Regizorul român Cristian Mungiu, nominalizat la prestigiosul trofeu Palme D’Or

„Fjord” este, în mai mare măsură decât oricând în cariera mea, rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducții extinse și a unei distribuții internaționale care au acționat împreună în cel mai solidar mod cu putință. A fost o bucurie să lucrez cu un grup de actori formidabili, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, și le mulțumesc tuturor pentru efortul de a mă fi urmat, cu atâta generozitate, în felul meu de a face filme. Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecție la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat și așteptat ca nicăieri altundeva în lume', a declarat Cristian Mungiu, potrivit unui comunicat Mobra Films transmis joi AGERPRES.



„Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și totodată primul film 'românesc' în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan.



Pelicula a fost filmată în mare parte în Norvegia, în primăvara anului 2025, și reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză și română.



Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori, se arată în prezentarea peliculei.



Sebastian Stan interpretează rolul unui tată ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare.



„Sunt încântat să mă întorc la Cannes cu această poveste importantă și universală despre familie și despre felul în care ea poate fi ea pusă la încercare atunci când valorile și viziunile asupra lumii diferă. Să lucrez împreună cu un cineast reputat precum Cristian Mungiu pe o poveste românească, într-o coproducție românească și alături de o echipă incluzând mulți români a fost o mare bucurie pentru mine și împlinirea unei dorințe pe care o aveam de ani de zile. Abia aștept să împărtășesc acest film cu exigenții spectatori de la Cannes, dar și cu cei din întreaga lume”, a spus Sebastian Stan.



Din distribuție fac parte, alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve: Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu. Renate Reinsve interpretează rolul unei mame aflate între două culturi, preocupată de binele copiilor săi.



„Filmarea pentru 'Fjord' a fost una dintre cele mai grozave experiențe pe care am avut-o în viața mea. Am învățat atât de multe de la Cristian și de la felul lui de a aborda atât personajele, cât și secvențele în ansamblu, iar locurile în care am filmat au fost extraordinare. Sunt foarte fericită să mă întorc la Cannes și mândră să fiu parte din acest proiect”, a spus Renate Reinsve.



„Fjord” este cel de-al cincilea film consecutiv al lui Cristian Mungiu selectat în competiția de la Cannes, după 'RMN' (2022), 'Bacalaureat' (premiul pentru regie, 2016), 'După dealuri' (premiile pentru scenariu și interpretare feminină, 2012) și '4 luni, 3 săptămâni și 2 zile' (Palme d'Or, 2007). În 2013, regizorul a fost membru al juriului festivalului.



Considerat cel mai important eveniment cinematografic din lume, Festivalul de Film de la Cannes are loc anul acesta între 12 și 23 mai. În competiția oficială au fost selectate 22 de filme din peste 2.900 înscrise.



„Fjord„ este o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda.

Festivalul de la Cannes 2026 - Filmele din Selecţia Oficială

Delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, a dezvăluit lungmetrajele incluse în Selecţia Oficială a ediţiei din acest an (12-23 mai) în cadrul unei conferinţe de presă care a fost organizată joi la cinematograful Pathe Palace din Paris, la care a fost prezentă şi preşedinta festivalului, Iris Knobloch, relatează screendaily.com.



Thierry Fremaux a dezvăluit că 2.541 de filme au fost propuse pentru a fi selectate la cea de-a 79-a ediţie a festivalului - cu 1.000 mai multe decât în urmă cu 10 ani, dar mai puţine decât recordul de anul trecut, când au fost înregistrate 2.909 de propuneri.



Delegatul general al festivalului a anunţat apoi titlurile celor 21 de lungmetraje selectate în competiţia de la Cannes din acest an. El a precizat că în competiţie ar putea fi adăugat în perioada următoare încă un film şi că acesta aparţine unui regizor cunoscut.



Din competiţia de la Cannes 2026 vor lipsi însă mai multe filme aşteptate cu nerăbdare de cinefili, precum "Paper Tiger", regizat de un cineast american care este prezent adeseori pe Croazetă, James Gray, precum şi "The Entertainment System Is Down", regizat de Ruben Ostlund, un cineast care a câştigat deja de două ori trofeul suprem, Palme d'Or.



Juriul competiţiei din acest an va fi regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook. Barbra Streisand şi Peter Jackson vor fi recompensaţi fiecare cu trofeul Palme d'Or onorific.



Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 12-23 mai.



Evenimentul din acest an va fi deschis de comedia de epocă "La Venus electrique", regizată de Pierre Salvadori, a cărei acţiune este plasată în anii 1920.



SELECŢIA OFICIALĂ



Competiţie:



"Minotaur", de Andrey Zvyagintsev

"The Beloved", de Rodrigo Sorogoyen

"The Man I Love", de Ira Sachs

"Fatherland", de Pawel Pawlikowski

"Moulin", de Laszlo Nemes

"The Birthday Party", de Lea Mysius

"Fjord", de Cristian Mungiu

"Notre Salut", de Emmanuel Marre

"Gentle Monster", de Marie Kreutzer

"Nagi Notes", de Koji Fukada

"Hope", de Na Hong-jin

"Sheep In The Box", de Hirokazu Kore-eda

"Another Day", de Jeanne Herry

"The Unknown", de Arthur Harari

"All Of Sudden", de Ryűsuke Hamaguchi

"The Dreamed Adventure", de Valeska Grisebach

"Coward", de Lukas Dhont

"The Black Ball", de Javier Ambrossi, Javier Calvo

"A Woman's Life", de Charline Bourgeois-Tacquet

"Parallel Tales", de Asghar Farhadi

"Bitter Christmas", de Pedro Almodovar



În afara competiţiei:



"Diamond", de Andy Garcia

"Her Private Hell", de Nicolas Winding Refn

"L'Abandon", de Vincent Garenq

"Karma", de Guillaume Canet

"L'Objet Du Delit", de Agnes Jaoui

"La Bataille de Gaulle: L'âge de Fer", de Antonin Baudry

"The Electric Kiss" ("La Venus electrique"), de Pierre Salvadori - filmul de deschidere



Un Certain Regard:



"Teenage Sex And Death At Camp Miasma", de Jane Schoenbrun

"Elephants In The Fog", de Abinash Bikram Shah

"Iron Boy", de Louis Clichy

"Ben'imana", de Marie-Clémentine Dusabejambo

"Congo Boy", de Rafiki Fariala

"Club Kid", de Jordan Firstman

"Ula", de Viesturs Kairis

"Strawberries", de Laila Marrakchi

"The Meltdown", de Manuela Martelli

"Forever Your Maternal Animal", de Valentina Maurel

"Yesterday The Eye Didn't Sleep", de Rakan Mayasi

"I'll Be Gone In June", de Katharina Rivilis

"Words Of Love", de Rudi Rosenberg

"Everytime", de Sandra Wollner

"All The Lovers In The Night", de Sode Yukiko





Midnight Screenings:



"Colony", de Yeon Sang-ho

"Roma Elastica", de Bertrand Mandico

"Sanguine", de Marion Le Coroller

"Full Phil", de Quentin Dupieux

"Jim Queen", de Nicolas Athane, Marco Nguyen





Cannes Premiere:



"Propeller One-Way Night Coach", de John Travolta

"The Samurai And The Prisoner", de Kiyoshi Kurosawa

"Visitation", de Volker Schlondorff

"When The Night Falls", de Daniel Auteuil

"The Match", de Juan Cabral şi Santiago Franco





Proiecţii Speciale (Special Screenings):



"Rehearsals For A Revolution", de Pegah Ahangarani

"Les Matins Merveilleux", de Avril Besson

"L'affaire Marie-Claire", de Lauriane Escaffre şi Yvo Muller

"Avedon", de Ron Howard

"Les Survivants Du Che", de Christophe Dimitri Réveille

"John Lennon: The Last Interview", de Steven Soderbergh

"Cantona", de David Tryhorn şi Ben Nicholas.

Agerpres