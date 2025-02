Michelle Trachtenberg a murit. Tânăra actriță din „Buffy” și „Gossip Girl” avea doar 39 de ani

Actrița a fost găsită fără viață miercuri dimineață, în jurul orei 8:00, de către mama sa, în apartamentul său de lux situat în One Columbus Place, un complex rezidențial de 51 de etaje din apropierea Central Park South, Manhattan, conform surselor citate.

Posibilă complicație după un transplant de ficat

Trachtenberg a suferit un transplant de ficat în ultimul an, iar surse apropiate au declarat că organismul său ar fi putut respinge organul, ceea ce ar fi dus la decesul său. Moartea sa este considerată naturală.

Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a confirmat că actrița a fost găsită „inconștientă și fără semne vitale” și a fost declarată decedată de paramedicii ajunși la fața locului. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 911 care raporta o femeie aflată în stop cardiac.

Moartea sa nu este considerată suspectă, iar medicii legiști urmează să stabilească cauza exactă a decesului, au declarat autoritățile.

„Cu profundă tristețe confirmăm că Michelle Trachtenberg s-a stins din viață. Familia solicită discreție în aceste momente dificile”, a transmis reprezentantul său, Gary Mantoosh, într-un comunicat oficial.

Îngrijorările fanilor privind starea sa de sănătate

În ultimele luni, actrița a postat pe Instagram mai multe fotografii care au stârnit îngrijorări în rândul fanilor. Aceasta apărea vizibil slăbită și fragilă, iar unii dintre urmăritorii săi au comentat despre pierderea sa drastică în greutate sau au speculat că ar putea avea probleme de sănătate.

În ianuarie anul trecut, Trachtenberg a răspuns îngrijorărilor fanilor, afirmând că este „fericită și sănătoasă” și că nu a apelat niciodată la chirurgie estetică.

În aceeași lună, ea a postat un selfie cu descrierea „Snake it to make it” (Fă-o ca șarpele), însă fanii au observat un detaliu îngrijorător: o ușoară tentă gălbuie în ochii săi, un simptom posibil al unor probleme hepatice.

O carieră marcată de succes și controverse

Născută pe 11 octombrie 1985 în New York City și crescută în Sheepshead Bay, Brooklyn, Michelle Trachtenberg și-a început cariera de la o vârstă fragedă. La doar 9 ani, a obținut primul său rol notabil în serialul clasic Nickelodeon din anii ’90, The Adventures of Pete and Pete, interpretând personajul excentric Nona F. Mecklenberg.

Ulterior, a jucat în mai multe filme și seriale pentru copii, debutând pe marele ecran în 1996 cu rolul principal în Harriet the Spy. Pe măsură ce a crescut, a trecut la roluri mai mature, printre care interpretarea lui Dawn Summers, sora eroinei din Buffy the Vampire Slayer, și personajul manipulativ Georgina Sparks din Gossip Girl, serial care a rulat timp de șase sezoane.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹