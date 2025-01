Joan Plowright, legendă a teatrului și filmului britanic, a murit la 95 de ani

O carieră strălucită în teatru și film

Plowright a marcat scena britanică prin apariții memorabile la Royal Court, National Theatre și în West End. A colaborat îndeaproape cu legendarul actor și regizor Laurence Olivier, partenerul său de viață, în spectacole de renume precum The Entertainer, The Merchant of Venice și Saint Joan.

După ce și-a pierdut vederea, actrița s-a retras din activitate, petrecându-și ultimii ani în Sussex, alături de familie.

Un omagiu deosebit din partea lumii teatrale

Societatea Teatrelor din Londra a anunțat că luminile teatrelor din West End vor fi stinse timp de două minute, marți, în semn de respect pentru contribuțiile sale remarcabile la artă.

Succes și recunoaștere în cinematografie

Joan Plowright a strălucit și pe marele ecran, având roluri emblematice în filme precum Enchanted April și Tea with Mussolini, unde a jucat alături de Maggie Smith și Judi Dench. Performanțele sale, remarcabile prin profunzime și versatilitate, i-au adus o nominalizare la Oscar și admirația publicului global.