Maraton Twin Peaks, întâlnire cu Shane Atkinson și alte evenimente speciale la AIFF 8

Aproape 2.500 de euro au fost donați anul trecut către ONG-uri active din România. Anul acesta toate încasările AIFF se vor împărți în mod egal între Asociația Șansa Ta, care lucrează cu familiile cu copii în situații de risc, Teen Challenge, singura rețea de centre dedicate reabilitării și combaterii dependențelor la tineri din România, Studiourile Ferentari, ONG care oferă cursuri gratuite copiilor din Ferentari, Hospice Casa Speranței, cea mai mare fundație din țară care oferă servicii gratuite de îngrijire paliativă și Expert Forum, think-tank de politici publice și reformă administrativă. Cinefilii vor putea afla mai multe despre aceste cauze de la reprezentanți ai fiecărei asociații care vor fi prezenți înaintea unor proiecții de film din festival pentru a-și prezenta succint activitatea.

PROIECȚIE EVENIMENT TWIN PEAKS, sezonul 1



Proiecția eveniment Twin Peaks, la 24 de ani de la premiera serialului, aduce pentru prima oară fascinanta poveste a Laurei Palmer pe ecranul unui cinematograf din București. Publicul va putea urmări primul sezon al serialului, de o durată de 7 ore, la Cinema Muzeul Țăranului, la prețul unei proiecții obișnuite (25 de lei). Tonul straniu, elementele supranaturale și portretizarea camp, melodramatică a personajelor excentrice fac din acest serial o operă suprarealistă, neconvențională, care are pe bună dreptate în continuare fani înfocați în întreaga lume.



FILME NOI: BETWEEN THE TEMPLES, LA COCINA, LAROY, RIDDLE OF FIRE



LaRoy (r. Shane Atkinson), cu starurile indie John Magaro (First Cow, Past Lives), Steve Zahn (The White Lotus) și Dylan Baker (The Americans, The Good Wife) este o comedie neagră despre crimă, ticsită cu personaje excentrice, interpretări memorabile și răsturnări de situație, care redau o poveste ciudată și amenințătoare despre trădare, lăcomie și sacrificiu care va rămâne cu tine multă vreme după vizionare. Publicul îl va putea întâlni pe Shane Atkinson la un Q&A pe Zoom după proiecția filmului.

Between the Temples (r. Nathan Silver) este o comedie romantică insolită cu unul dintre actorii fetiș al lui Wes Anderson, Jason Schwartzman și incredibila Carol Kane, inspirată din clasicul Harold and Maude, al lui Hal Ashby. Unul dintre marile hituri de la Sundance de anul acesta, Between the Temples se poate vedea la București la AIFF înainte să intre în cinematografele din SUA.

La Cocina, de Alonso Ruizpalacios, regizor multipremiat la Berlin este un film cu o atmosferă unică, un tribut tragi-comic adus oamenilor invizibili care ne pregătesc mâncarea, filmat în alb-negru și cu Mara Rooney în rolul principal feminin.

Riddle of Fire (r. Weston Razooli) este un basm modern, plasat în Wyoming, în care trei copii năzdrăvani, căutând să îi aducă mamei lor plăcinta cu afine preferată, sunt răpiți de braconieri, se luptă cu o vrăjitoare, îi vin de hac unui vânător, se împrietenesc cu o zână și formează o prietenie care va dura pentru totdeauna.

OMAGIU ROGER CORMAN (05 aprilie 1926 - 09 mai 2024)



Despre Roger Corman se poate spune că a fost părintele cinemaului indie american, autor a nenumărate filme de gen care au căpătat statutul de cult movies. Ca regizor, a descoperit viitoare staruri precum Robert De Niro, Peter Fonda sau Jack Nicholson, ca producător i-a ajutat pe cineaști ca Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola sau Martin Scorsese să-și ducă la capăt viziunea, iar ca distribuitor a adus în SUA operele celor mai importanți regizori străini, de la Federico Fellini la Ingmar Bergman sau Akira Kurosawa. În 2009, Corman a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră. În cadrul AIFF va fi proiectat Prăbușirea casei Usher / House of Usher (1960), regizat de Corman, o ecranizare după celebra povestire a lui Edgar Allen Poe, care îl are în rolul principal pe legendarul Vincent Price, dar și Ținte/Targets, de Peter Bogdanovich, produs de același regretat cineast.

FILME VINTAGE: HOUSE OF USHER, TARGETS, 48 HRS.

Bazat pe clasica povestire a lui Edgar Allen Poe Prăbușirea casei Usher și regizat de legendarul Roger Corman, thrillerul cu același nume îl are ca protagonist pe Vincent Price în rolul lui Roderick Usher, un bărbat convins că familia sa este blestemată de o nebunie incurabilă. Atât de sigur este de soarta tragică a familiei sale, încât atunci când sora lui Madeline (Myrna Fahey) își anunță logodna cu Philip Winthrop (Mark Damon), Roderick nu se va opri de la nimic pentru a preveni căsătoria și pentru a împiedica descendența familiei Usher.

O fostă legendă a filmelor horror, interpretat chiar de o fostă legendă a filmelor horror, Boris Karloff, se gândește să se pensioneze, dar primește o nouă oportunitate. Într-o zi obișnuită, un tânăr în aparență normal își împușcă familia, după care continuă seria de crime. Cele două povești se intersectează în Ținte/Targets (1968), debutul lui Peter Bogdanovich, care va deveni apoi un nume important al industriei de film americane cu filme ca The Last Picture Show (1971) și Paper Moon (1973).

Înainte de Lethal Weapon sau Die Hard, a existat 48 hours (r. Walter Hill, 1982), un film de acțiune despre un polițist care face echipă cu un deținut căruia i se oferă o permisie de 48 de ore pentru a prinde doi criminali periculoși. În rolurile principale, publicul îi va regăsi pe Nick Nolte și Eddie Murphy, la primul său rol, pentru care a fost nominalizat la Globul de Aur. Pregătiți-vă pentru un rollercoaster plin de adrenalină, umor deloc cuminte, dar și multă emoție. Publicul îl va putea întâlni pe scenaristul Larry Gross la un Q&A după proiecția filmului, luni, 10 iunie, de la ora 20:00 la Institutul Cultural Român, cu intrare liberă.



