Victor Ponta spune că va candida: E bine să avem mai mulți candidați care să vrem schimbarea sistemului

Ponta a menționat că votanții au dreptul să aleagă dintre mai mulți candidați, iar, în acest moment, 'schimbarea în România nu poate fi adusă doar de candidatura lui Georgescu'.



'Opinia mea este foarte clară: în România trebuie să candideze oricine are drepturi și nu încalcă Constituția. Și asta cred eu că ar trebui să candideze toată lumea și ar trebui să-și aleagă oamenii președintele, ceea ce, probabil, se va întâmpla în luna mai, dacă nu se reia turul al doilea', a afirmat Ponta, la Parlament.



Întrebat dacă a luat o decizie în privința candidaturii sale la Președinție, Ponta a spus: 'Binențeles că am luat decizia'. Întrebat dacă va candida, el a răspuns: 'Bineînțeles'.



Chestionat dacă va părăsi PSD, Ponta a replicat: 'Conducerea PSD va decide ceea ce e bine pentru conducere, eu fac ceea ce e bine pentru votanții PSD'.



Întrebat dacă confirmă cu subiect și predicat că își va depune candidatura, Victor Ponta a adăugat: 'Vă confirm că nu voi lăsa votanții fără candidat'.



'Nu știu ce vor face (cei din conducerea PSD - n.r). Este treaba lor ce fac. Eu cred, încă o dată, că votanții, și cei ai PSD și cei ai PNL și cei care nu votează PSD și PNL, au dreptul să aleagă dintre mai mulți candidați și eu cred că în acest moment schimbarea în România nu poate fi adusă doar de candidatura domnului Georgescu și e bine să avem mai mulți candidați care să vrem schimbarea sistemului', a arătat el.



Întrebat dacă va candida ca independent, Ponta a răspuns: 'Cu siguranță nu voi candida din partea PSD - PNL'.



În legătură cu informațiile apărute în publicația Bloomberg conform cărora administrația lui Donald Trump ar exercita presiuni asupra României pentru a permite candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, deputatul PSD a spus că el este pro-american.



'Eu cred că America exercită o influență pozitivă asupra României. Noi suntem suverani dacă poporul decide și dacă politicienii decid în interesul României. Până acum, în ultimii ani, liderii țării au decis în interesul lor personal și al altor țări, nu în interesul României și asta trebuie să se schimbe. (...) Eu cred că e foarte bun parteneriatul României cu Statele Unite ale Americii și cred că democrația care a învins în America trebuie să învingă și în România. Da, în America este democrație, în România nu și va fi și în România', a menționat Ponta.



Întrebat dacă sunt elemente care să ducă la invalidarea candidaturii lui Georgescu, acesta a spus: 'Nu sunt judecător la Curtea Constituțională și nu pot să vorbesc cu numele lor'.



'Pot să spun un singur lucru: cred că românii au dreptul să-și aleagă președintele dintre toți cei care au dreptul legal de a candida', a subliniat Ponta.



În opinia sa, 'partidele politice care au condus până acum România trebuie să se reformeze radical sau altfel vor fi scoase din Parlament de către votanți, nu de către un președinte sau de către o decizie''. ''Da, trebuie să se reformeze pentru că mesajul românilor a fost foarte clar: nu mai vor partidele actuale, în forma actuală', a completat Victor Ponta.



Întrebat în legătură cu faptul că face parte dintr-un partid clasic, el a răspuns: 'De fiecare dată, de exemplu în 2010, atunci când PSD a pierdut alegerile, am adus o schimbare și o reformă'. 'Cred că e nevoie ca partidele clasice să se reformeze în continuare și cred că asta înțeleg toți membrii săi', a adăugat Victor Ponta.



El a mai spus că este de acord că România trebuie să-și reia suveranitatea.



'Și eu sunt de acord cu ce a spus Elon Musk și România trebuie să-și reia suveranitatea, în sensul în care liderii săi, de la domnul Iohannis la toată echipa din jurul lui, au condus România pentru interesele altora, nu ale românilor', a explicat Ponta.

