoră a filmului regăsim piesa Băieți Deștepți, de la Johny Romano & Connect-R. Fanii celui din urmă au parte și de o surpriză: pentru prima oară, o vor vedea pe marile ecrane pe fiica lui Connect-R, Maya-Maria Mihalache. Pe soundtrack-ul filmului îi găsim și pe Alex Velea (care face parte și din distribuție) și YNY Seby.

“Sunt prieten cu Tibi (n.a. actor/producător Băieți Deștepți) de câțiva ani, am și colaborat în această perioadă și de aceea, când mi-a propus un rol în filmul Băieți Deștepți, am acceptat cu mare drag. A fost o experiență inedită, mai ales că am filmat într-un penitenciar. Joc alături de mulți actori celebri și mă simt onorat că fac parte din acest proiect. Sper să vă placă rolul meu și felul în care i-am dat culoare. Vă așteptăm în cinematografe. P.S.: Am făcut și o piesă pentru Băieți Deștepți, alături de YNY Seby. Enjoy!”, a declarat Alex Velea.

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, protagoniștii filmului, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, de data aceasta în rolul notoriului Narcis. Din distribuția filmului fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹