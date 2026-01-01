Ucraina a înscenat moartea unui comandant rus și a încasat recompensa pusă de Kremlin. „Felicitări pentru revenirea la viaţă”

Serviciul de informații militare al Ucrainei a confirmat că Denis Kapustin, liderul Corpului Voluntarilor Ruși și unul dintre cei mai vocali adversari ai lui Vladimir Putin, trăiește, iar presupusa sa moarte a fost parte a unei operațiuni speciale desfășurate pe parcursul a mai bine de o lună.

Kapustin fusese declarat ucis pe 27 decembrie, într-un atac cu dronă FPV pe frontul din Zaporojie.

Informația a fost preluată inclusiv de canale rusești, însă, potrivit autorităților de la Kiev, a fost vorba despre o înscenare menită să inducă în eroare serviciile de securitate ruse și să scoată la iveală rețeaua care pregătea asasinarea sa.

Șeful serviciilor secrete militare ucrainene, Kirilo Budanov, a transmis că operațiunea a permis identificarea ofițerilor ruși care au ordonat lichidarea lui Kapustin, precum și a celor desemnați să o ducă la îndeplinire.

Potrivit GUR, liderul rus îl considera pe Kapustin un „dușman personal”.

„Felicitări pentru revenirea ta la viaţă, este întotdeauna o bucurie”, a declarat şeful GUR, Kirilo Budanov, într-o discuţie prin videoconferinţă cu Denis Kapustin, difuzată de serviciile sale.

La rândul său, Denis Kapustin, cunoscut sub pseudonimul „White Rex”, a declarat că este pregătit să „se întoarcă în zona de operaţiuni” de pe front şi să continue să-şi comande unitatea.

Mai mult, serviciile ucrainene susțin că au reușit să intre în posesia sumei de 500.000 de dolari alocate de Rusia pentru asasinat.

Banii vor fi folosiți pentru finanțarea unor operațiuni speciale împotriva Moscovei, scrie publicația Euromaidan.

„Suma destinată eliminării comandantului RDK a ajuns, în final, să susțină lupta noastră”, a declarat conducătorul unității speciale „Tymur” din cadrul GUR.

Denis Kapustin a transmis că absența sa temporară nu a afectat activitatea unității și că este pregătit să revină în zona de operații pentru a-și continua misiunile.

Corpul Voluntarilor Ruși, format din cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei, s-a remarcat prin incursiuni îndrăznețe pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv în regiunea Belgorod.

(sursa: Mediafax)