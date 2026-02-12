Tragedie în lumea filmului: James Van Der Beek, starul din Dawson’s Creek, s-a stins la 48 de ani. A murit după o luptă grea cu cancerul

James Van Der Beek a murit la 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon. Starul din „Dawson’s Creek” a lăsat în urmă o moștenire impresionantă

Actorul american James Van Der Beek, celebru pentru rolul emblematic din serialul „Dawson’s Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon. Familia a anunțat că acesta s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi, după o luptă curajoasă cu boala.

Doliu la Hollywood: James Van Der Beek s-a stins din viață la doar 48 de ani

James Van Der Beek, unul dintre cei mai iubiți actori ai generației anilor ’90, a murit la 48 de ani, după ce în a doua parte a anului 2023 a fost diagnosticat cu cancer de colon. Familia a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, anunțând că actorul a plecat dintre noi în pace, cu „curaj, credință și demnitate”.

Vestea a zguduit industria filmului și milioanele de fani care l-au urmărit în serialul-cult „Dawson’s Creek”, dar și în filme precum „Varsity Blues”.

O luptă tăcută cu o boală nemiloasă

Actorul a dezvăluit public diagnosticul abia în noiembrie 2024. Într-un interviu acordat Business Insider, acesta povestea că primele simptome au fost schimbările în tranzitul intestinal, un semn comun al cancerului colorectal. După investigații medicale, medicii au descoperit că boala ajunsese în stadiul trei, extinzându-se la ganglionii limfatici din apropiere, potrivit BBC.

„Cel mai greu moment a fost când am simțit că îmi pierd identitatea – ca tată, soț și susținător al familiei mele. Atunci am învățat că sunt încă demn de iubire”, mărturisea actorul.

Mesaj puternic pentru prevenție și screening

După diagnostic, James Van Der Beek a devenit un promotor activ al prevenției și testelor de screening pentru cancerul de colon. Actorul a subliniat constant importanța controalelor medicale regulate, mai ales în contextul creșterii alarmante a cazurilor în rândul persoanelor tinere.

„Dacă pot salva măcar o viață, atunci tot ce am trăit capătă sens”, spunea el.

Carieră de succes și roluri memorabile

Van Der Beek a cunoscut faima mondială odată cu rolul Dawson Leery din serialul „Dawson’s Creek”, difuzat între 1998 și 2003. Producția a devenit un fenomen global, definind o întreagă generație.

Actorul a mai jucat în filmul „Varsity Blues”, în serialul cult „Don’t Trust the B---- in Apartment 23”, și a participat la competiția „Dancing with the Stars”. Chiar și după diagnostic, și-a continuat activitatea profesională, apărând recent în serialul de comedie „Overcompensating”, produs de Prime Video.

Val de mesaje emoționante din partea colegilor și fanilor

Anunțul morții sale a generat un val de reacții pe rețelele sociale. Actori celebri precum Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner, Olivia Munn și Busy Philipps au transmis mesaje de condoleanțe și omagii emoționante.

„A fost un om extraordinar. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris Busy Philipps, colega sa din „Dawson’s Creek”.

Și sindicatul actorilor SAG-AFTRA a adus un omagiu, subliniind impactul profund al lui Van Der Beek asupra televiziunii americane.

O moștenire care va dăinui

James Van Der Beek lasă în urmă șase copii și o carieră impresionantă, care a influențat generații întregi. Rolul său din „Dawson’s Creek” rămâne unul dintre cele mai iconice din istoria televiziunii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹