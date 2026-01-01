Adrian Năstase, avertisment dur despre România: crize, ură și o societate dependentă de inteligența artificială

România, într-o perioadă de derivă. Adrian Năstase: „Inteligența artificială devine un drog”

Fostul premier Adrian Năstase lansează un diagnostic sever asupra României și a lumii contemporane. Într-o postare publicată pe blogul personal, acesta descrie anul 2025 ca fiind marcat de crize, scandaluri și teamă pentru viitor, avertizând că inteligența artificială riscă să ne îndepărteze tot mai mult de realitate.

„Lucrurile o iau razna”

Adrian Năstase susține că România a traversat un an dificil, dominat de tensiuni politice, frustrări sociale și o stare generală de nesiguranță. Potrivit fostului premier, anul 2025 a fost „plin de scandaluri, crize și temeri legate de viitor”, iar peste toate acestea s-a suprapus un climat de ură tot mai vizibil, atât în politică, cât și în societate.

În opinia sa, discursul public s-a radicalizat, iar conflictele dintre tabere au devenit mai agresive și mai greu de gestionat.

Nevoia unei noi generații de lideri

Fostul șef al Guvernului afirmă că România are nevoie urgentă de o schimbare de generație în politică. El evocă ideea formulată de Henry Kissinger, potrivit căreia liderii viitorului trebuie să înțeleagă în profunzime atât tehnologia, cât și istoria.

„Devine tot mai evidentă nevoia unei noi generații de lideri”, sugerează Năstase, lăsând deschisă speranța că o astfel de schimbare ar putea apărea începând cu anul 2026.

Lumea, în pragul confuziei digitale

Analiza fostului premier nu se oprește la granițele României. La nivel global, Năstase avertizează că lucrurile „par să fi scăpat de sub control”, în contextul accelerării tehnologice.

Un punct central al mesajului său îl reprezintă inteligența artificială, pe care o compară cu un „drog” modern. Acesta susține că dependența de AI riscă să ne afecteze capacitatea de a distinge între realitate și virtual, cu efecte profunde asupra societății.

Mai există motive de optimism?

În ciuda tabloului sumbru, Adrian Năstase încheie într-o notă reflexivă, amintind că unii oameni cred că, indiferent de crize, este important „să ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim”.